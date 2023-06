Die Angst vor dem Schulausflug - FALTER.maily #1108

"Ich habe mich so gefreut, als die Stadt bekanntgegeben hat, ab Herbst bekommen auch Schülerinnen und Schüler in unserer Schule ein warmes Mittagessen", hat mir gestern eine Mittelschullehrerin erzählt. Sie unterrichtet an einer Mittelschule in Wien, die vor allem von Kindern besucht wird, deren Eltern wenig Geld haben. Die Schule bietet zum Unterricht auch eine Nachmittagsbetreuung mit Lernstunde an.

"Bei uns gibt es einige Kinder, von denen ich weiß, dass ihre Eltern sie aus finanziellen Gründen nur zur Aufsicht, aber nicht zum Essen anmelden", erzählt die Lehrerin. "Die saßen dann am Nebentisch und mussten den anderen Kindern beim Essen zuschauen."

Freuen sich Ihre Kinder auch schon auf die lustigen Schultage nach der Notenkonferenz? Wenn es statt Schularbeitsstress die tollen Ausflüge und Projekttage gibt? Für Judith Ranftler zählen dies letzten Schulwochen zur stressigstes Zeit. Sie ist bei der Volkshilfe für das Projekt "Lernen möglich machen" zuständig, das Kinder bei Schule und Lernen finanziell unterstützt. "Immer zu Schulschluss und zu Schulbeginn kommen die allermeisten Anträge rein", sagt Ranftler.

Bei der Volkshilfe können Eltern, deren Einkommen inklusive aller Förderungen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt, um Unterstützung ansuchen. Eine Alleinerziehende mit zwei Kinder muss zum Beispiel weniger als 2.228 Euro netto pro Monat zur Verfügung haben, um eine Unterstützung bekommen zu können. Ganz oben auf der Wunschliste steht die Bitte nach Hilfe bei den Kosten für Nachmittagsbetreuung und Hort. "Denn diese sind zwar in den Bundesländern meist sozial gestaffelt, aber auch für Geringverdiener nicht überall gratis", so Ranftler.

Gleich danach kommen die Ausflüge. Wenn es im Juni in den Schulen lustig wird, steigt bei Eltern, die wenig Geld haben, der Stress, wie es sich finanziell ausgehen soll, dass das Kind aus Niederösterreich mitfahren kann, zum Tiergartenbesuch nach Wien oder auch auf Projekttage in einem anderen Bundesland. Zwar springt da oft auch der Elternverein ein, dieser könne aber nicht alles leisten. "Wir erleben leider oft, dass die Kinder oder Jugendlichen dann sagen, sie wollen gar nicht mitfahren, weil sie ihre Eltern nicht beschämen wollen." Die Volkshilfe unterstützt hier mit 60.000 Euro an Spendengeldern pro Jahr. "Wir können damit im Schnitt jedem Tag einem Kind einen Wunsch erfüllen", sagt Ranftler, "aber leider nicht allen".

Schnell helfen würde deshalb eine kostenlose Nachmittagsbetreuung für Schulkinder in ganz Österreich sowie auch ein Klassenbudget für Ausflüge. "Und natürlich ein warmes Mittagessen für jedes Schulkind", sagt die Volkshilfe-Expertin. Denn laut Statistik Austria können es sich 8,7 Prozent der Menschen in Österreich nicht leisten, jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder eine entsprechende vegetarische Hauptspeise zu essen. In Wien sind es sogar 10,1 Prozent. Und in vielen dieser Familien leben Schulkinder.

