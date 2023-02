Hass und Haarschnitt - FALTER.maily #1010

Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, als ich neulich den Friseurladen bei mir ums Eck betreten habe. Das ist für mich ungewöhnlich, ich baue eigentlich keine Beziehung zu Friseuren auf. Nicht aus Standesdünkel. Ich gehe einfach immer zu irgendeinem, der gerade frei ist. Das ist selten zweimal der Gleiche. Irgendwann schaue ich in der Früh in den Spiegel und sehe, dass es Zeit ist. Der nächste Friseur, der Zeit hat, ist der richtige. Ich glaube, ich habe das, was man "dankbares Haar" nennt. Man kann da nicht viel falsch machen.

Bei dem Friseur bei mir ums Eck war ich jetzt schon ein paar Mal. Vielleicht ist das aber eh ein schlechtes Zeichen: dass er oft genug spontan Zeit für mich hat. Der Chef ist ein temperamentvoller Südländer, sein Mitarbeiter ist eher der ruhige Typ. Er war der Grund, warum ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe. Er will sich nämlich unterhalten. Und ich glaube, er ist sehr empfänglich für Verschwörungstheorien. Er bekommt so einen geheimnisvollen Tonfall und fragt Sachen wie "Sag, weißt du eigentlich, wer die Financiers hinter dem Weltwirtschaftsforum in Davos sind?"

Ich sag ihm, er soll die Finger vom Internet lassen, aber er lässt nicht locker. Das letzte Mal hat sich der Ladenbesitzer eingemischt. Und da war es dann ganz aus. Er hasst die Amerikaner. Logischerweise sympathisiert er deshalb mit den Russen, die von ihm aus gerne die Ukrainer massakrieren können. Er ist recht laut geworden und hat noch ein paar andere Nationen verwünscht. Der Typ, dem er dabei die Haare mit dem Messer geschnitten hat, ist zunehmend nervös geworden.

Irgendwo am Hindukusch habe ich dem Friseur eine Pattstellung abgerungen, weil vor den Amerikanern auch die Russen Afghanistan bombardiert haben. Während er gedanklich seinen Gegenangriff vorbereitet hat, habe ich schnell bezahlt und bin gegangen, um nie wiederzukommen.

Das ist jetzt ein paar Tage her. Und ich bin inzwischen etwas unschlüssig, ob ich nicht doch wieder hingehen soll. Ich halte fast alles, was er von sich gegeben hat, für Irrsinn, manches für puren Rassismus. Aber vielleicht ist das genau der Grund, warum ich mit ihm weiterstreiten sollte. Was meinen Sie?

Ihr Josef Redl

Aus dem FALTER 1

Nach dem unsäglichen "Dann wäre Wien noch Wien"-Rülpser des Gottfried Waldhäusl hat Eva Konzett die vom FPÖ-Politiker beleidigte Schulklasse in Wien-Favoriten besucht. Die Reportage ziert diese Woche unser Cover, hier können Sie sie nachlesen.

Aus dem FALTER 2

Viel lief bei der Landtagswahl in Niederösterreich nicht gut für die SPÖ; der erfolgreiche Vorzugsstimmenwahlkampf des Traiskirchner Bürgermeisters Andreas Babler war da eher die Ausnahme. Warum er dennoch in seinem Amt bleibt, statt bundespolitisch Verantwortung zu übernehmen und welche Reformen seine Partei braucht, hat er Florian Klenk und Nina Horaczek in diesem Interview erklärt.

ÖVP-Files

Können Sie sich noch an die überschrittenen Wahlkampfausgaben der ÖVP und ihre doppelte Buchhaltung erinnern? Die Geschichte, die im FALTER unter dem Namen "ÖVP-Files" aufgedeckt wurde, wird um ein Kapitel reicher. Ein vertraulicher Bericht aus dem Rechnungshof legt neue Details offen. Mehr dazu erfahren Sie auch in diesem Video.

Zwänglerisch

Zeliha Cicek arbeitete als islamische Religionslehererin. Als sie aus privaten Gründen beschloss, ihr Kopftuch abzulegen, machte sie das innerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft für viele zur Verräterin. Sie wurde ermahnt, unter Druck gesetzt, ihr Stundenkontingent gekürzt, bis sie schließlich den Job wechselte. Jetzt will Cicek ihr Recht vor Gericht erstreiten. Barbara Tóth hat sie ihre Geschichte erzählt.

Künstlich

Sogenannte "immersive Ausstellungen" liegen im Trend. Die Erlebnis-Ausstellungen mit ihren Lichtprojektionen, begehbaren Szenerien und spielerischen Elementen sind nicht nur sehr instagramtauglich – sie ziehen auch ein Millionenpublikum an. Werden sie von der Kritik auch belächelt, so geben sie doch einen Einblick in die düstere Zukunft der klassischen Museen, wie Matthias Dusini schreibt.

Gefährlich

Durch sie können Eisschilde für immer schmelzen und Meeresströmungen aussetzen; werden Sie überschritten, droht "Game Over": Die Rede ist von den Kipppunkten des Klimas. Katharina Kropshofer schreibt in der aktuellen Ausgabe über die kritischen Punkte und was getan werden muss, um das Schlimmste zu verhindern.

FALTER:WOCHE

Die Tagespresse kommt mit einem neuen Bühnenstück in den Rabenhof. Lina Paulitsch hat Fritz Jergitsch, den Gründer der beliebten Satireplattform, dazu befragt und bei dieser Gelegenheit auch erfahren, welche Streiche Jergitsch als Jugendlicher ausgeheckt hat und wie er über die heimische Medienpolitik denkt. Sabina Zeithammer empfiehlt den Missbrauchs-Film "Die Aussprache", und unter den vielen Veranstaltungstipps und Kritiken finden Sie unter anderem Rezensionen der Staatsopern-Premiere "Salome", der digitalen Nestroy-Adaption "Höllenangst", des großen Jugendtheater-Wurfs "Ein Kind" und diverser aktueller Kunstausstellungen in Wien.