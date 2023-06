Flucht und Vertreibung als Déjà-vu - FALTER.maily #1117

Bedar, ein fünfundzwanzigjähriger Journalist aus Afghanistan, kommt knapp mit dem Leben davon. Maskierte Männer haben ihn im Auftrag der griechischen Behörden auf ein Boot gezwungen, um ihn gemeinsam mit anderen in den Evros-Fluss zu werfen, in Sichtweite der türkischen Grenzbeamten.

Weil Bedar nicht schwimmen kann, fleht er die schwarz gekleideten Männer an, ihn doch bei einem Baum auszusetzen, der nahe am Ufer aus dem Wasser ragt, und so kann er sich festhalten, bis er in ein türkisches Lager zurückgebracht wird.

In der aktuellen Ausgabe des Jüdischen Echo erzählen wir von Bedar. Wir zitieren aus einem Bericht von Human Rights Watch, der die grausame Praxis der Pushbacks von Griechenland in die Türkei dokumentiert. Die maskierten Männer, die auf Wehrlose einschlagen und eintreten und sie über den Bootsrand ins Wasser kippen, sind ihrerseits schutzlos: Syrer, Afghanen und Pakistanis, denen ein Visum versprochen wird, wenn sie drei Monate lang dabei helfen, andere loszuwerden.

Bei manchen Menschen lösen solche Szenen ein Déjà-vu aus, besonders bei solchen, die Flucht und Vertreibung aus der eigenen Familiengeschichte kennen. War die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unter dem Schock erlassen worden, den Weltkrieg und Shoah erzeugt hatten? Ging es nicht darum, dass nie wieder Menschen Verfolgung leiden sollten, weil kein anderes Land ihnen Schutz bietet?

Die Aktivist:innen der Wiener Hilfsorganisation "Shalom Alaikum" halten es schwer aus, dass Brutalität gegen Schutzlose heute wieder mit Achselzucken quittiert wird, dass international garantierte Grundrechte umgangen oder außer Kraft gesetzt werden. Seit acht Jahren engagieren sich diese Wiener Jüdinnen für muslimische Geflüchtete. Im Jüdischen Echo schildert Miriam Tenner, wie dieses Engagement für die Gestrandeten von heute zugleich ein Stück Erinnerungsarbeit ist.

Der heutige Weltflüchtlingstag lädt dazu ein, Geschichten von Flucht und Vertreibung mit dem doppelten Blick auf Gegenwart und Vergangenheit zu lesen. Jeder Mensch habe das Recht, Rechte zu haben, schrieb 1949 die deutsch-jüdische Philosophin Hannah Arendt, die zu diesem Zeitpunkt als "Staatenlose" in den USA lebte. Vierundsiebzig Jahre später scheinen mehr und mehr Staaten auf ihr Recht zu pochen, schutzbedürftigen Menschen ihre Rechte zu verweigern.

Ihr Christian Schüller

