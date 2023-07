Messen für die Massen - FALTER.maily #1140

Vergangenen Freitag war Halbzeit, markiert von den Red Hot Chili Peppers. Morgen, Dienstag, kommt Bruce Springsteen, mit ihm biegt der Wiener Stadionkonzertsommer in seine Zielgerade. Ende Juli folgen noch die Berliner Bausatzkasten Hart-Rocker Rammstein um den unschuldsvermuteten Sänger Till Lindemann.

Der ohnedies schon massive Skandal um Missbrauchsvorwürfe weitet sich übrigens noch weiter aus, die Süddeutsche Zeitung hat heute in einer umfangreichen Recherche neue Details enthüllt, die nun auch ein zweites äußerst prominentes Bandmitglied belasten. Für den Fall, dass Sie gerade Ihr Abendbrot eingenommen haben: Obacht, in diesem Artikel wird es grauslich. Bedrückend und grauslich.

Aber es soll hier ja nicht schon wieder um das toxische Böse im Schafpelz des Rockstar-Sonderlings gehen, sondern um Stadionkonzerte.

Stadionkonzerte sind immer Kompromisse. Der Ort ist nicht für Livemusik, sondern für Sportereignisse gemacht, die Akustik eine entsprechende Herausforderung. Nur: Was tun, wenn alle dasselbe sehen wollen? Darum sind die Beatles 1965 auch für ihr bis dahin größtes Konzert im Shae Stadium gelandet, und gut 55.000 Menschen waren dabei. Gehört hat das Publikum kaum mehr als sein eigenes Kreischen, die verfügbaren Verstärker waren noch nicht reif für diese Dimension.

Warum alle dasselbe sehen wollen, unterscheidet sich von Fall zu Fall. Um beim aktuellen Wiener Stadionkonzertsommer zu bleiben: Pink, Anfang Juli gleich doppelt zu Gast, liefert eine Zirkusshow mit Musikbegleitung; einige ihrer Lieder laufen ständig im Formatradio, und wer nur ein Popkonzert im Jahr besucht, landet eben fast zwangsläufig bei Acts wie ihr oder Ed Sheeran.

Der einstige britische Boygroup-Darsteller Harry Styles wiederum, vor einer Woche als erfolgreichster Federboa-Verscherbler der Welt in town, versteht es meisterhaft, Wokeness zu kommerzialisieren. Ihn lieben Teenager, die für den Fun-als-Stahlbad-Drill-Terror des K-Pop zu alt, für Musik mit Rissen in der Oberfläche aber noch zu jung sind.

Die Funkrockoldies von den Chili Peppers, Gute-Laune-Garanten mit Partylizenz, sprechen eine ältere Generation an. Springsteen? Liest Rock-’n’-Roll-Messen für die Massen wie kein Zweiter – und wird das angesichts seiner bald 74 Jahre vermutlich nicht mehr allzu oft in Wien tun. Rammstein? Offenbar haben viele Menschen auch abseits von Silvester ein überdimensionales Faible für überteuerte Pyrotechnik (und ein unterdimensionales Moralempfinden – wobei, was sonst, die Unschuldsvermutung gilt).

Spulen wir ein Jahr weiter: Der quantitative Höhepunkt des Konzertsommers 2024 wird erneut im Ernst-Happel-Stadion stattfinden, Taylor Swift schreitet da zur Machtdemonstration. Gleich dreimal in Folge wird das Stadion ausverkauft sein – und trotzdem müssen immer noch junge Menschen mit Kummer im Herzen zu Bett gehen, weil die Ticketlotterie nicht alle Wünsche befriedigen konnte.

Sollte dieser Kelch bislang an Ihnen vorüber gegangen sein: Taylor Swift ist die erfolgreichste weiße US-Sängerin der Gegenwart. Wie niemand sonst beherrscht sie die Kunst der Akkumulation. "Social Media plus Hardcore-Unternehmerinnentum plus Vermeidung von Fassbarkeit = Erfolg", lautet ihre recht einfach anmutende Formel, die allerdings nur sie derart perfekt beherrscht.

