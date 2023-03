Kampftag - FALTER.maily #1034

Morgen ist der "Frauentag" und der erinnert mich an ein Erlebnis, das ich nie vergessen möchte. Vor vielen Jahren hat eine Kollegin eine Blattkritik gehalten. Sie hatte einen Zettel dabei und darauf notierte sie akribisch mit Stricherln, wieviele Männer und wieviele Frauen wir im FALTER sichtbar gemacht hatten.

Bei den Männern waren sehr viele Stricherl. Die gezählten Männer trugen fast alle Krawatte. Sogar auf den Karikaturen seien fast nur Männer zu sehen, scherzte sie.

Ich hatte mich damals innerlich geärgert. Ich nahm es irgendwie persönlich. Ich redete mit ein, dass mir die Kollegin vorwerfen wollte, dass wir Männer lieber Männer statt Frauen sichtbar machen, also Frauen diskriminieren.

Dabei arbeiten doch mehr Frauen als Männer im FALTER, antwortete ich etwas hilflos. Das sei doch alles nur Zufall!

Sie führte mir damals etwas vor Augen, das ich als Mann nicht gesehen hatte: dass Frauen in den Medien und in der Öffentlichkeit weniger sichtbar sind als Männer.

"Wir schreiben ja darüber, was ist", sagte ich. Männer sind eben öfter an der Macht. "Das ist nicht unsere Schuld."

"Aber wir schreiben wohl auch darüber, was sein könnte", erwiderte sie. Und da blicken wir, wie sie zurecht erkannte, zu oft auf den Mann.

Vielleicht, liebe Männer, geht es Ihnen wie mir. Ich gestehe, dass der Feminismus erst spät in mein Leben getreten ist. Ich bin privilegiert aufgewachsen, mit starken, berufstätigen Frauen. Keine derer, die um mich herum waren, fühlte sich benachteiligt oder entrechtet, zumindest war es kein Thema. Es waren Ärztinnen, Unternehmerinnen und Kauffrauen, die mich prägten. Meine Mutter hatte ein Türschild, darauf stand "Arzt".

Dieses Umfeld aber trübte meinen Blick auf jene, denen Rechte und Chancen verwehrt worden waren, nur weil sie Frauen sind. Genauer: Ich sah als Heranwachsender und Student das Problem nicht, weil es mich nie betraf.

Nach dem Studium beschäftigte ich mich mit Rassismus, das war für mich als linksliberalen, kritischen Juristen das Thema der Zeit, ich wuchs auf in der Haider-Zeit der Neunzigerjahre.

Doch dann traten immer mehr Frauen in mein Leben, die mich so herausforderten, wie die Kollegin in der Blattkonferenz.

Sie drückten mir Bücher in die Hand, etwa von Simone de Beauvoir, Adelheid Popp und Margarete Stokowski. Sie zeigten mir diese Filme, in denen Männer die Rollen von Frauen einnehmen und umgekehrt. Oder dieses Video, das mit versteckter Kamera aufgenommen wurde: Eine Frau spaziert durch eine Stadt und wird unentwegt belästigt.

"Schau Dir die Disney-Filme an", sagte eine Freundin "und lies die Märchen: die Frauen warten auf Prinzen, die Männer sind Jäger und Kämpfer."

"Schau Dir die Mode an: Sie Frauen wackeln auf Stöckelschuhen, die Männer finden mit bequemen Tretern ihren Weg."

"Männer können in der Nacht in Ruhe nach Hause spazieren, Frauen haben Angst."

"Männer können oben ohne spazieren, Frauen nicht. Männer behalten nach der Hochzeit ihren Namen, Frauen nicht."

"Schau Dir die Gehaltszettel an, die Einkommensstatistiken, die Pensionen der Frauen und die Zahl der Alleinerzieherinnen. Schau Dir die Moscheen an: vorne die Männer, hinten die Frauen. Sie tragen Kopftuch, Männer nicht. Zähle die Männer im Vatikan und die Priesterinnen in deiner Pfarre!"

"Zähle die Anzahl der Professorinnen an deiner Fakultät und die weiblichen Statuen im Arkadenhof."

"Zähle die Dirigentinnen beim Neujahrskonzert und finde die Männer, die am Spielplatz stehen. Schau, auf welcher Toilette sich der Babywickeltisch befindet."

