Jan Vermeer Superstar - FALTER.maily #1107

Eine Ausstellung der Superlative ist am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen: Die größte Werkschau aller Zeiten mit Bildern des niederländischen Malers Jan Vermeer hat nun endgültig ihre Pforten geschlossen. 115 Tage lang waren immerhin 28 der insgesamt 37 Gemälde, die dem Meister aus Delft zugeschrieben werden, im Rijksmuseum in Amsterdam zu sehen gewesen. Neben den "eigenen" Beständen – das Rijksmuseum verfügt über vier Vermeers, zwei hängen im Mauritshuis in den Haag – waren Leihgaben aus Japan und den USA, aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland zu sehen, lediglich das Kunsthistorische Museum Wien hatte seine "Malkunst" nicht herausgerückt – angeblich aus konservatorischen Gründen.

Insgesamt 650.000 Besucher:innen wurden gezählt, das macht immerhin 5652 pro Tag. Um den Ansturm zu bewältigen, waren die Öffnungszeiten des Museums zuletzt bis um 23 Uhr, an manchen Tagen sogar bis 2 Uhr ausgedehnt worden. Dabei war das ursprünglich vorgesehene Kontingent von 450.000 Eintrittskarten der Ausstellung, die am 10. Februar eröffnet worden war, bereits innerhalb von drei Tagen weg gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich zwar bereits Bahnfahrt und Hotel gebucht, mich aber noch nicht um Tickets gekümmert, an die man, wie ich damals dachte, doch unschwer herankommen müsse, wenn man sich "rechtzeitig" darum kümmern würde.

Wie sich herausstellen sollte, bemaß sich "rechtzeitig" aber nicht in der Dimension von Tagen oder Wochen, sondern von Monaten. Zwar hatte das Rijksmuseum das Kontingent immer wieder aufgestockt, am 12. März aber kam die Meldung, dass die Ausstellung endgültig ausverkauft sei. Am 11. Mai dann wurden noch einmal 2.600 allerletzte Ticket verlost, danach war endgültig Schluss. Auch das "Hintertürl", durch das meine Frau und ich noch an Karten gekommen waren, war da schon längst geschlossen: Für 70 Euro im Jahr konnte man den "Freunden des Rijksmuseums" beitreten und als Freund/Freundin auch noch eine Begleitperson in die Vermeer-Ausstellung mitnehmen, und zwar ohne davor einen Time-Slot buchen zu müssen. Als ich am 7. April, es war der Karfreitag, mit einem Bändchen, wie man es von Rockkonzerten kennt, ums Handgelenk die "Friends Lane" betrat und mich dort nicht einmal in eine Schlange einreihen musste, sondern locker in die Ausstellungsräume durchgewunken wurde, bin ich mir schon ziemlich cool vorgekommen.

Angesichts des Andranges konnte man kaum erwarten, dass man sich ungestört über längere Zeit in jedes einzelne der 28 Gemälde würde versenken können, aber es war auch nicht wirklich schlimm. Im Großen und Ganzen verhielt sich das Publikum freundlich und zivilisiert. Im Rahmen der Möglichkeiten gewährte man einander Zeit und Raum zum Betrachten und das obligate Foto zu knipsen. Man kann sich über diese Praxis leicht lustig machen und sie kulturkritisch dekonstruieren. Wozu müssen die Menschen just in dem Moment, in dem sie vor dem Original stehen, auch noch ihre Smartphones zücken, wo sie doch jederzeit auf hochwertige Reproduktionen (im Katalog, im Netz et al.) zurückgreifen können?

Mitte der 1930er-Jahre hat sich der deutsche Philosoph Walter Benjamin in einem berühmten Aufsatz über "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" Gedanken darüber gemacht, wie technische Entwicklungen – allen voran Radio und Film – die Rezeption und Funktion von Kunstwerken verändern und konstatierte einen "Verfall der Aura". Die durch seine Einzigartigkeit verbürgte "auratische Daseinsweise des Kunstwerks", so befand Benjamin, sei untrennbar mit dessen Ritualfunktion verbunden: "Diese mag so vermittelt sein wie sie will, sie ist auch noch in den profansten Formen des Schönheitsdienstes als säkularisiertes Ritual erkennbar."

