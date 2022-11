Sie nannten ihn Arschloch - FALTER.maily #948

Die Schnittmenge aus Falter-Maily-Lesern und Formel-1-Fans vermute ich im dreistelligen Tourenbereich. Die dröhnende Langeweile, die obszönen Millionenverträge, das sinnlose Kohlendioxid – dazu hat der Stadtmensch von morgen einfach kein Verhalten mehr.

Doch in der Minute, da dieses Maily erscheint, werde ich den Start des Großen Preises von Brasilien verfolgen, die 195 Meter von der Pole Position bis zum außen überhöhten Senna-S, die Streckenführung gegen den Uhrzeigersinn, die die Nackenmuskeln der Fahrern an ungewohnten Stellen fordert.

Vielleicht hält dieser Sport ja doch auch für Uninteressierte Interessantes bereit. Ich meine, nehmen wir das Leben des Max Verstappen. Der war schon mit 17 Jahren (vor seiner Führerscheinprüfung) Formel-1-Fahrer, mit 18 dann Grand-Prix-Sieger, mit 25 Jahren ist er nun zum zweiten Mal Weltmeister geworden. Da sehen Sie mal, was 20 Jahre Drill und schwarze Pädagogik alles erwirken können.

Denn der Niederländer und Belgier Max Emilian Verstappen ist der Sohn und das Projekt des nicht ganz erfolgreichen Formel-1-Veterans Jos Verstappen. Der Bub saß als Zweijähriger schon auf dem Quad Bike, mit viereinhalb zum ersten Mal im Go-Kart. Nach ein paar Runden nahm er den ganzen Kurs Vollgas und sein Vater ging ein größeres Kart kaufen.

100.000 Kilometer im Jahr fuhren die beiden dann im Van von Rennen zu Rennen, der "Karting Dad" begann zu dressieren: Wenn die anderen Nachwuchsfahrer bei Regen oder Schnee in der Cafeteria warteten, musste Max mit vereisten Fingern fahren. Bei Rennen durfte er nicht am Ende der Geraden überholen (mit Windschatten kann es jeder), sondern musste sich andere Stellen suchen: „Wie du fährst, wirst du maximal LKW-Fahrer", repetierte Jos.

1800 Kilometer lang war der Heimweg von der Kartweltmeisterschaft im italienischen Sarno. Der 15-jährige Max Verstappen hatte in der zweiten Runde sein Kart zerlegt und sein Vater sagte vor Wut kein Wort. Der Sohn verzweifelte auf dem Beifahrersitz, fragte, was los war, erklärte den Unfall. Jos schwieg, setzte Max an einer Raststation aus (wo ihn seine Mutter aufklaubte) und sprach eine ganze Woche lang nicht mit dem Buben. „Ich wollte, dass er nachdenkt. In der Saison danach haben wir alles gewonnen.“

Max wurde verbissen und kompromisslos, machte sich einen Namen als brachialster aller Formel-1-Fahrer, der sein Auto beim Überholen an unmöglichen Stellen schrottet und Gegner auch noch in der Box schubst. Niki Lauda nannte ihn Großkopf, der sonst höfliche Sebastian Vettel kurzum Arschloch, deutsche Fans wählten ihn 2016 zum unsympathischsten Fahrer.

Diese Zeiten sind vorbei. Heute ist Verstappen der unbestrittene Champion seiner Branche, anpassungsfähig und fehlerlos. Nach sechs ununterbrochenen Weltmeistertiteln von Lewis Hamilton hat er diese Disziplin wieder spannend gemacht. Da war wieder ein Typ, die Einschaltquoten kamen zurück, die Orange Army seiner Fans zieht mit Pyrotechnik und Trinklust um die Welt. Und Vater Jos hält sich am Streckenrand zurück.

Lukas Matzinger

So wirklich schlau werde ich aus dem Popmusikjahr 2022 noch nicht, aber das soll nicht Ihre Sorge sein. Hier jedenfalls zwei überraschende, schöne, neue Lieder aus der eher langsamen Sonntagsabteilung: einmal kontemplativ, einmal korpulierend.