Und so schärfte sich in den vergangenen 20 Jahren mein Blick. Immer stärker und stärker. Er ist immer noch männlich, immer noch privilegiert.

Aber er ist hoffentlich ein bisschen weniger blind für das, was mir die Kollegin damals zeigen wollte und woran dieser feministische Kampftag, der 8. März, erinnern soll: Dass da noch viel zu tun ist für uns Männer.

Ihr Florian Klenk

Die Lektüre zum Kampftag

Ein enormes gesellschaftliches Problem, dem oft strukturelle Sexismen zugrunde liegen, sind Femizide. Also Morde, die an Frauen verübt werden, nicht zufällig; sondern weil sie Frauen sind. Die Medien spielen dabei immer noch oft eine unrühmliche Rolle. Etwa, wenn die Kronen Zeitung nach dem Mord an einer 19-Jährigen im Februar 2023 Angehörige des Täters so am Titelblatt zitiert: "Er war feinfühlig und nie aggressiv". Warum das problematisch ist und wie man es besser macht, hat Daniela Krenn hier aufgeschrieben.

Aus dem FALTER 1

Nun ist also auch in Wien die Maskenpflicht ade. Aber: Hat sie eigentlich je etwas getaugt? Und wie war das bei den Schlulschließungen und Lockdowns? Sinnvoll oder überschießend? Und war die Impfung nun ein Erfolg oder eine große Enttäuschung? Barbara Tóth, Katharina Kropshofer und Anna Goldenberg ziehen diese Woche im FALTER eine große Corona-Bilanz: Was gut lief, was schlecht und was wir für die Zukunft mitnehmen sollten.

Aus dem FALTER 2

Die künstliche Intelligenz ChatGDP, die erstaunlich gut Konversation führen und Texte verfassen kann, hat nicht nur Schulen und Universitäten nervös gemacht. Auch in der Kunstwelt wirft die neue Technologie Fragen auf: Was bleibt vom Menschen, wenn er nicht mehr der Beste ist?

Was Sie lesen sollten

Dass ein Stück Straße so schön sein kann! Es muss am herausragenden Talent und Stil der Architekturfotografin Margherita Spiluttini liegen. Sie war hierzulande die Größte ihres Faches. Anfang des Monats ist sie verstorben. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und lesen Sie Nicole Scheyerers Porträt.

Hilfe, Polizei!

Strafrechtlerinnen, Menschenrechtsexperten und kritische Medien fordern sie schon lange, nun kommt sie. Oder etwas Ähnliches. Eine Untersuchungskommission von Polizeigewalt nämlich. Wie frei die neue Behörde wird ermitteln können, woran es ihr fehlt und was "Cop-Culture" ist, erzähle ich Ihnen hier.

FALTER:WOCHE

Nein, Watschen verteilt die Filmredaktion keine: In der Titelgeschichte unserer Kultur- und Programmbeilage stellt sie völlig gewaltfrei die wichtigsten Oscar-Kandidaten vor, wägt die Chancen ab und preist eigene Favoriten unter den Nominierten zum Wieder- oder Erstsehen an. Das Stimmgewitter Augustin, der singende Flügel der Wiener Straßenzeitung, geht in Pension und macht zum Abschied noch ein ordentliches Konzert-Fass auf; Gerhard Stöger singt dem Chor mit dem großen Herz ein Abschiedsständchen. Und Nathalie Großschädl erzählt im Text zur Fotostrecke Leuchtkasten etwas über eine 122 Jahre alte Maßschneiderei im ersten Bezirk, die Bilder zur Zeitreise liefert Lukas Ilgner. Dazu wie immer: Termine, Termine, Termine; Tipps, Empfehlungen und aber auch Warnungen zum kulturellen Angebot der Woche.

Falter + Burgtheater

Im Jahr 2018 konnten wir in Kooperation mit dem Wiener Burgtheater die Reden europäischer Rechtspopulisten auf die Bühne bringen, um vor der illiberalen Demokratie zu warnen. Jetzt hat uns ein Teil des Ensembles wieder dabei geholfen, unsere Vision zu verwirklichen: In dieser Episode des FALTER-Radios leihen großartige Schauspielerinnen und Schauspieler einer Familie im Krieg ihre Stimmen. Es sprechen Sabine Haupt, Stefanie Dvorak, Felix Kammerer, Michael Maertens, und Petra Morzé. Hören Sie sich das an!