Gute Geschäfte - FALTER.maily #960

Neulich hat das Schicksal an meine Tür geklopft. Eigentlich war es ein junger Mann von einem Rettungsdienst, aber das ist nicht so wichtig. Ich muss etwas ausholen.

Die Sache war nämlich so: Vor ein paar Wochen habe ich in einem Schaufenster einen *Gegenstand* gesehen, der mir sehr gut gefallen hat. Ich sage *Gegenstand*, weil Sie mich sonst womöglich für maßlos und verschwenderisch halten, wenn Sie erfahren, wieviel Geld ich bereit war für den *Gegenstand* zu zahlen. Jedenfalls habe ich bei nächster Gelegenheit meine Frau gefragt, ob sie mich zu dem Geschäft in der Innenstadt begleitet, um ihre Meinung zu dem *Gegenstand* einzuholen. Zweite Meinung ist beim Kauf von *Gegenständen* unerlässlich, das ist ja auch eine Frage der Perspektive. Meine Frau war von dem *Gegenstand* total überzeugt, blöderweise war das Ding in der richtigen Ausführung nicht lagernd. Der freundliche Geschäftsinhaber hat gesagt, er bestellt den *Gegenstand* und hat meine Kontaktdaten entgegengenommen. Beim Preis hat es mich aber gerissen: 280 Euro! Für einen *Gegenstand*!!!

Jetzt wissen Sie das vielleicht nicht, aber ich bin ein Mann von eisernen Prinzipien. Ich gehe zum Beispiel nicht in ein Geschäft in der Stadt, lasse mich beraten und kauf dann günstiger im Online-Shop. Und dann am besten noch aufregen, dass die alteingesessenen Händler alle zusperren. Sicher nicht.

Aber: 280 Euro! Was glauben Sie, wieviele Mailys ich dafür schreiben muss?

Zum Glück weiß meine Frau, dass sie mit einem Mann von eisernen Prinzipien verheiratet ist und hat meinen inneren Konflikt erraten. Also hat sie am Heimweg das Internet angeworfen und denselben *Gegenstand* um nur 160 Euro gefunden. Sie hat dem Geschäft in der Innenstadt dann gleich auch in meinem Namen per Email abgesagt. 120 Euro Marge für einen *Gegenstand* ist nämlich schon frech.

Ein paar Tage später ist dann der *Gegenstand* in einem kleinen Paket gekommen. 120 Euro gespart, ich war zufrieden. Und dann hat es an der Tür geklopft und der junge Mann vom Rettungsdienst steht vor mir. Sie haben gerade neue Rettungsautos im Bezirk angeschafft und wenn ich einen Dauerauftrag mit nur 10 Euro im Monat unterschreibe, dann sind das in einem Jahr … genau 120 Euro.

Da hab ich gewusst: In solchen Momenten entscheidet sich, ob du in die Hölle kommst.

Ich bin jetzt also ein Jahr lang Förderer des Sozial Medizinischen Dienstes.

Und die neue Sonnenbrille steht mir wirklich verdammt gut .

Josef Redl

