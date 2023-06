Zum Niederknien niedlich - FALTER.maily #1122

Vor einigen Monaten habe ich meinen Job beim FALTER.morgen zurückgelegt, wo ich über mehr als zwei Jahre lang in meiner Eigenschaft als Falter Vogelwart (FaVoWa) die Rubrik „Vogel der Woche" bespielt habe. Als Kompensation für diesen Ausfall, den manche Leser:innen vielleicht bedauert haben, hat der Falter Verlag das von Silvia Ungersböck ganz wunderbar illustrierte Buch „Famose Vögel" herausgebracht, das eine Auswahl der Texte in überarbeiteter Form enthält.

Genug der Eigenwerbung. Worauf ich eigentlich hinaus wollte: Ich hab jetzt nicht grad einen Pensionsschock erlitten, bin ich doch, somatisch betrachtet, mit einer gewissen Grundfaulheit ausgestattet – wenn ich mir Arbeit ersparen kann: gerne. Aber irgendwie geht mir mitunter dann doch was ab, wenn ich allein mit meiner Freude über meine eh bescheidenen Sichtungserfolge in der Landschaft stehe und keine Kunde davon geben kann.

Aus diesem Grund habe ich beschlossen, für meine Tätigkeit als FaVoWa, die als solche ja nicht einfach eingestellt ist, diesmal das Medium Maily heranzuziehen. Zu berichten wäre zum Beispiel von einer Erstbegegnung mit einer Dorngrasmücke, die mir vor wenigen Wochen am Wagram zuteilwurde. Kregles Kerlchen, klassischer Vertreter des Teams LBJ (Little Brown Job) und entsprechend aufgekratzter Grasmückengesang – ob der auf Wikipedia empfohlene Vogelstimmenidentifizierungsmerksatz „Mach ich doch! Hab ich doch gesagt!“ weiterhilft, sei dahingestellt.

Und dann wären da noch A) der Wiedehopf und B) das Burgenland. Ad A) muss gesagt werden, dass a) der Wiedehopf einer von nur zwei Vögeln ist, die den Weg in mein Buch gefunden haben, ohne je im FALTER.morgen vorgestellt worden zu sein, und dass ich dem b) seit Jahren hinterher bin. Über den Weg gelaufen oder geflattert wäre er mir ohnehin schon öfter, zum Beispiel im Rahmen des erwähnten Dorngrasmückenbegegnungsausflugs am Wagram, wo er für einen Moment lang auf einem Heuballen thronte, aber eben nicht lange genug, dass mir ein halbwegs anständiges Foto gelungen wäre.

Ad B) muss ich etwas weiter ausholen, bevor dann – keine Sorge – A) und B) thematisch zusammengeführt werden. Es verhält sich nämlich so, dass ich, wenn es die Wetter- und Pandemielage zulässt, drei-, viermal im Jahr in den Seewinkel fahre, um mich dort umzusehen. Im Oktober 2022 war das ein ausgesprochen deprimierendes Erlebnis, denn nach dem Zicksee waren damals auch noch all die anderen Lacken ausgetrocknet, selbst der bis dahin verlässlich Wasser führende Darscho – ein wirklich niederschmetternder Anblick.

Angesichts der Starkregenfälle der letzten Wochen im Osten hatte ich beschlossen, wieder einmal in den Seewinkel zu fahren – in der Hoffnung, dass sich der doch zumindest ein bisschen erfangen haben sollte (wobei mir schon klar ist, dass selbst eine Reihe heftiger Regenfälle dem sprichwörtlichen „Tropfen auf dem heißen Stein" entsprechen und nicht ausreichen, den gerade im Osten bedenklich zurückgegangenen Grundwasserspiegel zu sanieren).

Ich habe mir fest vorgenommen, ein Feel-Good-Maily zu schreiben. Deswegen (und weil ich dafür gar nicht kompetent bin) möchte ich die Grundwasserstandsmaterie hier nicht, äh, vertiefen, sondern mich auf meinen Oberflächenaugenschein beschränken. Und diesem entsprechend lässt sich behaupten, dass der Zicksee derzeit eine Art Reisfeldanmutung aufweist, wobei dort natürlich kein Reis wächst, sondern Strand-Ampfer (behauptet jedenfalls meine PlantNet-App).

