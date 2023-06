Sprechen Sie Deutsch, Herr Babler? - FALTER.maily #1110

Vor ein paar Tagen habe ich mit meiner Kollegin Barbara Tóth den gerade zurückgetretenen SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zum Interview getroffen (das Gespräch können Sie im kommenden FALTER lesen).

Der Termin hat etwas länger gedauert als geplant. Gerade als wir mit dem Interview fertig waren, ist ein gewaltiger Regenguss über dem Schanigarten niedergegangen, in dem wir gesessen sind. Also haben wir drinnen noch einen Kaffee getrunken und ein wenig geplaudert. Deutsch hatte als Einziger einen Regenschirm dabei, vielleicht beschreibt ihn das ganz gut.

Natürlich war Deutsch im informellen Gespräch, off the records, etwas lockerer. Aber auch da merkte man: Der Mann ist extrem diszipliniert. Schwer vorstellbar, dass ihm vor Journalisten etwas "auskommt". Wahrscheinlich hat das auch das Bild geprägt, dass viele Menschen (in und außerhalb der SPÖ) von ihm haben.

In Interviews für Radio und TV spricht Deutsch die Sprache der Technokraten: immer abstrakt, nie konkret, immer passiv, nie aktiv. Situationen sind zu analysieren, Inhalte abzustimmen. Menschen werden nicht beim Namen genannt, sie sind "die handelnden Personen". Wahrscheinlich sind es solche Formulierungen, warum er als "Apparatschik" abgestempelt wurde.

Und vielleicht ist das der Grund, warum Andreas Babler zum neuen Parteivorsitzenden der SPÖ gewählt wurde: Er konnte mit seiner Rede am Parteitag Begeisterung vermitteln. Er hat sich gegen die pragmatischen Realisten in der Politik positioniert, als einer, der Träume hat. Und er wirkte dabei authentisch.

Babler spricht seine Umgangssprache und darum glaubt man ihm auch, was er sagt. Genau das ist aber auch eine Schwachstelle von Andreas Babler: Er sagt zu oft, was er sich denkt und denkt nicht immer darüber nach, was er sagt.

Seit Wochen wird er mit früheren Aussagen konfrontiert - über Marxismus, die Europäische Union, die Wehrpflicht. Vielleicht ist das die erste Lektion, die Babler als Parteichef lernen wird: ein bisschen mehr zu sprechen wie Christian Deutsch.

Ihr Josef Redl

