Ein Wort zum Sonntag - FALTER.maily #1128

Für den kommenden Sonntag habe ich noch nicht wirklich etwas vor. Das heißt: Ich werde mit einem Auge schauen, was Karl Nehammer so treibt. Der Bundeskanzler wendet sich nämlich gerne am Sonntag an sein Volk, besser gesagt: an die Medien.

Gestern hat er im Doppel mit Alexander Schallenberg verkündet, dass Österreich an dem europäischen Luftabwehrprojekt "Sky Shield" teilnehmen wird. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin der Letzte, der sich reflexartig gegen etwas wehrt, was so sexy klingt. "Iron Dome" ist noch ein bisschen stärker getextet, aber ich fürchte, die Israelis lassen uns da nicht mitmachen. Egal.

Die Frage ist nur: Warum fällt das dem Kanzler und dem Außenminister (der, falls Sie es vergessen haben, auch dem Kanzler sein Kurzzeitvorgänger als Kanzler ist) ausgerechnet am 1. Sonntag im Juli ein? Tut es natürlich nicht. Das Veröffentlichen von schlagzeilenfähigem Material am Sonntag erfüllt einen Zweck. Es ist Message Control mit anderen Mitteln.

Sebastian Kurz und seine Kommunikationsabteilung haben ihre Inhalte am liebsten in "Hintergrundgesprächen" vermittelt. Das waren keine Glanzlichter einer aufgeklärten Demokratie: Der Regent bestimmt, wer zu den Gesprächen kommen darf, ab wann berichtet werden darf und welche Aussagen zitiert werden dürfen. Und (fast) alle haben mitgespielt.

Karl Nehammer ist nicht ganz so eloquent wie Sebastian Kurz. Im Februar legte er sich bei einem Hintergrundgespräch selbst ein Ei, als er behauptete, die Regierung sei in der Corona-Pandemie zu "expertenhörig" gewesen. Er behauptete danach, er sei falsch zitiert worden. Im Dezember davor lud er an einem Donnerstag zu einem "Kanzlergespräch".

In der Einladung hieß es ursprünglich: Sperrfrist: "Sonntag, 6 Uhr". Die teilnehmenden Journalisten hätten also drei Tage lang mit der Publikation von konkreten Inhalten warten sollen, weil Nehammer in die Sonntagsausgaben kommen wollte. Die Sperrfrist wurde dann auf Druck der Medien auf Freitag verlegt. Er hat irgendwie kein Glück mit dem Format.

Mittlerweile gibt es kaum noch Hintergrundgespräche, dafür haben Nehammer und seine PR-Berater sich ganz auf den Sonntag eingeschossen. Diese Woche war also das "Sky Shield" dran. Letzte Woche gab es am Sonntag die Sitzung eines "Krisenkabinetts" (was auch immer das sein mag), um die Lage in Russland zu besprechen.

Danach schenkte Karl Nehammer der wartenden Presse den denkwürdigen Satz: "Wir werden nicht zulassen, dass ein innerrussischer Konflikt auf österreichischem Boden ausgetragen wird". In der Woche davor verhinderte die Polizei angeblich einen Anschlag auf die Pride-Parade und Nehammer schaffte es mit "Gegen Gefährder für unsere Demokratie und Sicherheit muss mit aller Härte vorgegangen werden" in die Zeitungen.

Das sind die beiden Ziele der Sonntags-Kommunikation: Knackige Zitate produzieren und eine inhaltliche Debatte verhindern. Also mir persönlich wäre es lieber, der Bundeskanzler macht das Wochenende blau.

Ihr Josef Redl