Benjamins – gut marxistisch gedachte - Prognose, dass die Produktivkraftentwicklung auf dem Sektor der Künste eine Veränderung der Produktionsverhältnisse nach sich ziehen, die Rezipienten also aus ihrer ritualhaften und "kontemplativen" Haltung befreien und neue, kritische Formen der Aneignung hervorbringen würden, haben sich nicht erfüllt, ganz im Gegenteil. Die permanente mediale Zirkulation von Reproduktionen hat die Aura der Kunstwerke eher bestätigt als destruiert. Dass es Vermeers "Dienstmagd mit Milchmädchen" oder Rembrandts "Nachtwache" im Museumsshop schon als Playmobil-Figuren gibt, kann man als ironische Geste genießen, ohne dass es dem kontemplativen Genuss des Orginalgemäldes unterliefe.

Die vielfach geäußerte Behauptung, die Museen seien "die Kathedralen von heute", zielt in der Regel auf ikonische Museumsbauten von Signature-Architekten à la Frank Gehry, Jean Nouvel oder Zaha Hadid. Sie trifft aber nicht nur auf den exzessiven baulichen Aufwand zu, der Museen mit Kathedralen verbindet, sondern auch auf die darin ausgeübten Praktiken: Wir verhalten uns in Museen immer noch ein wenig wie Gläubige, und entsprechend wird das haltlose Hantieren mit Handys von manchen auch als so unangemessen empfunden wie das Geknipse in Kirchen. Entsprechende Kleidervorschriften, die es untersagten, ein Museum in Shorts oder ärmellosen Shirts zu betreten, gibt es zwar keine, wären meines Erachtens aber absolut einer Überlegung wert.

Klaus Nüchtern

Vermeers Vorgänger

Kennen Sie Jacobus Vrel? Er war ein Zeitgenosse Jan Vermeers und nicht zuletzt die Gleichheit der Initialen hat dazu geführt, dass einige von Vrels Gemälden Vermeer zugeschrieben wurden. Auch was die Sujets anbelangt – Interieurs, Straßenszenen – gibt es gewisse Parallelen. Das Mysteriöse an Vrel ist freilich, dass man über ihn so gut wie gar nichts weiß: weder die Lebensdaten, noch der Ort seines Wirkens, ja nicht einmal die Schreibweise seines Namens ist gesichert. Während im Rijksmuseum die große Vermeer-Sause lief, zeigte das Mauritshuis in den Haag die erste Personale mit Gemälden von Vrel. Die Kunstgeschichte muss man jetzt allerdings nicht neu schreiben, denn Vermeer war schon ein anderes Kaliber. Wie auch immer: Sollten Sie das nächste Mal das Kunsthistorische Museum besuchen, dann schauen Sie doch auch bei den Vrels vorbei – die hängen jetzt wieder an ihrem Platz in Wien.

Was bei Vermeer fehlt

Bei aller Begeisterung muss ich als FALTER-Vogel-Wart leider eines festhalten: Vogelmäßig sind Vermeers Gemälde eine absolute Fehlanzeige. Kein einziger Vogel in den frühen mythologischen Sujets, keiner im Himmel über Delft, kein Piepmatz im Käfig in den Interieurs, kein Heiliger-Geist-Tauberl in der späten "Allegorie des Glaubens", ja nicht einmal ein orniformes Teppich- oder Kachelmotiv konnte ich entdecken. Vermeer war vermutlich der vogerlfreiste Künstler der gesamten niederländischen Malerei. Aber gut, dafür haben sich seine Kollegen ja ordentlich ins Zeug gelegt.

War schön gewesen