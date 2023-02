Was wir aus der Pandemie nicht gelernt haben - FALTER.maily #1007

Es kommt mir fast absurd vor: Noch vor knapp einem Jahr diskutierten wir über die Impfpflicht, der Lockdown für Ungeimpfte war in Kraft, und viele warteten auf eine Auffrischungsimpfung. Heute erklären Virolog:innen die Pandemie offiziell zur Endemie, Gesundheitsminister Johannes Rauch verkündete am 1. Februar quasi das Ende aller Maßnahmen, auch die Maskenpflicht für Gesundheitspersonal soll mit Ende April aufhören.

Was aber gleich geblieben ist: Wir haben noch immer nicht gelernt, wissenschaftliche Ergebnisse angemessen zu interpretieren, sehnen uns weiterhin nach einfachen Antworten.

Drei Thesen:

Wir ziehen weiterhin die falschen Schlüsse

Ein rezentes Beispiel: Die Zunahme der FPÖ nach der Wahl in Niederösterreich vergangenen Sonntag beschäftigt viele. Auch der Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik sah sich die Ergebnisse an und fand eine Korrelation des Prozentsatzes der Covid-Geimpften und der Performance von FPÖ und ÖVP.

"Je geringer die Impfquote, desto stärker die FPÖ" titelte der STANDARD. Wer sich durch die Kommentare wühlt, stößt sogleich auf Fehlschlüsse, die oft gezogen werden: Impfkritische Menschen wählen die FPÖ. Die Wissenschaftskommunikatorin Christina Emilian nennt das ein typisches Beispiel für einen sogenannten "ökologischen Fehlschluss", also "wenn von Aggregatdaten auf Individualdaten geschlossen wird", schreibt sie mir.

Stellen wir uns vor, in einer Gemeinde leben 30 Prozent Christ:innen. Außerdem wählen 30 Prozent der Menschen dort die konservative Partei des Landes. Der Anteil der Christ:innen korreliert mit dem Anteil der Konservativen. "Bauchgefühlsmäßig könnte man in die Falle tappen und sagen: Christ:innen wählen die Konservativen. Dabei können wir aus diesen Informationen noch gar nicht wissen, ob das so ist!" meint Emilian. Vielleicht hat sogar keiner der Christ:innen die Konservativen gewählt. Man müsste sie einzeln befragen: Was ist Ihre Religion? Was haben Sie gewählt?

Wir können noch immer nicht mit Unsicherheiten umgehen

So wie heute Früh im Ö1 Morgenjournal. Moderator Franz Renner zitierte eine neue Meta-Analyse des Wissenschaftsnetzwerks Cochrane: Noch immer gäbe es keine wissenschaftlichen Beweise, dass Masken das Infektionsgeschehen eindämmen. Muss heißen, Masken tragen bringt nichts? Eigentlich besagt die Studie (die übrigens auch auf prä-pandemischen Zahlen beruht) nur, dass Daten fehlen oder nicht so brauchbar sind, so Komplexitätsforscher Peter Klimek.

Will man zwei Gruppen wissenschaftlich vergleichen, gleichen sich in einem Traumszenario alle Variablen bis auf eine. Ein Grund, warum die Genetik gerne auf eineiige Zwillinge zurückgreift. Nur: Bei Maskenträgern und Nicht-Maskenträgern ist das gar nicht so einfach. Aussagekräftiger sei es, Vergleiche auf Bevölkerungsebene zu ziehen. Und da sehe man sehr wohl, dass Maskentragen einen (nicht zu überschätzenden) epidemiologischen Effekt hatte, so Klimek.

Wir bringen die Rolle von Wissenschafter:innen durcheinander

Ein Virologe meinte mal, er bereue es, in den Hochzeiten der Pandemie Empfehlungen abgegeben zu haben: Lockdown ja/nein. Maske ja/nein. Die Grundidee der Wissenschaft ist es immerhin zu beschreiben, Entscheidungen müssen andere treffen (die Expertise dafür haben – oder auch nicht).

Oder wie es die Physikerin Sabine Hossenfelder ausdrückt: Die Wissenschaft sagt nicht, man solle nicht auf Hochstromleitungen pinkeln. Sie sagt nur, dass Urin ein exzellenter Leiter ist. Aber natürlich sehnen wir uns alle in Krisensituationen nach Orientierungshilfen, wollen schnelle und einfache Antworten. Und Wissenschafter:innen ließen sich ab und an auch dazu verleiten.

Dass sie selbst das beste Beispiel dafür sind, aus den letzten beiden Jahren zu lernen, sahen wir erst diese Woche: Da veröffentlichte die Österreichische Akademie der Wissenschaften die "Wiener Thesen" gemeinsam mit der Leopoldina, ihrem Pendant in Deutschland. Zwei davon: "Die Wissenschaft soll als ehrlicher Makler auftreten" und "Wissenschaft soll informieren, nicht legitimieren".

Ich wünsche Ihnen ein schönes, coronafreies Wochenende!

Ihre Katharina Kropshofer

