Getrübte Schulferien-Nostalgie - FALTER.maily #1124

Am Montag bin ich in leichte Nostalgie verfallen. Die alltägliche U-Bahnfahrt zum Schwedenplatz entpuppte sich als kurze Zeitreise in Zeiten letzter Schulwochen. Denn statt der üblichen Hundertschaft an Erwachsenen wuselten in der U4 Schulkinder.

Letzte Schulwoche, das war für mich "Wienwoche". In der Hitze durch Schönbrunn streunen, zusammengedrängt in 8er-Schlafsälen spätnachts im Stockbett tuscheln, im 6er-Waggon im Zug heimlich Rauch aus dem Zugfenster blasen.

Letzte Schulwoche, das bedeutete Ausflüge, früher Schulschluss, kein Unterricht - und ist, wie ich in der U-Bahn sehe, immer noch so. Vorfreude auf Schwimmbadpommes, ausschlafen, draußen sein. Beim Tratschen mit der Redaktion stellte ich fest: nicht nur ich bin nostalgisch.

Kollege Gerhard Stöger erzählte von "Projekttagen, die eigentlich Nichts-tun-Tage" waren. Herrlich. Lina Paulitsch erinnerte sich an den Schulausflug, bei dem sie "Störche im Burgenland anschaute". Und Florian Klenk sprach von der "großen Freiheit", auf die er sich in den neun Wochen freute.

Bei einigen Kollegen, die schulpflichtige Kinder haben, ist die Feriennostalgie getrübter. Für sie bedeutet die letzte Schulwoche: planen. Home Office, Großeltern, Durchtakten von neun Wochen. Eltern erleben die Sommerferien ambivalent. "Ich würde meinem Kind gern schöne Ferien machen", erzählt eine Mutter, und doch sitzt das Kind im Hort. Ihre Welt mit einer Kindheit der 80er, mit einer Mama, die nicht arbeiten ging und einem Papa als Ernährer, die existiert eben nicht mehr.

Was tun? Die Stadt Wien bietet für Schulkinder im Sommer Feriencamps an, leider reichen die Plätze nicht aus. Nur Schüler:innen aus Ganztagsschulen können sich seit diesem Jahr anmelden, da sie keinen Hort in der Schule haben, der die Ferienbetreuung organisieren könnte. Die Sommerkurse sind oft günstig, können aber auch bis zu 360 Euro pro Kind kosten. Auch finanziell wird der Sommer zur zusätzlichen Belastung für viele Eltern. Nur sieben Wochen Ferien wären nicht so schlecht, hört man da.

Die neun Wochen Ferien stammen noch aus der Zeit, in der Kinder frei haben mussten, damit sie ihren Eltern bei der Ernte helfen konnten. Die langen Ferien heute verstärken vor allem die Chancenungleichheit. "Einige Kinder waren auf der Kinder-Uni und auf drei Reisen, andere im Park ums Eck oder vor der Konsole", sagt Sibylle Hamann, Bildungssprecherin der Grünen im Nationalrat.

Vor vier Jahren erfand sie gemeinsam mit Bildungsminister Heinz Faßmann die Sommerschule. In den letzten beiden Ferienwochen bekommen die Kids hier Förderung, freiwillig, ohne Druck, ohne Noten, kostenlos. "Es wird spielerisch gelernt, damit sie wieder in den Schulrhythmus hineinfinden", so Hamann. In vielen Gemeinden gibt es auch eine Nachmittagsbetreuung.

Zu meiner Nostalgie von Anfang der Woche gesellen sich nach diesen Gesprächen viele Fragen. Neu sind die Probleme nicht, nur wie ließe sich das verbessern? Was denken Sie darüber? Schreiben Sie uns!

Trotz allem, eine schöne (letzte Schul-)Woche wünsche ich Ihnen,

Ihre Daniela Krenn

