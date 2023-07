Pflanzenrevolution - FALTER.maily #1130

Kaum jemand traut sich, dieses Thema anzusprechen, ohne seine Worte besonders sorgfältig zu wählen. "Diese Entscheidungen sind das Ergebnis eines sehr sorgfältigen Konsultationsprozesses. Und sie basieren auf wissenschaftlichen Fakten", sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, heute Mittag bei einer Pressekonferenz.

Die EU-Kommission stellte immerhin nicht irgendwelche Gesetze vor, sondern neue Regelungen rund um Gentechnik - eine Debatte, die seit Jahrzehnten emotional geführt wird. Die Gegner dieser Methoden warten schließlich schon seit Monaten nervös auf diesen neuen Vorschlag. Viele Forscher:innen jubeln hingegen, denn der Vorschlag sieht nun vor, dass bestimmte Pflanzensorten, die mit Neuen Gentechniken hergestellt wurden (Kategorie 1) ab sofort so eingestuft werden wie konventionell gezüchtete Pflanzen. Pflanzenzüchter müssen diese ab sofort also nur noch in ein öffentlich zugängliches Register eintragen, das Saatgut entsprechend kennzeichnen. Im Biobereich bleiben die Pflanzen auf Wunsch der Verbände weiter verboten.

Gentechnik. Klingt erst mal unsexy, Methoden wie CRISPR-Cas9 wie ein Zungenbrecher. Einiges dazu habe ich vor ein paar Wochen schon mal im FALTER aufgeschrieben, den Link zum freigeschalteten Text finden Sie hier. Und die wichtigsten Fragen habe ich versucht hier zu klären:

Wovon reden wir hier überhaupt? Vor rund zehn Jahren fand in den Pflanzenforschungslaboren eine kleine Revolution statt. Statt Pflanzen wachsen zu lassen, zu kreuzen, auf zufällige Mutationen in ihren Genen zu hoffen, hatte man plötzlich ein neues Werkzeug in der Hand: die Genschere CRISPR-Cas9. Kennen Forscher das Genom einer Pflanze, können sie die Genschere nutzen, um Gene gezielt ein- oder auszuschalten und so in vielen Fällen schnell und kostengünstig herauszufinden, welche Gene für welche Funktion oder Eigenschaft zuständig sind. Und die Pflanzen im nächsten Schritt auch dahingehend verändern. Heute ist dieses Werkzeug nicht mehr wegzudenken und befeuert viele Hoffnungen (siehe Frage 2). Trotzdem galten für Lebensmittel, die mit diesen Methoden hergestellt wurden, bisher die gleichen strengen EU-Rechtsvorschriften über genetisch veränderte Organismen aus dem Jahr 2001. Auch die Forschung (vor allem Feldversuche) mit solchen Pflanzen waren so stark eingeschränkt: Die Anträge zu kompliziert, die Kosten zu hoch. Viele Wissenschaftler:innen verstanden das nicht. Schließlich blieben Methoden wie nicht-zielgerichtete Mutagenese erlaubt – obwohl sie Mutationen viel unpräziser herbeiführen. Das Beharren zeigte Wirkung. Und die EU veröffentlichte 2021 selbst eine Studie samt Neubewertung: Das Urteil des EuGH hätte zu negativen Einflüssen in der Forschung geführt. Man fürchte auch, nicht mehr mit Staaten außerhalb der EU mithalten zu können. Auch wenn viele Vorteile, etwa um den Green Deal zu erreichen, bisher nur hypothetisch sind, könne man für viele dieser neuen Methoden keine größeren Gefahren erwarten als für herkömmliche Zuchtverfahren. Auch Forscher:innen der österreichischen Akademie der Wissenschaften forderten vergangene Woche in einem offenen Brief, man möge gentechnisch veränderte Pflanzen doch in Bezug auf ihre Eigenschaften bewerten und nicht auf ihre Herstellungsart - so wie es die Kommission nun plant (und heute präsentierte).

Was verspricht man sich nun von diesen neuen Methoden? Der ganze Vorschlag ist Teil eines größeren Pakets der Kommission, in dem es um Bodengesundheit, Ernährungssicherheit und somit auch um den Erhalt der Artenvielfalt und den Kampf gegen die Klimakrise geht. Ein Drittel der europäischen Böden ist nicht gesund, bietet also etwa zu wenige Nährstoffe für ertragreiche Landwirtschaft, die gleichzeitig die Umwelt schont. Schon jetzt forschen Institutionen weltweit an dürreresistenten Mais, haltbareren Bananen, die den Transport besser überstehen und so weniger oft weggeschmissen werden müssen, aber auch an Weizen, der weniger Gluten enthält und so für viele Menschen besser bekömmlich wäre. Mehr als 600 Einträge listet die EU-Forschungsdatenbank eusage, alles wissenschaftliche Publikationen zu Pflanzen, deren Eigenschaften mit der Genschere verändert wurden. Die Hoffnungen? Gesundheit verbessern und Bequemlichkeit fördern. Aber vor allem einen Beitrag zum großen Dilemma zu leisten, mehr als acht Milliarden Menschen zu ernähren, während wir gleichzeitig auch Flächen für die Natur bereitstellen wollen. Die genetischen Veränderungen, die durch diese neuen Methoden herbeigeführt werden, sind klein, an maximal 20 Stellen des Genoms (ein Pflanzengenom hat oft 30.000 Gene, sagte Hermann Bürstmayr, Leiter des Instituts für Pflanzenzüchtung der Boku im Ö1 Morgenjournal). Und das Wichtigste: Sie könnten auch durch natürliche Mutationen entstehen. Auch deswegen unterstreicht ein Großteil der Wissenschaft darauf, dass diese Pflanzen genauso sicher sind wie konventionell Gezüchtete. Mit einem entscheidenden Unterschied: Die Eigenschaften, von denen man sich Vorteile erhofft, könnten so viel schneller, effizienter herbeigeführt werden.

Was bemängeln die Kritiker:innen? 340 Organisationen wandten sich schon im Vorfeld in einem Brief an die EU-Kommission und forderten, Neue Gentechnik weiterhin klar zu kennzeichnen und zu regulieren, wie es auch mit anderen gentechnischen Methoden der Fall ist. Denn nicht die Wissenschaft sei es, die hier ihre Interessen durchgebracht hat, meint Global-2000-Expertin Brigitte Reisenberger, vielmehr liege eine neue Auslegung im Interesse großer Konzerne wie Bayer oder Corteva. "Die Pestizid- und Saatgutindustrie möchte diese unliebsame Kennzeichnung loswerden, weil sie beides im Doppelpack verkaufen. Mit Saatgut-Patenten weiten sie ihre Kontrolle weiter aus."