Sicherheitsrisiko Kickl? - FALTER.maily #1136

Herbert Kickl ist also ein "Sicherheitsrisiko" und eine FPÖ unter ihm nicht koalitionsfähig, erklärte Karl Nehammer (ÖVP) gestern im Kanzleramt vor Journalist:innen. Indem er Nehammer Kickl zum Paria erklärte, wertete er ihn gleichzeitig ab und auf.

Entweder Kickl oder ich: Das spitzt die nächsten Nationalratswahlen zum Duell zwischen Blau und Türkis zu, zur Entscheidung zwischen extrem Rechts und nur ein bissl extrem Rechts, Schmid oder Schmidl.

Was Nehammer hier macht, ist weder klug noch glaubwürdig. Warum ist Kickl ein "Sicherheitsrisiko", Udo Landbauer in Niederösterreich, Marlene Svazek in Salzburg oder Manfred Haimbuchner in Oberösterreich nicht? Die ÖVP koaliert in drei Bundesländern mit der Kickl-FPÖ, Ansagen im Wahlkampf à la "mit xy niemals" nimmt niemand mehr ernst.

Aber Kickl wird sich freuen, wenn er – nach Alexander Van der Bellen, der ihn bei seiner Angeloben schon zum Staatsfeind erklärt hat – nun auch von der Noch-Kanzlerpartei gedisst wird. "Sie sind gegen ihn. Weil er für euch ist", mit diesem Spruch warb schon Jörg Haider 1994 und dann Heinz-Christian Strache 2008.

Rechtspopulisten lieben den Märtyrer-Effekt, er macht sie immer noch etwas größer. Das zeigt auch ein Blick zurück in die Geschichte. Als SPÖ-Chef Franz Vranitzky in den 1990er-Jahren deklarierte "Ich oder Jörg Haider", profitierten die Blauen massiv, vor allem aber Vranitzky selbst. Im Gegensatz zu Nehammer stand Vranitzky zu seinem Wort und streifte niemals an der FPÖ an. Er war maximal glaubwürdig. Dafür war er dazu verdammt, in der Großen Koalition zu regieren.

Das wäre auch die einzig sinnvolle Antwort auf das "Sicherheitsrisiko FPÖ": eine große Koalition, die dann eine echte Reformpartnerschaft sein müsste. Oder ein Dreierbündnis aus ÖVP und SPÖ mit – zur Auffrischung – den Neos oder den Grünen.

Wer wählt die FPÖ?

Und aus welchen Motiven? Das wollte der Wahlforscher Christoph Hofinger herausfinden, der gemeinsam mit Günther Ogris das Sora Institut leitet. Die Neuzuwächse der Blauen sind weiblicher und gebildeter als ihre Kernwählerschaft. Vor allem blicken sie aber äußerst pessimistisch in die Zukunft. Mehr zu Hofingers Erkenntnissen und was sie für die anderen Parteien bedeuten, lesen Sie in unserer aktuellen Covergeschichte.

Wenn wir schon ...

... bei der Innenpolitik sind: Da sollten sich alle, die sich für das Schicksal der SPÖ interessieren, den 11.11.2023 rot im Kalender markieren. Nicht weil der Fasching beginnt, sondern weil die SPÖ an diesem Tag ihren Parteitag abhalten wird. Nicht in Villach, so viel ist sicher. Für Neo-Parteichef Andreas Babler geht es dabei um viel. Er ist mit großen Erwartungen angetreten: Mehr innerparteiliche Mitbestimmung, mehr Transparenz, mehr Demokratie. Zuletzt hat ihm Wiens Bürgermeister Michael Ludwig in einem – von Presse-Kollegen Dietmar Neuwirth schlau geführten – Interview ausgerichtet, was er von all dem hält: Nichts. Wenig Begeisterung herrscht in Wien auch über Babler-Ideen wie Tempo 100, Cannabis-Legalisierung, 32-Stunden-Woche oder sein "Nein" zum Lobau-Tunnel. Ich frage mich, ob das rote Wien nicht besser über den Sommer an seinem Selbstverständnis als Avantgarde der sozialdemokratischen Bewegung arbeiten sollte. Momentan scheinen mir die Wiener Genossinnen und Genossen ein wenig eingerostet zu sein. Das haben Raimund Löw und ich übrigens auch die neue SPÖ-Vizeklubchefin Eva-Maria Holzleitner im FALTER-Sommergespräch im Wiener Museumsquartier gefragt. Nachzuhören ab morgen früh hier.

Keramikblumentopfliebe

And Now for Something Completely Different! Auf meiner ewigen und stets freudvollen Suche nach den schönen Dingen im Vintage-Universum dieser Welt stieß ich zuletzt auf verschiedenfarbig glasierte Blumenübertöpfe aus Österreich aus den 1950er-Jahren. Besonders schön finde ich die fast schon psychedelisch inspirierten Exemplare der Wachauer Keramik oder die geflochtenen Körbe der Mürztaler Volkskeramik. Nach und nach ersetze ich die einfachen Tontöpfe, in die ich meine Pandemie-Trost-Zimmerpflanzen gesteckt habe, durch diese Kunsthandwerke. Ich wüsste gerne mehr über die damals aktiven Manufakturen. Das Internet, das sonst fast immer alles weiß, bot mir dazu nichts Befriedigendes. Und ich suche noch nach zwei richtig großen Keramikübertöpfen. Ich freue mich über Hinweise, hole sie persönlich ab und zahle in bar.

