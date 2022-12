Teenstar, revisited - FALTER.maily #970

"Mama, weißt Du, was wir in Biologie in der Schule gerade machen?" Mein 13-jähriger Sohn kichert verlegen. Alles klar, die Kinder haben mal wieder Aufklärungsunterricht. Diesmal geht es um Pubertät, Stimmbruch, Haare, die an verschiedenen Stellen wachsen. "So als wären wir Werwölfe!", sagt er.

Mich beruhigt zu hören, dass das Thema im Unterricht besprochen wird, von Lehrern:innen, denen ich vertraue. Vor ziemlich genau vier Jahren meldete sich nämlich eine Mutter bei mir, der beim Elternabend eine ganz andere Art von "Aufklärungsunterricht" vorgestellt wurde. An ihrer Schule war der selbsternannte Aufklärungsverein "Teenstar" aktiv. Klang cool, dahinter verbarg sich aber eine fundamentalistisch-christliche Vereinigung, die Homosexualität in ihren Workshops als "heilbar" predigte, Rollenbilder aus den 1950er-Jahren vertrat und jungen Frauen statt Pille und Kondom eine natürliche Empfängnisverhütung nahelegte. Sex? Sowieso erst in der Ehe, dafür solle man sich aufheben.

Die Geschichte, die ich damals schrieb, gemeinsam mit Recherchen von Patrick Gruska vom ORF, trugen dazu bei, dass das Bildungsministerium Teenstar im Frühjahr 2019 fürs Erste von den Schulen verwies und versprach, die Sexualpädagogik an Schulen neu zu regeln. Und dann? Passierte erst mal gar nichts.

Schon klar. Der Ibiza-Skandal fegte die damalige türkis-blaue Regierung weg, es folgten Neuwahlen, Türkis-Grün, dann die leidige Pandemie. Da hatte das Bildungsministerium andere Probleme zu lösen.

Nun hat Bildungsminister Martin Polaschek eine neue Sexualpädagogik-Verordnung vorgestellt, die noch vor Weihnachten in Kraft treten soll. Wer - wie ich - gehofft hatte, dass sich das Ministerium durchringt, klare Kriterien und eine Akkreditierung für externe Vereine festzulegen, die an Schulen Aufklärungsarbeit leisten dürfen, wurde enttäuscht. Die konservative Kirchenlobby in der ÖVP hat sich wieder einmal durchgesetzt.

Es wird nur eine "Datenbank" geben, bei der man sich eintragen und begutachten lassen kann. Für die "Begutachtung" wird eine externe Geschäftsstelle namens "Qualitätssicherung Sexualpädagogik" beim Roten Kreuz eingerichtet, mit fünf Expert:innen, beschickt vom Bildungs-, Familien- und Gesundheitsministerium. Alle dürfen sich begutachten lassen, auch Teenstar, die beteuern, dass sie inzwischen im 21. Jahrhundert angekommen sind. Warum das Rote Kreuz zur - schwachen - Instanz für schulische Aufklärungsarbeit wird, versteht niemand. Eine verbindliche Qualitätssicherung schaut anders aus.

Ihre Barbara Tóth

