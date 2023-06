Hütchenspiel im Parlament - FALTER.maily #1111

Vergangene Woche besuchte ich ein Symposium im Nationalrat, eingeladen hat ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Im Publikum saßen honorige Hofräte, konzentrierte Korruptionsermittler, angriffige Advokaten und der suspendierte Sektionschef Christian Pilnacek. Ich grüßte freundlich, wir kennen einander seit 25 Jahren, aber er wirkte so sauer, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Demonstrativ grüßte er nicht zurück. Er hat dem FALTER nicht verziehen, dass er seine Chats veröffentlicht hatte, mit denen er ÖVP-Granden während laufender WKStA-Ermittlungen beraten oder sie um Justiz-Posten für seine Frau gebeten hatte.

Nach außen hin erweckte Sobotkas parlamentarische Veranstaltung den Anschein einer honorigen Expertentagung zur Reform der Strafprozessordnung. Das Wort hatten oft ältere Juristen mit Haarkränzen, die sich nickend der Unabhängigkeit und Sachlichkeit versicherten, während sie böse Dinge über die WKStA behaupteten, die sie allerdings durch nichts belegen konnten.

Langsam bemerkte ich: Das war vielleicht gar kein Konvent unabhängiger Experten, die hier in der öffentlichen Arena des Parlaments über die Verbesserung von Gesetzen diskutieren wollten. Sondern es waren Anwälte und Berater, die in der Causa Ibiza und dort vor allem im Fall Sebastian Kurz von Beschuldigten beauftragt waren und zwar als Gutachter, Verteidiger oder Berater. Und leider wurde von den meisten Experten dieses private Beraterhütchen unter dem öffentlichen Professorenhut versteckt.

Worum ging es also in dem parlamentarischen Hütchenspiel unter Sobotkas Patronage? Die ÖVP und ihre Professoren wollen das Strafprozessrecht in einigen Punkten geändert wissen, angeblich zum Wohle der Republik:

* Sie wollen der Presse verbieten, in Vorverfahren aus Akten zu zitieren. Das verletze angeblich die Unschuldsvermutung. Die Whats-App-Regierungsprosa ("Vergiss nicht – du hackelst im ÖVP Kabinett!! Du bist die Hure für die Reichen!", "Kriegst eh alles, was Du willst", "steuerbare Weiber", "wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung?") bliebe endlich geheim. Ebenso die vielen erschütternden Fakten, die die Regierung Strache-Kurz stürzten.

* Die Honoratioren behaupteten zudem, es seien "private Dateien" sichergestellt und rausgespielt worden. Doch das stimmt gar nicht. Es waren auf Handy geführte Absprachen über öffentliche Gelder und öffentliche Jobs. Und sie wurden nicht von der WKStA "rausgespielt", sondern von Anwälten der Betroffenen selbst.

* Die Anwälte wollen es zudem ermöglichen, dass große Korruptionsverfahren wegen Verjährung schneller eingestellt werden können. Angeblich dauere alles so lange. Dass das auch deshalb so ist, weil sie laufend Beschwerden einbringen (das ist das gute Recht Beschuldigter), blieb unerwähnt.

* Die Experten wollen erreichen, dass Beschuldigte in Verfahren wie der Ibiza-Causa beantragen können, dass einzelne Faktenkreise vom Hauptverfahren getrennt geführt werden. Der Sinn: Es sollten nicht so viele Anwälte Einsicht in die Causa Prima haben. Die Anwälte informieren dann nämlich die Presse und versorgen sie mit Akten.

Wer war unter den Vortragenden? Der Organisator des Symposiums war Professor Peter Lewisch, ein Rechtsanwalt, der auf Universitätspapier Gutachten für Sebastian Kurz schrieb und darin behauptete, die Inseratenaffäre sei strafrechtlich zu vergessen. Steuergeld gegen Inserate, das sei doch "sozialadäquat".

Oder Eckart Ratz, der ehemalige OGH-Präsident und Kurzzeit-ÖVP-Minister. In ÖVP-nahen Anwaltskanzleien erklärte er Journalisten in Hintergrundgesprächen, dass die WKStA rechtswidrig handle, weil sie ihre Hausdurchsuchungsbefehle gegen die ÖVP zu intensiv begründe. Das stünde den Anklägern nicht zu. Man möge ihn, Ratz, aber bitte nicht zitieren. Ratz wird sehr zornig, wenn man ihn auf diese Litigation-PR für Kurz anspricht. Er sei unabhängig, mehr sei nicht zu sagen, meinte er und drehte sich weg.

Und dann trat noch Michael Rohregger auf, einer der besten seiner Zunft. Er beamte gleich einen fix und fertig ausformulierten Gesetzesvorschlag an die Wand, der Beschuldigte viel besser stellen würde. Dass er im Ibiza-Akt ÖVP-Klubchef August Wöginger und die Novomatic vertrat, entnahm ich später dem Kurier.