Swift hat weder künstlerisch noch politisch eine klare Identität. Sie fing als konservative Countrysängerin an, spielte dann mal folkigen Songwriterkram, mal zeitgenössische Formatradiomusik, mal nutzte sie Alternative-Pop-Elemente als Zuckerguss.

Die 33-Jährige wurde schon von US-Rechtsextremisten umarmt, ohne sich groß dagegen zu wehren. Irgendwann bezog dann auch sie gegen Trump Stellung – zu einem Zeitpunkt freilich, als die meisten anderen das längst getan hatten. Sie ist bieder und brav und zugleich aber doch auch tougher als der Rest. Lauter Gegensätze also, die theoretisch verunmöglichen, zur popkulturellen Identifikationsfigur zu werden, praktisch aber ihre Hörer:innenschaft maximieren.

Und so dürfte Swifts 2024 auch nach Wien führende Konzertreise Prognosen zufolge die erfolgreichste der Popgeschichte werden – der Umsatz wird hier nicht mehr in Hunderten Millionen, sondern in Milliarden gemessen. Die Nachfrage dafür funktioniert wie ein Perpetuum mobile: Alle wollen hin, weil alle hin wollen.

Sollten Sie also enttäuschte junge Menschen in ihrem Umfeld haben, die wenig halten von sachlichen Argumenten und einem kritischen Blick auf besonderes grelles popkulturelles Leuchten: Eine Handvoll Tickets der Kategorie "ab 500 Euro" sind für Taylor Swifts Wienkonzerte derzeit angeblich noch regulär zu haben.

In memoriam Jane Birkin

Die große britisch-französische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin ist am Wochenende 76-jährig verstorben. 2005 kam sie als Stargast zur Viennale nach Wien, mein Kollege Klaus Nüchtern hat damals ein unterhaltsam-charmantes Gespräch mit ihr geführt, das Sie hier nachlesen können. Sollten Sie lieber Birkins hauchzarte und doch so präsente Stimme hören, empfehle ich Ihnen "Histoire De Melody Nelson", das 1971 erschienene Meisterwerk ihres damaligen Ehemanns Serge Gainsbourg, auf dem Sie eine tragende Rolle spielt.

50 Jahre sind seit dem Erscheinen von Bruce Springsteens Debütalbum vergangen. In der aktuellen Titelgeschichte unserer Kultur- und Programmbeilage zeichne ich die Karriere des US-Musikers anhand von 25 Liedern nach. Den Text finden Sie hier, die zugehörige Playlist können Sie sich hier anhören.

Zwei Blockbuster prägen den Kinosommer: "Barbie" und "Oppenheimer", kurz: "Barbenheimer". Die Pressevorführung für die Fleisch-und-Blut-Werdung der umstrittenen Puppe findet leider erst morgen, Dienstag, statt, während die neue FALTER-Ausgabe bereits gedruckt wird. Die Einschätzung unserer Filmredaktion können Sie also erst lesen, wenn "Barbie" bereits allerorts läuft. "Oppenheimer" hingegen finden Sie in der kommenden Ausgabe zeitgerecht zum Kinostart rezensiert.

Falls Sie Lust auf etwas andere Barbie-Musik haben, lege ich Ihnen die amerikanische 80er-Jahre-Truppe The Barbie Army ans Herz: Zuckersüßer Girlgrouppop, gespielt mit den Mitteln einer fidelen Garagenband.

Ob Anna Mabo als Kind auch Barbie-Puppen hatte? Und wenn ja: Was sie wohl mit ihnen angestellt hat? Ende August veröffentlicht die Wiener Musikerin ihr drittes Album ("Danke, gut"), vielleicht fragen wir dann ja bei ihr nach. Vorerst freuen wir uns über die Niedlichkeit der neuen Single "Hallo", die freilich doch auch etwas Doppelbödiges hat. Lustig: Im Video zu einem sehr bekannten 80er-Jahre-Lied mit demselben Titel mimt der Sänger ein Schauspiellehrer. Wie passend, ist Anna Mabo doch auch Theaterregisseurin.