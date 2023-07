Gesinnung und Journalismus - FALTER.maily #1135

Vorvergangene Woche hat mich der geschätzte Kollege Oliver Pink für die Tageszeitung Presse interviewt. In dem launigen Gespräch fragte er mich, wie ich mich politisch einordnen würde und ich antwortete, sozialpolitisch "links" und gesellschaftspolitisch "liberal" zu sein, und beklagte das Fehlen einer starken bürgerlichen Partei in Wien.

Mehr hat es nicht gebraucht.

Die ÖVP startete danach eine lustige Kampagne gegen mich. Der niederösterreichische Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner (hier), der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer, die Verfassungsministerin Karoline Edtstadler und der ÖVP-Geschäftsführer Christian Stocker (hier, besonders lustig) bezeichneten mich als "Aktivisten", der nun wie ein Politiker "behandelt" werde. Ich würde "Gesinnung über Qualität" stellen und der ganze FALTER sei kein Qualitätsblatt mehr. Überhaupt seien "persönliche Angriffe" nicht von der Pressefreiheit umfasst (Ausnahme: sie kommen von der ÖVP gegen mich).

Ich verschone Sie von den unsinnigen Tweets und Parteidepechen und ich erspare ihnen die Schlagzeilen dieses kleinen ÖVP-nahen Mediums, das mich mit erfundenen Geschichten in die Nähe von Sexismus und Kinderschänder-Versteherei zu rücken versucht. Ein Haucherl Orbánismus rülpst einen da an, der Chef des Mediums ist ja Straches bester Freund, im Gegensatz zu diesem allerdings vorbestraft.

Ich will Ihnen lieber erzählen, was es mit dieser Gesinnung auf sich hat. Ich bin der Überzeugung, dass wir alle eine in uns tragen. Die einen sind konservativ geprägt, die anderen libertär, manche liberal. Ich nenne mich "trotz der Linken links".

Schon während meines Gerichtsjahrs lernte ich, dass es "hausherrenfreundliche" und "mieterfreundliche" Richter gab. Am meisten suspekt waren mir aber jene, die sich ohne Selbstzweifel als "sachlich und objektiv" einordneten und ihre Herkunft und Gesinnung verleugneten, statt sich diese bewusst zu machen.

Ich glaube: Es spielt im Begreifen der Welt eine Rolle, ob man mit dem goldenen Löffelchen im Mund liebevoll aufgezogen wurde oder vielleicht von geflüchteten Eltern ohne Geld. Wer Unrecht erlebt hat, sieht die Welt anders als jener, der immer Recht bekommt. Wer oben angekommen ist, hat oft eine andere Perspektive auf die Gesellschaft, als jene, die unten stehen. Die arme Kirchenmaus erlebt das Kornfeld als dunklen Wald, der stolze Adler als goldenes Band. Tatsachen, sagte der Südtiroler Journalist Claus Gatterer einmal, "sind immer subjektiv".

An der Journalistenschule lehre ich deshalb immer das Gefängnisbeispiel. Der Wärter sieht den Knast anders als der Gefangene. Und dennoch werden beide Sichtweisen "objektiv" erlebt.

Stellen wir uns nun aber vor, ein Häftling erhebt Misshandlungsvorwürfe. Worin bestünde Journalismus? Mit dem Häftling und dem Wärter zu sprechen, antworten die Studierenden. Das sei "objektiv".

Aber das reicht nicht, entgegne ich, das wäre He-Said-She-Said-Reporting. Wir müssen medizinische Befunde lesen, Sachverständige befragen, zu einer Einschätzung kommen, wer von den beiden Recht hat. Und wenn wir es (noch) nicht wissen, dürfen wir das dem Leser nicht verhehlen. Wenn wir es aber wissen, müssen wir es schreiben. Egal ob es uns passt oder nicht.

Meine grundrechtsliberale Gesinnung würde mich vielleicht dazu ermahnen, ganz genau zu recherchieren, mich nicht vereinnahmen zu lassen, weder von Insassen noch den Beamten, weil Gefängnisse (wie alle totalen Institutionen) jene Orte sind, an denen sich Demokratie und Menschenrechte bewähren.

Die ÖVP-Granden, die mich jetzt attackieren, wissen natürlich, dass ich kein "Gesinnungsjournalist" bin. Mit Karl Mahrer habe ich – ehe er sich als Wiener ÖVP-Chef radikalisierte – viele Jahre zusammengearbeitet. Karoline Edtstadler und Bernhard Ebner kenne ich von Hintergrundgesprächen. Mit Ebner war ich sogar schon zweimal Abendessen. Sie sind im persönlichen Gespräch ausnehmend höflich, mitunter lustig und freundlich.