Die Sechsmahdlacke, in deren Nähe ein schon ziemlich ramponierter Turmfalke einen Bussard sekkierte*, war auch wieder schön gefüllt, und der Darscho schien ebenfalls wieder da ganz der Alte. Auch hier waren vor allem Brandgänse und Säbelschnäbler zu sehen, wobei die Küken der Letzteren schon zum Niederknien niedlich sind! (Demnächst auf Twitter). Die Begegnung des Tages begab sich aber dann zwischen Darscho und Großer Neubruchlacke, in Gestalt gleich mehrerer Wiedehöpfe, die sich dann freundlicherweise auch endlich fotogerecht in Positur warfen. Man muss schon arg schlecht verkabelt sein, um von diesem scheuen, ebenso zarten wie flamboyanten Vogel gegenüber gleichgültig zu bleiben und entsprechende Verzückungsangebote auszuschlagen.

*Das Wort leitet sich übrigens sinnigerweise vom italienischen „seccare" für „trockenlegen", „austrocknen" ab

Ihr Klaus Nüchtern

Breaking News

Das Wörtchen „exklusiv" überlassen wir normalerweise gerne wichtigtuerischen Boulevard-Blättern. Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass Nina Brnada die erste Journalistin war, die heute mit dem Österreicher Kamran Ghaderi sprechen konnte, der vom Iran der Spionage bezichtigt und unter Folter zu einem Geständnis gezwungen wurde, siebeneinhalb Jahre im berüchtigten Evin-Gefängnis einsaß und am 2. Juni freigelassen wurde. Das Interview erscheint am Mittwoch in der Printausgabe und ist hier bereits jetzt online nachzulesen.

Peter Brötzmann (1941 – 2023)

Ein Musikerleben lang dezidiert unniedlich war der deutsche Jazzer Peter Brötzmann. Für sein energiegeladenes, ekstatisches Spiel vor allem auf dem Tenorsaxofon war er so berüchtigt und berühmt, dass dafür sogar ein eigenes Verb in Umlauf kam: „brötzen". Mit dem 1968 erschienenen Album „Machine Gun" schuf er – gemeinsam u.a. mit Kollegen wie Willem Breuker (NL), Evan Parker (UK) oder Sven-Åke Johansson (S) „eines der bedeutendsten Dokumente des Europäischen Free-Jazz-Untergrunds" (The Penguin Guide to Jazz). Am Donnerstag vergangener Woche ist Brötzmann in seiner Heimatstadt Wuppertal im Alter von 82 Jahren verstorben. Ein Porträt des damals 66-jährigen Hans-Dampfs, das anlässlich eines Auftritts seines Chicago Tentets in Wien erschienen ist, können Sie hier nachlesen; einen Auftritt besagter Band kann man auf Youtube nachhören und -schauen.

Die erste Filmregisseurin der Welt

Kennen Sie Alice Guy? Ich muss gestehen, dass mir der Name bis vor Kurzem nichts gesagt hat. Anlässlich des 150. Geburtstages dieser französischen Regisseurin und Filmpionierin ist eine Graphic Novel erschienen. Mein Feuilleton-Spezl, der Omasta Michi, hat diese sowie das Schaffen und Leben der Protagonistin im aktuellen FALTER gewürdigt.

So klangen die Nineties

Mein Feuilleton-Spezl, der Stöger Gerdschi, wiederum hat sich die Mühe bzw. den Spaß gemacht, eine Playlist von sechzig (in Zahlen: 60) Songs zusammenzustellen, die repräsentativ für den Sound der 1990er-Jahre sind. Man kann sie hier anhören. Ich war da ja auch dabei und habe etwa ein Dutzend der angeführten Alben im Schrank gehabt (nicht alle durften bleiben). Nicht annähernd von der enzyklopädischen Kompetenz des geschätzten Kollegen würde ich an dieser Stelle nur noch an eine meiner liebsten Nineties-Band erinnern wollen, nämlich King Missile. Und einer der genialen, meist hoch ironischen Texte von Sänger John S. Hall verhalf der Gruppe sogar zu einem Hit, nämlich „Detachable Penis" von dem Album „Happy Hour" (1992).

The Awful Truth

Sollten Sie nach meinem Feelgood-Maily zu gut gelaunt sein und es doch ganz genau wissen wollen, kann ich Ihnen die Lektüre des von Christian Janisch, Alois Lang und Bibi Watzek herausgegebene Weißbuches „Das Ende des Neusiedler Sees? Eine Region in der Klimakrise" empfehlen.