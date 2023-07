Bitte, bitte, nicht diese Mitte! - FALTER.maily #1139

Je länger wir die Jahresmitte hinter uns lassen – sie war am 2. Juli – desto mehr tritt die politische Mitte ins öffentliche Interesse. Die Mitte ist das rätselhafte Wesen in der Politik. Nicht nur dort. Wer sich mit Ethik befasst hat, wird am Philosophen Aristoteles nicht vorbeigekommen sein, dessen ethischer Idealbegriff die Mitte ist. Allerdings bleibt die Mitte auch in der Ethik rätselhaft und lässt sich schwer bestimmen.

Behelfsmäßig redet man sich dann auf etwas wie Mäßigung aus. Freilich ginge das an der Sache vorbei. Aristoteles selbst ist dieser Widerspruch aufgefallen: Sein Tugendideal der Mitte ist nicht mittelmäßig, sondern extrem, weil es das bestmögliche Verhalten anstrebt.

Wer heute Mitte sagt, denkt allerdings an die ÖVP. Diese Partei tut gerade so, als würde sie alle anderen Mitbewerber an den Rand drücken, weil sie spürt, dass der Druck dieser Parteien sie immer mehr zusammenquetscht. Vielleicht ist diesem Quetschgefühl eine gewisse quietschende Qualität geschuldet. Etwas Schrilles, Unglaubwürdiges, Auswendiggelerntes haftet den Aussagen der Schwürkisen an. Mein Verständnis von Politik mag schlicht sein, aber mein Ohr ist fein und empfindet den Quietschton als quälend, mit dem sich die Exponenten dieser Partei gegen ihr Quetschgefühl zur Wehr zu setzen versuchen.

Gegen die Grünen bringen sie einen unbedachten Begriff von „Normalität“ in Stellung, den Linken hängen sie eilfertig das Etikett „Marxismus“ um und den Rechtsextremen, mit denen sie in allzu vielen Ideenbetten liegen und an allzu vielen Regierungstischen sitzen, werfen sie vor, die Sicherheit des Landes zu gefährden.

„Mit Herbert Kickl nicht!“ quietscht es aus allen Ecken des Landes und aus allen Etagen schwürkiser Parteimacht. Kickl, den diese Partei zum Innenminister machte, Kickl, der sich als Festungskerkermeister der Nation plakatieren lässt, ausgerechnet dieser Kickl gefährde die Nation, weil er nicht am Projekt Sky Shield teilnehmen will und uns damit russischen Drohnen schutzlos preisgebe.

Ich glaube nicht, dass eine Partei mit derart heuchlerischem Gequietsche Wahlen gewinnt. Das wahre Elend dieser trockenlaufenden Mechanismen einer ausschließlich auf Propaganda gestützten Politik ist, dass sie die öffentliche Auseinandersetzung zerstört. Sie lässt keine politischen Persönlichkeiten mehr aufkommen, denen man eigenständige Argumentation zutraut. Solche politischen Charaktere aber braucht die politische Arena, damit die Auseinandersetzungen leben und glaubwürdig bleiben, damit Politik insgesamt glaubwürdig bleibt.

Über den Verlust der Mitte zu jammern, können wir uns sparen, wenn die politische Arena nur mehr von schlechtgeölten Sprechautomaten besetzt ist. Quietschend spulen sie Parolen ab, deren Urheber anonym bleiben. Im Zeitalter der allumfassenden Simulation ein doppelt bedenklicher Vorgang. Künstliche Intelligenz erfordert es ohnehin überall, das Echte vom raffiniert automatisch Erzeugten zu unterscheiden. Wenn sich die Regie von Politik derart hinter die Bühne verschiebt, dass auf der Bühne nur mehr plump herumsimuliert wird, darf man sich nicht wundern, wenn das Publikum den Protagonisten auf der Bühne nichts mehr glaubt.

Die Mitte der Gesellschaft kann man den Leuten am wenigsten bloß vorspielen.

Haben Sie trotzdem eine schöne Woche!

Ihr Armin Thurnher

Wahrheiten

Ausnahmsweise sei auf eine bereits erschienene Seuchenkolumne hingewiesen. Epidemiologe Robert Zangerle brachte erstmals auf deutsch den Bericht von Dutzenden Forschungseinrichtungen über Sicherheit und Effizienz der Corona-Impfung. Ein unerlässliches Argumentarium für Gespräche mit Leuten, die Corona verharmlosen oder die Impfung für fatal halten.

Lügen

Die Regierung hat die Wiener Zeitung, die älteste noch gedruckt erscheinende Tageszeitung der Welt, umgebracht. Sie versprach aber wenigstens eine angemessen digitale Fortsetzung. Wie sie dieses Versprechen bricht, zeigen Barbara Tóth und Josef Redl.

Pst!

Ein Problem der Großstadt wird wieder einmal an einem sichtbaren Ort virulent. Lärm. Katharina Kropshofer beschreibt in ihrer Geschichte die vielen Facetten unseres urbanen Lebens mit lästigen Geräuschen.

Opfer und Täter

Putins Krieg gegen die Ukraine stellt die Bürger Russlands vor die Frage, welcher Widerstand in Diktaturen möglich ist. Darüber sprechen die bulgarische Autorin Dessy Gavrilova, die US-amerikanische Historikerin Marci Shore und die FALTER-Autorin Tessa Szyszkowitz im Bruno Kreisky Forum.