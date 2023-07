Der Staat sind wir! - FALTER.maily #1138

Heute, am 14. Juli vor 234 Jahren, kaperte das Volk den Staat. Damit war es mit dem Credo "L'État, c'est moi" vorbei, mit dem der französische König Ludwig XIV zuvor seine absolute Macht erklärt hatte. Als im Juli 1789 eine Menschenmenge die Bastille in Paris erstürmte, war das der Auftakt zur Französischen Revolution. Bis heute prägt dieser Tag das europäische Verständnis von Demokratie.

Vor allem in der kollektiven Identität der Französinnen und Franzosen hat sich die Revolution eingebrannt. „Le 14 juillet“ ist für Alt und Jung eine Zäsur im Sommerkalender. Jedes Jahr fliegen drei Flugzeuge mit blau-weiß-rotem Auspuff über Paris, im ganzen Land feiert das Volk eine würdige Party.

Dass dieses Jahr anders sein würde, kündigten einige Bürgermeister schon im Vorhinein an: Keine Feuerwerke seien erlaubt, Böller schon gar nicht. Aus Sicherheitsgründen mobilisierte die Regierung 45.000 Polizisten extra – um neue Unruhen im Keim zu ersticken.

Die Angst von Präsident Emmanuel Macron war groß, das die gerade erst ruhig gestellten Krawallmacher neuen Zündstoff bekommen. Bei einer Verkehrskontrolle am 27. Juni hatte ein Polizist einen 17-Jährigen erschossen, was die migrantisch geprägte Bevölkerung in den Banlieues erzürnte. Junge Männer randalierten, setzten Autos und öffentliche Gebäude in Brand. Geschätzter Kostenpunkt der Schäden: 650 Millionen Euro. Mehrere tausend Menschen wurden verhaftet.

All das ist nicht untypisch für die Grande Nation, in deren Banlieues es seit Jahrzehnten zu ähnlichen Ausschreitungen kommt. Warum das so ist, habe ich versucht, in diesem Text zu analysieren, der sich einer spezifisch französischen Straf- und Gewaltkultur widmet. Ein Teil der Erklärung: Frankreichs Polizei ist wesentlich brutaler als anderswo in Europa.

Anekdotisch bezeugt das eine französische Freundin. Valentine lebt in Montpellier und war in den vergangenen Monaten immer wieder demonstrieren, etwa gegen die Rentenreform. „Demos enden meistens mit Tränengas. Wenn ich hingehe, dann versuche ich ganz am Rand zu bleiben“, erzählt sie und empfiehlt niemals alleine zu demonstrieren. Als Ausrüstung hat Valentine immer eine Sonnenbrille dabei, Augentropfen und ein Tuch, in dem sie ihr Gesicht verbergen kann. Beide Seiten – Demonstranten und Polizei – treten gewaltvoller, radikaler auf als bei uns.

All das hat auch mit dem 14. Juli 1789 zu tun. Damals entstand ein paradoxes Verhältnis zur Hierarchie, das so typisch französisch ist, Streikwut und Streitbarkeit erklärt. Zwar gilt die politische Elite als erhaben und vom Fußvolk weit entfernt. Trotzdem kann sie der einfache Bürger erreichen und beeinflussen – wenn er nur laut genug schreit.

Die Franzosen hätten deshalb hohe Erwartungen an den Staat, erklärt der Gewaltforscher Michel Wieviorka. Zum Vergleich nennt er Italien: Auch dort gebe es Banlieues, Vorstädte mit Parallelgesellschaften, ethnischer Segregation und Arbeitslosigkeit. Trotzdem entflammt in Italien kein Zorn – weil die Bevölkerung gar nicht an die Macht politischer Veränderung glaubt. Wenn französische Jugendliche Polizeistationen anzünden, messen sie ihnen also auch eine größere Bedeutung bei – und zwar als Institutionen des Rechtsstaats.

Heute, am 14. Juli, ist klar: Präsident Emmanuel Macron hat einiges zu tun. Die Krawalle sind keine soziale Bewegung, sie sind auch nicht religiös motiviert, so Wieviorka. Aber sie drücken eine Krise der republikanischen Werte von "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" aus, die mit Feuer und Hass eingefordert werden. Das Volk appelliert an den Staat, à la française.



