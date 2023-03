Ein Tag mit Lehrerinnen und Lehrern - FALTER.maily #1052

Ich möchte Ihnen gerne ein bisschen über meinen gestrigen Tag erzählen. Ich besuchte in Salzburg eine Veranstaltung eines Vereins namens "Cool", das ist eine Initiative engagierter Lehrerinnen und Lehrer. Sie vernetzen sich untereinander, weil sie den Unterricht verbessern wollen. Cool steht für "Cooperative offenes Lernen".

Schon das ist ungewöhnlich. Lehrerinnen und Lehrer, so erfuhr ich bei der Veranstaltung, vernetzen sich in den meisten Schulen nämlich gar nicht. Es ist nicht vorgeschrieben. "Alle wurschteln so vor sich hin", erzählte mir Georg Neuhauser, ein engagierter Lehrer aus Steyr.

Ein anderer Lehrer, er wechselte von der Privatwirtschaft an die Schule, war "richtig geschockt", wie wenig Austausch und Teamgeist es unter Lehrern gibt. Während er in seiner Firma ständig im Austausch mit Kollegen gestanden sei, sei das im Klassenzimmer eigentlich kaum der Fall. Da gehe, erzählten mir die "Cool"-Pädagogen, ziemlich viel Wissen verloren.

Nur eine Kollegin widersprach, sie erlebe das ganz anders, ein wöchentliches Meeting des Lehrpersonals sei sogar vorgeschrieben. Die Pointe war: Sie unterrichtet in Südtirol, also in einem anderen Staat.

Die "Cool"-Lehrer wollen diese fehlende Vernetzung untereinander ändern. Sie tauschen sich aus, reisen in ferne Länder, laden Externe ein, um mit ihnen zu diskutieren.

Gestern waren deshalb die Schriftstellerin Anna Baar, der Zukunftsforscher Tristan Horx und ich eingeladen. Wir diskutierten nach kurzen Vorträgen in kleinen Gruppen. Dabei habe ich einiges gelernt.

Erstens: Es gibt ein Problem mit der Generation der "Coronials". Die Kinder tragen aufgrund der Lockdowns und Beschränkungen erstaunlich oft psychische Verwundungen in sich, Horx spricht von "Traumatisierung". Sie brauchen vermehrt analoge statt digitaler Kompetenz.

Was das bedeutet? Anstatt Kindern, die im Lockdown vor den Computern lernten, auch noch kostenlose Tablets in die Hand zu drücken, wie Sebastian Kurz es tat, wäre körperliche Nähe zu Gleichaltrigen, Konzentration auf längere Projekte, das Erzählen-Lernen, und "die Bekämpfung der wachsenden Sprachlosigkeit" (eine Lehrerin) nötig.

Zweitens: Es gibt einen kaum noch zu bewältigenden Anspruch an die Lehrerinnen und Lehrer. Sie soll Kinder nach dem "Captain mein Captain"-Prinzip unkonventionell und packend unterrichten, sie zu kompetenten und rundum gebildeten Eliten ausbilden. Aber zugleich mit einer wachsenden Zahl jener Schülerinnen und Schüler zurechtkommen, die "sprachlos" sind – weil sie aufgrund ihrer sozialen Herkunft, familiärer Vorgeschichten oder aufgrund der Corona-Jahre komplett überfordert sind.

Drittens: Es gibt offenbar eine Ratlosigkeit, wie man mit dem Handy umgeht. Tik-Tok für Mädchen, Spiele für Buben: viele Lehrerinnen und Lehrer wirken überfordert mit der algorithmisch gesteuerten Sucht erzeugenden Technologie, die unseren Kindern nicht nur die Konzentration raubt, sondern zunehmend auch die "analoge Interaktion". Die Kommunikation der Kinder werde schriftlicher, unverbindlicher, kürzer. In den Pausen, so erzählt eine Lehrerin, gehen die Kids nicht händchenhaltend herum, sondern holen das Handy raus. Das sei kein Grund für Kulturpessimismus, aber man müsse es im Auge behalten.

Viertens: Es gibt ein Gewerkschaftsproblem. Die Lehrerinnen und Lehrer der Initiative "Cool" beklagen, dass es erstaunlicherweise die eigenen Personalvertretungen und Gewerkschaftsfunktionäre seien, die kreative Initiativen bekämpfen und ersticken. Sie würden sich stur um Stundenzahl und Arbeitsplatzsicherung kümmern. Aber nicht um "unser Glücksgefühl in der Klasse", wie ein Lehrer es nennt.

