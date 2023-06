Andi Babler, die EU und meine Barbiepuppe - FALTER.maily #1101

Die Sache zwischen mir und der Europäischen Union begann mit großer Zustimmung. Irgendwann Anfang der 1990er-Jahre hatte mein Vater mich zur Seite genommen, um mit mir den bevorstehenden EU-Beitritt Österreichs zu besprechen. Er erzählte ein bisschen von der europäischen Familie, vom Frieden. Vor allem aber erzählte er mit, dass die Spielsachen dadurch billiger würden. Und nicht zuletzt sei Jörg Haider dagegen. Das Spielzeug-Argument überzeugte mich am meisten. Ich war eine Volksschülerin und stramm materialistisch eingestellt. Dass der Freiheitlichen-Chef abzulehnen sei, gehörte damals im konservativen Milieu noch zur Grundausrüstung. Es verwunderte mich also nicht.

Und so saß ich vor dem Fernseher, als Österreich am 1. Jänner 1995 in die EU aufgenommen wurde. Dirigent Zubin Mehta schickte beim Neujahrskonzert zwischen Orchideen und Weihnachtssternen Grüße "an unsere neuen Familienmitglieder". Ich wedelte mit der kleinen Europa-Fahne dazu und dachte an die neue Barbiepuppe, die der Osterhase bald bringen möge.

Wie etwas beginnt, ist manchmal weniger entscheidend, als dass es hält.

Die kleine Geschichte kam mir in den Sinn, als ich mich gestern durch meinen Twitter-Feed las. Aus den Tiefen des Internets hatte es der Ausschnitt eines Interviews mit Andreas Babler in die Social-Media-Kanäle der Meinungsmacher geschafft. Der widerspenstige PR-Mann Rudi Fussi diskutierte darin mit dem Traiskirchner Bürgermeister und jetzigen Kandidaten für den SPÖ-Vorsitz, eben Babler, über die EU.

Die tiradenhaft vorgetragenen Aussagen Bablers über die Union waren – gelinde gesagt – eigentümlich. Babler nannte sie das "aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das es je gegeben hat" (mit ihren 15 mobilen Battlegroups ?!?). Die Union sei in der Doktrin "schlimmer als die NATO". Es handle sich um ein "imperialistisches Projekt mit ein paar Sozialstandards". Irgendwann fiel der Begriff neoliberal. Der Videoausschnitt stammt aus dem Jahr 2020.

Natürlich kann man die Frage aufwerfen, warum dieses Filmchen ausgerechnet jetzt, drei Tage vor der Kampfabstimmung um den SPÖ-Vorsitz – die Partei hält deswegen am Samstag einen Sonderparteitag ab – raufgespült wird. Das Archiv ist eben nicht nur die Rache des Journalisten.

Und ja, dem Babler'schen Kokettieren mit Karl Marx hing noch der erfrischende Charme des angriffslustigen Herausforderers an, der das Establishment mit gezielter Provokation zur Überreaktion reizt.

Die phrasenhafte Schimpfe des möglicherweise angehenden SPÖ-Vorsitzenden gegenüber Brüssel lässt einen hingegen auf mehreren Ebenen ratlos zurück. In der Begriffswahl der linken Diskursfolklore. In der verbrämten Holzschnittartigkeit. In der schlichten Faktenwidrigkeit.

Mein Vater argumentierte vor 30 Jahren in der notwendigen Komplexitätsreduktion gegenüber meinem kindlichen Ich. Babler argumentierte vor drei Jahren in einer unwürdigen ideologischen Ausschließlichkeit gegenüber seinen mündigen Wählern.

Er hat – das sei hier angemerkt – gemeinsam mit sozialdemokratischen Botschaftern inzwischen ein differenzierteres außenpolitisches Programm niedergeschrieben.

Wie etwas beginnt, ist weniger entscheidend, als dass es hält.

Manchmal geht es auch um das Wann.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend

Ihre Eva Maria Konzett