Je länger ich bei diesem Symposium saß, desto misstrauischer wurde ich. Konnte es sein, dass Wolfgang Sobotka – übrigens selbst der Ämterkorruption beschuldigt – einige ÖVP-Anwälte und Berater hier im Parlament versammelt hatte, um Druck dahingehend zu erzeugen, die öffentliche Kontrolle zu schwächen? War das hier gar kein Symposium, sondern Litigation-PR?

Von privaten Interessen unabhängige Professoren wie Ingeborg Zerbes oder der Staatsanwalt-Standesvertreter Bernd Ziska trugen auch vor, sie versuchten in differenzierten Referaten ein bisschen dagegen zu halten. Doch schon ergriff ÖVP-Europaministerin Karoline Edtstadler das Wort, die sich ans Rednerpult stellte und dem Publikum wie eine Schattenjustizministerin erklärte, sie wolle keine Protokolle aus der Ibiza-Affäre in der Zeitung lesen. Daher müsse ein "Zitierverbot" her.

Das kann ich durchaus verstehen. Ich würde als ÖVP-Politiker auch nicht meine Chats in der Zeitung lesen wollen. Aber man muss deshalb weder die Pressefreiheit annagen, noch die Schwerter der WKStA abstumpfen. Und wenn man es doch tut, sollte man dies nicht als Dienst am Gemeinwohl vermarkten, sondern als Räuberleiter für das Team Kurz.

Ihr Florian Klenk

SPÖ

Andreas Babler hat sein neues Team vorgestellt. Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim werden Bundesgeschäftsführer. Gesundheitssprecher Philip Kucher soll zum geschäftsführenden Klubobmann gewählt werden. Babler selbst will den Klub aber von außen leiten. Kucher war ein Unterstützer des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil. Wird die Partei nun befriedet sein? "Erst wenn alle Gemeinheiten ausgetauscht sind, kann man zur Versöhnung schreiten", sagt der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Ein bemerkenswert offenes Gespräch haben meine Kollegen Josef Redl und Barbara Tóth mit ihm geführt. Sie lesen es hier.

Falter Titelstory

Die letzten FALTER-Cover waren der SPÖ-Krise gewidmet. Nun wenden wir uns einem neuen Thema zu: Pädagog:innen demonstrieren diese Woche gegen die schlechte Schulverwaltung. Nina Horaczek hat mit Lehrern, Elternvertretern und Betreuern gesprochen und einiges über den Krisenfall Schule erfahren. Die berührenden Protokolle finden Sie hier.

Urbi et Orban

Wie manipuliert der ungarische Präsident Viktor Orbán die öffentliche Meinung? Lina Paulitsch hat vergangene Woche in Ungarn einen Kongress von Putin-Verstehern besucht. Ihre Reportage lesen Sie hier.

Der Aufschrei der Groupies

Werden weibliche Fans bei Rammstein-Konzerten sexuell missbraucht? Und wer schützt Frauen bei Konzerten vor und hinter der Bühne? Gemeinsam mit FALTER-Kulturchef Matthias Dusini habe ich einen Schwerpunkt zum Fall Till Lindemann gestaltet. Dusinis Essay über den Aufschrei der Groupies finden Sie hier. Mein Interview mit Karin Tonsern, Meisterin der Veranstaltungstechnik, können Sie hier nachlesen oder ab morgen Früh hier anhören.

Live-Podcasts

Vor einigen Jahren erklärte mir ein Journalist der Zeit, die Zukunft der Branche liege auch im "Journalismus in 3D", also in Veranstaltungen. Ich habe letzte Woche gleich zwei davon moderiert und wir senden sie als Live-Podcast. Raimund Löw gibt in diesem wirklich beeindruckenden Privatissimum einen Überblick über die Ukraine-Krise und die bevorstehende US-Wahl. Und der Kabarettist Florian Scheuba widmete sich mit mir gestern in St. Pölten bei einem Publikumspodcast der Lage in Niederösterreich. Hören Sie rein!

FALTER:WOCHE

Der Sommer rückt näher, Outdoor-Konzerte sind dafür ein untrügliches Zeichen. Nova Rock war gerade, das nächste Pop-Großereignis steigt mit Lido Sounds in Linz. Was Sie über diese neue dreitägige Veranstaltung wissen müssen, erfahren Sie in der Titelgeschichte unserer Kultur- und Programmbeilage; einen Überblick zum Konzertsommer 2023 gibt es als Bonustrack dazu. Die Fotostrecke Leuchtkasten hat Heribert Corn mit speziellen Wienerischen Sommermotiven gestaltet, und Miriam Damev stellt den türkischen Regisseur Nurkan Erpulat vor, der Mozarts "Entführung aus dem Serail" an der Volksoper mit Poetry Slam kombiniert.

