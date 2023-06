Andreas Babler, SPÖ-Chef - FALTER.maily #1105

Na, das eskalierte schnell, wie man bei uns auf Twitter zu sagen pflegt. Da sieht man einmal, wie ernsthaft man mit falschen Prämissen diskutieren und die Niederlage des Andi Babler beklagen kann. Zwei Tage öffentliche Aufregung zu Makulatur erklärt, so viel Kommentatorenschweiß umsonst vergossen. Jetzt ist alles anders.

Der FALTER hat das Glück, dass es gerade noch klappte mit dem Schicksal. Fünf Minuten vor Druckschluss überraschte uns die Meldung, dass Andreas Babler der neue SPÖ-Vorsitzende ist. Es war wohl der Nachfrage des ORF-Journalisten Martin Thür zu verdanken, dass jene Verwechslung der Stimmen aufgedeckt wurde, jene rätselhafte Panne, halb Mensch, halb Automat, die dazu führte, dass am Samstag fälschlicherweise Hans Peter Doskozil als Gewinner der Wahl präsentiert wurde. Der sozialdemokratische Beitrag zur österreichischen Staatsoperette!

Man kann es immerhin als Stimmungs-Schnelltest nehmen. Doskozil erwies sich als versöhnlicher Sieger, Andreas Babler als ritterlicher Verlierer. Der Eindruck, den man als unbeteiligter Zuschauer des Parteitags gewinnen musste, dass die politische Leidenschaft in seiner Rede Babler als Führer der Sozialdemokratie qualifizierte, all seinen Hoppalas und unbedachten Äußerungen zuvor zum Trotz, und dieser Eindruck hat sich am Ende doch als richtig herausgestellt. Zumindest bis jetzt.

Bablers Wahl stellt ein Risiko dar, aber es ist das Risiko eines Aufbruchs und eines Neubeginns. Dass die Wahlpanne diesen Zauber ruinierte, mag im ersten Augenblick so scheinen, und die Kommentatoren des ORF taten alles, um diesen Eindruck zu vertiefen.

Es wird auch so sein wie Hans Peter Doskozil sagte, die Partei und er selbst werden sich Häme gefallen lassen müssen, aber das wird vorübergehen. 100 Prozent für Nehammer sind ja nicht viel weniger lustig, und wenn Babler nicht imstande ist, den abgeknickten Zauber des Aufbruchs pronto wieder herzustellen, ist auch er fehl am Platz.

Auch hätte man von Doskozil erwarten müssen, dass er nun eine andere Art der Zusammenarbeit anbietet als seinen politischen Rückzug aus der Bundespolitik. Aber vielleicht ist das ja seine Art des Angebots, Babler in Ruhe zu lassen. Man kann es nur hoffen.

Für den möglichen Neubeginn der Sozialdemokratie spricht auch, dass die Doskozil-Fraktion Triumphalismus vermied, nicht zuletzt in Anbetracht des Schwungs, den Babler ganz offenbar in die Partei brachte.

Die Stellung des Wiener Parteichefs Michael Ludwig ist jedenfalls wieder gestärkt, und es ist zu hoffen, dass der sogenannte Realismus, den er bei Pamela Rendi-Wagner ins Spiel brachte, sich bei Babler in Grenzen hält wie der Liesingbach in den Grenzen der Wildbachverbauung.

Was jetzt ansteht, ist die Erneuerung einer Partei, die nicht einmal Abstimmungen und Wahlen organisieren kann. Verantwortlich dafür ist das abgewählte Management. Das heißt aber nicht, dass sie keine Wahlen gewinnen kann. Der Test für Bablers politische Klugheit wird darin bestehen, weder der Kinderkrankheit des Linksradikalismus zu verfallen, noch seine sozialpolitische Radikalität aufzugeben.

Sein besonnenes erstes Statement als neuer SPÖ-Chef lässt dafür Gutes ahnen.

Ihr Armin Thurnher

Rasende Reporter

Für die Redaktion wird es heute ein etwas längerer Abend. Glücklicherweise arbeiten FALTER-Journalistinnen und Journalisten nicht nur gut, sondern auch schnell, wenn es sein muss. Das gleiche gilt übrigens für unsere Illustratoren, wie dieses Video des meisterhaften PM Hoffmann belegt. Für das dieswöchige Cover haben wir jedenfalls eine gute Lösung gefunden. Sollten Sie übrigens noch kein FALTER-Abo Ihr eigen nennen: Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt!

Kulinarik

Zur Entspannung der Nerven hier nun ein paar Empfehlungen und Tipps abseits der Wirren der Politik: In FALTERs "Grundkurs Kochen" hat Daniela Krenn diese Woche ein Rezept für eine Erdbeerschnitte für Sie. Wie damals: Mit Biskuitteig und Tortengelee. Im Gerichtsbericht beizt Nina Kaltenbrunner einen Saibling und legt ihn auf ein zitroniges Bett aus Spargel, Wildkräutern und Blumen. Florian Holzer lotst Sie in die neue Dependance des Gasthauses "Zum Roten Bären".

Musik

Abgefahrene Elektronik und Hip-Hop mit reichlich rauen Stellen und musikalischer Spontanität erwartet Sie im Debütalbum "Consume Land Flea Market" von Noah Berger alias Noayama. Klingt so. Herrlich düster, veredelt durch die Vocals von Rappern wie Will Brooks, Nappy Nina oder der Afro-Futuristin Moor Mother, geht es im jüngsten Werk des Schlagzeug-Avandgardisten Koenig. "1 above Minus Underground" heißt die Platte, hier gibts eine Hörprobe.

Kunst