Fünftens: Es gibt Hoffnung. Erstaunlich viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, sie hätten eigentlich genug Freiheiten, den Unterricht kreativ zu gestalten. Ich habe Quereinsteiger getroffen, die – abseits großen medialen Gedöns – still und leise das System von unten reformieren wollen, weil sie von Politik und Gewerkschaft nichts erwarten. In ganz kleinen Schritten.

Ihr Florian Klenk

Neues aus dem ORF

Die Haushaltsabgabe für den ORF kommt. 15 Euro pro Haushalt. "Was hältst Du davon?", fragte kürzlich mein Friseur. Sehr viel, antwortete ich. In Zeiten von Echokammern, Medienkorruption und der fragmentierten Öffentlichkeit ist ein öffentlich rechtlicher, von uns allen finanzierter Sender wichtiger denn je. Alleine die ORF-Journale, die ZiB2 und die Informationssendungen des ORF transportieren nicht nur relevante, sondern auch dem Objektivitätsgebot unterliegende Information. Die öffentliche Arena, die der ORF – trotz aller parteipolitischen Interventionsversuche– für uns alle bietet, ist so wichtig wie das Wasserleitungsnetz. Mein Kollege Armin Wolf hat für Interessierte die wichtigsten Informationen hier noch genauer zusammengefasst. Barbara Tóth informiert Sie in diesem FALTER-Bericht über den neuesten Stand der ORF-Reform.

Zu links für die Macht?

Die SPÖ steckt in ihrer wohl größten Krise der Nachkriegszeit. Obfrau Rendi-Wagner wird von Hans Peter Doskozil und nun auch Andreas Babler herausgefordert. Eine Mitgliederbefragung wirkt chaotisch, aber das Ende der Krise könnte durchaus positiv sein. Warum? Das erzählen Barbara Tóth und Nina Horaczek in diesem Porträt über Andreas Babler. Ein Gespräch mit dem Kandidaten, das wir vor einigen Wochen geführt haben, können Sie hier nachlesen.

Klimastadt Wien?

Woche für Woche kleben sich Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straßen oder protestieren vor verantwortlichen Institutionen. Das Rote Wien gilt als Feindbild der "Letzten Generation". Zurecht? Katharina Kropshofer hat sich die Klimastrategie der Stadt Wien angesehen und mit jenen gesprochen, die klimaneutraler Leben wollen - aber an bürokratische Grenzen stoßen.

Kultur

Mit noch nicht einmal 40 Jahren ist der US-Künstler Adam Pendleton großer Star der Museen und Galerien. Er engagierte sich gegen Rassismus, rettete gemeinsam mit anderen das Geburtshaus der Sängerin Nina Simone in North Carolina und will dort ein Museum einrichten. Ab Donnerstag werden seine Videoinstallationen und Drucke im Wiener Mumok ausgestellt, Nicole Scheyerer hat den Künstler vorab getroffen.

Natur

Wegen starker Eingriffe in die Natur droht der Donaulachs in Österreich bald auszusterben. Mit ihm würde das Land eine besondere Art verlieren. Doch noch können wir sie retten. Wie, das beschreibt Benedikt Narodoslawsy hier.

FALTER:WOCHE

Kommissar Maigret ermittelt wieder im Kino, diesmal verkörpert von Gérard Depardieu. Wie er sich in der Rolle des Pariser Verbrecherschrecks schlägt, erfahren Sie in der Titelgeschichte unserer Kultur- und Programmbeilage. Michael Omasta würdigt bei dieser Gelegenheit auch gleich die gelungensten Maigret-Verfilmungen von gestern und vorgestern. Miriam Damev schenkt dem spanischen Dirigenten Pablo Heras-Casado eine Tomatenpflanze und empfiehlt seinen Monteverdi an der Staatsoper, und die Fotostrecke "Leuchtkasten" zeigt Auszüge der Schau "Mining Photography" im Kunst Haus Wien. Sollte da für Ihre Freizeitgestaltung noch nichts dabei sein, finden Sie weiter hinten im Blatt wie immer Unmengen an Terminen samt weiterführenden zweckdienlichen Hinweisen der FALTER:Woche-Redaktion.

Hörtipp

Florian Scheuba ist mit der siebten Staffel von "Scheuba fragt nach..." zurück. In der aktuellen Folge berichtet er über FPÖ-Kontakte zu von Terroristen gesponserten Ideengebern, sowie über Glücksspiel-Lobbyisten, die Gesetze schreiben. Von der stellvertretenden Bundessprecherin der Grünen, Nina Tomaselli, will Scheuba wissen, warum das seit Jahren angekündigte neue Glücksspielgesetz noch immer nicht da ist.