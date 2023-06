Türkis-grüner Migrationsstreit über die Bande - FALTER.maily #1119

Migration und Arbeitsmarktzugang von Asylwerbern, das waren 2019 zwei zentrale Themen, bei denen sich die Grünen in den Koalitionsverhandlungen an der ÖVP die Zähne ausbissen. Nun, etwa ein Jahr vor dem nächsten regulären Wahltermin im Herbst 2024, versuchen es die Grünen nochmals, aber über die Bande.

Kommende Woche tagt das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer. Dort bringt Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, gleich zwei Anträge zum Thema ein. Denn die Regierung muss dringend Regelungen, die den Zugang von Asylwerbern zum Arbeitsmarkt beschränken, reparieren. Diese wurden bereits 2021 vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben.

Darüber, wie diese Reparatur aussehen sollen, herrscht innerhalb der Koalition ziemlicher Dissens: Die Grünen wollen, dass Asylwerber, die über auf dem Arbeitsmarkt benötigte Qualifikationen verfügen, aus dem Asylverfahren zur Rot-Weiß-Rot-Karte wechseln können und dass jugendliche Asylwerber in Österreich eine Lehre absolvieren und danach zumindest zwei Jahre im Unternehmen arbeiten dürfen. Die ÖVP ist strikt dagegen, dass Asylwerber Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Also konnte man sich auf Regierungsebene nur auf eine Minimalreparatur einigen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylwerber nur minimal verbessert.

Die grüne Wirtschaftsvertreterin Jungwirth hat eigentlich einen guten Draht in die Regierung. Sie ist als langjährige Politikerin nicht nur in der kleineren Regierungspartei gut vernetzt. Sie ist auch Lebensgefährtin von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Natürlich gebe es im Hintergrund Gespräche. "Aber die ÖVP ist auf Regierungsebene zu keinerlei Veränderung bereit, weil dort immer nur nach rechts geblinkt wird", sagt die Sprecherin der grünen Wirtschaftstreibenden. "In den Unternehmen gibt es hingegen eine große Bereitschaft, Asylwerber zu beschäftigen, aber es werden in Branchen wie Gewerbe, Handel oder Gastronomie auch dringend Arbeitskräfte benötigt, die keine hohe Qualifikation haben." Jungwirth sieht auch die Zahlen auf ihrer Seite: Laut derzeitiger Prognose der Wirtschaftskammer steigt der Mangel an Arbeitskräften in Österreich bis 2040 auf 360.000 Personen. Bei den Lehrlingen kommen schon jetzt nur 10.000 Lehrstellensuchende auf 24.000 Lehrstellen.

Die Vertreterin der grünen Wirtschaft fordert daher, dass Asylwerber eine Lehre machen und danach zumindest zwei Jahre im Unternehmen weiterarbeiten dürfen sowie eine Adaption der Rot-Weiß-Rot-Karte für ausländische Arbeitskräfte. "Derzeit sind die Kriterien so gestaltet, dass nur wirklich Hochqualifizierte diese Karte erhalten", sagt Jungwirth. Und so würden andere Länder Österreich die dringend benötigten Arbeitskräfte wegschnappen. "Ich habe selbst kürzlich in Istrien in einem Restaurant gesehen, dass dieses einen Mitarbeiter aus Indonesien hatte. Der hätte in Österreich aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage keine Chance."

Auch für den grünen Nationalratsabgeordneten und Arbeitsmarktsprecher Markus Koza "wäre es das naheliegendste, Menschen, die schon in Österreich sind, auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren", etwa indem eine Möglichkeit geschaffen wird, vom Asylverfahren zum Arbeitsvisum zu wechseln. "Da reden wir ständig auf den Koalitionspartner in, aber leider gibt es da ganz wenig Bewegung."

Daran wird wohl auch der grüne Antrag im Wirtschaftsparlament wenig ändern. Selbst wenn er eine Mehrheit findet, ist dies nur ein Auftrag an das Präsidium der Wirtschaftskammer, sich bei der Regierung für eine Gesetzesänderung einzusetzen.

Aber diese Anträge zeigen wohl vor allem eines: Der nächste Nationalratswahlkampf ist näher als gedacht. Und die Grünen versuchen, Profil zurückzugewinnen.

Ihre Nina Horaczek

Über den Tellerrand

Unser Anchorman im FALTER-Radio, Raimund Löw, hat für die aktuellste Episode seine Korrespondenten-Kollegen zusammengetrommelt, um die unterschiedlichsten Blickwinkel auf nationale wie internationale Themen zu richten: Von Berlusconis Tod über Johnsons Ab- und Bablers Aufstieg. Die ganze Folge können Sie hier kostenlos anhören.

Unter der Gürtellinie

Wir haben noch nicht genau nachgezählt, wie oft die Worte "Popsch" und "Hintern" in der morgen erscheinenden Folge von Klenk + Reiter vorkommen. Die Rede ist jedenfalls vom Popsch des Ötzi. Wenn Sie uns zählen helfen wollen, drehen Sie doch morgen die Folge auf und führen Sie eine Stricherl-Liste. Bis dahin: Alle anderen Folgen des FALTER-Podcasts aus der Gerichtsmedizin finden Sie jetzt schon hier.

Auf der Piste

Morgen startet das Donauinselfest und läuft dann bis Sonntag. Wenn Sie noch Gründe suchen, hinzugehen oder eine Rechtfertigung dafür brauchen, dass Sie den Rummel auslassen, lesen Sie Gerhard Stögers Geschichte im aktuellen FALTER. Er hat sich zwar etwas anstrengen müssen, ein paar Empfehlungen sind dennoch dabei.