Sie haben es mit ihrer Kampagne nämlich nicht auf mich persönlich abgesehen, auch wenn sie mir mit ihren Presseaussendungen manchmal den Schlaf rauben. Sie wollen etwas anderes: Die bestehende Vertrauenskrise gegenüber unabhängigem Journalismus stärken. Sie rempeln jene Medien an, die sich nicht propagandistisch vereinnahmen lassen, sondern auch mal harte Kritik üben.

Sie wollen Gesinnungsjournalismus, aber schwarzen, weil sie bemerkt haben, dass sich unabhängige, investigative Medien ihrer Hinterbühne widmet: den Chats und Absprachen, den Lügen und Parteispenden. Mehr Hintergründe dazu erfahren Sie in diesem Podcast meines Kollegen Michael Nikbakhsh. Das wollte ich Ihnen mitteilen, ganz ohne Gesinnung.

Ihr Florian Klenk

Aus dem FALTER 1

"Wieso ist die FPÖ so stark, Herr Hofinger?", das haben wir diese Woche den Wahlforscher der Nation gefragt. Christoph Hofinger sich das Stimmverhalten der Österreicher:innen ganz genau angesehen. Die Mitte der Gesellschaft – und vor allem immer mehr Frauen – vertrauen Herbert Kickl. Erwartet uns ein blaues Jahrzehnt? In unserer Cover-Story erfahren Sie mehr.

Aus dem Falter 2

Von mangelnder Pressefreiheit kann die Kolleg:innenschaft in Serbien ein trauriges Lied singen. Der serbische Publizist Marko Vidojković wird vom Regime des Präsidenten Aleksandar Vučić angefeindet und musste wegen Todesdrohungen sein Land verlassen. Nina Brnada hat den Journalisten zum Interview getroffen.

Aus dem Falter 3

In Frankreich randalieren Jugendliche, die Polizei reagiert hart. Lina Paulitsch widmet sich im Feuilleton diese Woche der Straf- und Gewaltkultur der Grande Nation.

Aus dem FALTER 4

Heute, am 11. Juli, jährt sich das Massaker von Srebrenica. 8372 bosniakische Männer und Buben wurden von bosnischen Serben ermordet. Unser Gastautor Dennis Miskić war ein Jahr lang Auslandsdiener am Srebrenica Memorial Center und hat dort Forschung zu Genozidleugnung betrieben. Für den FALTER schreibt er hier über eine Begegnung mit jenen, die nicht vergessen wollen.

Lärm-Debatte

Bewohner eines neuen Wohnturms neben der Arena, die sich über Lärm aus der Traditions-Kulturstätte beschwerten: Der Fall sorgte für Empörung. Anlass genug für Katharina Kropshofer, sich der Frage des Lärms im urbanen Raum zu widmen und der Frage: Wie viel Geräusch verträgt eine Stadt?

Was Sie dazu sagen

Auch Gerhard Stöger machte sich im Maily #1132 Gedanken über die Arena. Etliche von Ihnen pflichteten ihm bei, etwa FALTER.maily-Leser Roland Lampl, der schrieb: Sehr geehrter Herr Stöger, ihren Ausführungen bezüglich Arena ist nichts hinzuzufügen! Einfach ein weiterer beschämender und deprimierender Auswuchs des Turbokapitalismus. Wir freuen uns stets über Ihre Post, also zögern Sie nicht, uns zu schreiben! Wie? Indem Sie einfach auf diese E-Mail antworten.

FALTER:WOCHE

Ins Haus der tausend Gitarren entführt die Titelgeschichte unserer Kultur- und Programmbeilage: Gerhard Stöger hat sich durch 50 Schaffensjahre Bruce Springsteens gehört, vom Debütalbum 1973 bis zur Gegenwart. Anhand herausragender Lieder erzählt unser Musikexperte die Karriere des US-Sängers nach und stimmt auf das Konzert am 18. Juli im Praterstadion ein. Julia Pühringer hat Lola Quivoron interviewt, die Regisseurin des feministischen französischen Bikerfilms "Rodéo", und die Fotostrecke "Leuchtkasten" unternimmt diesmal einen historischen Ausflug in die vielgestaltige Aulandschaft der Wiener Lobau.