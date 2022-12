57 Prozent Demokratie - FALTER.maily #969

Vor Kurzem besuchte meine jüngste Tochter mit ihrer Volksschulklasse das Parlament. Zurück nach Hause kam sie als überzeugte Demokratin. Das lag nicht nur daran, dass ihr das Mikrofon am Rednerpult so gut gefallen hatte und die Volksschulkinder in dieser tollen Führung der Demokratiewerkstatt ihren ersten Podcast aufnehmen konnten.

Leider lebt meine Tochter – obwohl sie das glaubt — nicht in der besten Demokratie der Welt. Bei 57 von möglichen 100 Prozent liegt laut Demokratieindex der "Zustand der Infrastruktur der Demokratie in Österreich". Das ist ein spannendes Tool, erstellt von NGOs, die sich mit demokratierelevanten Anliegen von Pressefreiheit über Wahlrecht bis hin zum Kampf gegen Korruption beschäftigen. Der Presseclub Concordia ist dabei, Wahlbeobachtung.org, das Antikorruptionsbegehren, das Forum Informationsfreiheit und einige mehr.

In sieben Säulen analysiert das Projekt, wieso Österreichs Demokratie mit 57 Prozent in Schulnoten ausgedrückt gerade einmal auf ein Genügend kommen würde. Mit nur 31,2 Prozent schneidet die Säule "Exekutive" besonders schlecht ab: Österreich hat noch immer kein Informationsfreiheitsgesetz und es fehlt auch eine Veröffentlichungspflicht für Behörden. "Politik hat sich ihrer Vorbildwirkung bewusst zu sein und damit Anstand und Integrität als Maßstab zu nehmen, nicht aber das alleinige Strafrecht", kritisiert der Demokratieindex.

Ebenfalls unerfreulich sind die Ergebnisse des jüngsten Demokratiemonitors, der vom Politikforschungsinstitut SORA jährlich erstellt wird. Nur mehr 34 Prozent der Menschen im Land haben den Eindruck, dass das politische System in Österreich gut funktioniert. 73 Prozent der Menschen im unteren Einkommensdrittel fühlen sich von der Politik als Menschen zweiter Klasse behandelt. Und nur 46 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass es in Österreich auf keinen Fall einen "starken Führer" geben sollte, "der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss".

Unsere Demokratie braucht also dringend eine Reha. Den Anfang sollten ein Informationsfreiheitsgesetz, ein Limit für Regierungsinserate, mit der Politiker derzeit gerne den Boulevard handzahm und eine ehrliche Aufarbeitung der Korruptionsskandale der vergangenen Jahre schwer machen.

Das alles habe ich übrigens nicht meiner Tochter erzählt. Sie wird schon selbst drauf kommen. Die Illusion, in einer perfekten Demokratie zu leben, möchte ich ihr mindestens so lange erhalten wie den (bereits bröckelnden) Glauben, es sei der Nikolo gewesen, der vorgestern Schokolade, Mandarinen und Erdnüsse in ihren Stiefeln versteckte.

Ihre Nina Horaczek

Vor knapp einem Jahr hat die Diakonie im 15. Bezirk in Wien einen Mama-Baby-Sozialraum für armutsbetroffene Frauen eröffnet. Barbara Fuchs hat den Rückzugsort für den Kind-in-Wien-Newsletter besucht. Hier können Sie ihren Bericht nachlesen, hier die Einrichtung unterstützen (IBAN: AT07 2011 1800 8048 8500, Verwendungszweck: MaBa)

Zu Corona, Grippe und grippalen Infekten gesellt sich diesen Winter ein weiteres Virus: Das Humane Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RS. Was das für Kleinkinder bedeutet, erklärt die Kinderärztin Dr.in Veronika Kirchlechner im aktuellen KiWi-Newsletter (der übrigens wöchentlich erscheint und sich hier kostenlos abonnieren lässt).

Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter Übergewicht. Zugleich bewerben ihre Idole auf Instagram, TikTok und Snapchat Süßigkeiten und Limonaden. Verbraucherschützer und Mediziner fordern nun strenge Regeln im Kindermarketing, wie Benedikt Narodoslawsky für den aktuellen FALTER recherchiert hat.

Michael Ostrowski erzählte im aktuellen FALTER erstmals über sein Leben als Vater eines Kindes mit Downsyndrom: "Warum müssen wir kämpfen wie die Trottel, dass unser Kind in die Schule gehen darf?", kritisiert er die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung im Schulsystem und darüber hinaus. Hier können Sie das ganze Interview nachlesen!