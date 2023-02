Schnelle Bilder - FALTER.maily #1004

Ich möchte Ihnen ein bisschen was über mein ungewöhnliches Hobby erzählen. Wenn mir abends langweilig wird, scrolle ich durch die Social-Media-Accounts der aktiven und gewesenen Spitzenpolitiker der Republik. Man erfährt dort doch einigermaßen authentisch, wie sie sich sehen und inszenieren, ob sie Selbstironie besitzen und wie ihre Fans darauf reagieren. Sebastian Kurz zeigt sich als Elder Statesmen in Davos, Matthias Strolz als eingekiffter Teenager in Indien. Strache, angeblich pleite, treibt sich in Dubai rum, Islam statt daham...

Ich blieb schließlich beim Instagram-Account von Pamela Rendi-Wagner (37.000 Follower) hängen. Es gibt dort das Keksrezept ihrer Großmutter mit den Worten "Kekse backen ist, wie alles andere, leider ganz schön teuer geworden. Alleine die Butter kostet viel mehr als letztes Jahr". Und dann sieht man Rendi-Wagner in ihrem Klubbüro. Cool lehnt sie an der Wand. Dahinter sieht man schicke Designer-Büromöbel.

Ich trieb mich auch auf Herbert Kickls-Account (52.000 Follower) herum. Ich fand dort nicht nur Kickl im tarngrünen Jackerl und seine Stimmungsmache gegen Asylwerber, sondern auch dieses Foto: Herbert Kickl umarmt eine alte Frau. Er herzt sie, als ob sie seine Oma wäre. Er legt ihr beide Hände auf die Schulter. Darüber steht geschrieben, dass er es als seine Aufgabe sehe, "den Österreichern zu dienen".

Nein, keine Sorge, man soll solche Fotos nicht überbewerten, sie sind Propaganda, sonst nichts. Und doch gehen sie mir nicht aus dem Kopf. Pamela Rendi-Wagner hatte jetzt fünf Jahre Zeit, ihre Partei neu aufzubauen, sie mit Ideen und Inhalten zu fluten, die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu setzen. Sie müsste jeden Tag mit Bildern kommunizieren, wieso die Sozialdemokratie die Partei der Stunde ist. Auf Instagram und Twitter. Stattdessen hat sie sich von Zack-Zack einen Social-Media-Manager geholt, der sich in jedem zweiten Tweet selbst lobt, den SPÖ-Account für Scharmützel benutzt, Medienleute beschimpft oder kritischen Bürgern empfiehlt, die FPÖ zu wählen.

Die lustigen Sujets der SPÖ sind leider auch nur traurig. Der ehemalige Wiener Polizeigeneral zeigte sich als graues Gespenst namens "Rote Hanni". Und die wenigen erfolgreichen Sozis kommen am Bundesparteiacccount kaum vor.

Hans Peter-Doskozil etwa, der bei den Bundessozis aufgrund seiner Intrigen unbeliebt ist, im absolut regierten Burgenland aber fast jede Woche Themen für die "einfachen Leute" setzt (billige Wohnungen, höhere Gehälter, Stipendien für Medizinstudenten im Burgenland, Energieunabhängigkeit, Ärzteversorgungszentren, Pflegemodell) hat auf der Instagram-Seite der Bundes- SPÖ offenbar überhaupt Auftrittsverbot. Auch seine Vision einer links-grün-liberalen Allianz wird dort nicht kommuniziert. Offenbar kann die Rendi-Wagner-Truppe die Doskozil-Partie nicht leiden. Und umgekehrt macht Doskozil Rendi-Wagner alles zu Fleiß.

Ich glaube so wird das nichts mit der linken Mehrheit im Land. So wird Herbert Kickl stärkste Kraft. Ich sollte statt in den Parteiaccounts lieber in diesem fantastischen Buch lesen.

Ihr Florian Klenk

