Willkommen im Anthropozän! - FALTER.maily #1141

Immer wieder mal fragen mich Leute, ob wir Journalist:innen uns die Geschichten selbst aussuchen können. "Oder kriegt ihr die vorgesetzt?", wollen sie wissen.

Bei uns läuft es so: Am Dienstag bei der Redaktionssitzung stellen wir einander reihum Themen vor, wir diskutieren, haken nach, gehen weiter zur nächsten Story. Meist dienen die Reaktionen der anderen gleich der Überprüfung: Ist das Thema gut oder sollte man noch daran feilen? Kommt ein: "Das ist eine Geschichte!", mit mehreren Ausrufezeichen oder bleibt es eher ruhig?

Als etwa mein Kollege Lukas Matzinger erzählte, er habe einen Ex-Häftling aufgespürt, der anklagt, im Gefängnis fast umgekommen zu sein, tönte es: "Eine unglaubliche Story". Ruhig blieb es vergangenen Dienstag, als Benedikt Narodoslawsky begann, über seinen Interviewpartner zu sprechen. Allerdings nur, weil wir alle gar nicht aufhören konnten, ihm zu lauschen und tausend Fragen hatten.

Benedikt traf nämlich Michael Wagreich. Der Geologieprofessor erklärt, dass wir uns in einem neuen Erdzeitalter befinden, und zwar in jenem des Menschen, dem Anthropozän. "Anthropos" ist altgriechisch für "Mensch". Denn der Mensch hat die Erde durch das Verbauen, das Fischen, die Viehzucht, die Ölbohrungen und so weiter tiefgreifend verändert. Nur ein Meteoriteneinschlag wäre noch einschneidender. Im Juni fanden Forschende den letzten Beweis fürs Anthropozän in einem kleinen, unscheinbaren See in Kanada.

Woran sie das neue Zeitalter festmachen? An sogenannten Markern. Jeder dieser Marker muss auf der ganzen Welt vorkommen. Wenn sich beispielsweise Mikroplastik in einer Erdschicht findet. Oder ein Anstieg an Blei. Oder das Aussterben eines Organismus. All das sind Ereignisse, die erst durch das massive Einwirken des Menschen passierten.

Rund um 1950 begann laut Wagreich das Anthropozän. Etwa 70 Jahre hat die Menschheit also gebraucht, um sich für immer auf der Erde einzubrennen. Zum Vergleich: Das Holozän, das nun abgelöst werden könnte, dauerte 11.700 Jahre. Gratuliere, Menschheit.

Bevor ich Ihnen jetzt zu viel verrate: Lesen Sie dieses Interview! Es erscheint im neuen FALTER, den Sie bereits heute im E-Paper oder morgen im Postkastl oder in der Trafik finden. Falls Sie ein Abo überlegen, können Sie den FALTER hier vier Wochen kostenlos testen.

Übrigens: Auch die Geschichte über den Ex-Häftling finden Sie im neuen FALTER.

Einen schönen Dienstagabend,

Ihre Daniela Krenn

Über das leben im anthropozän

Das Zimmer zu heiß, die Dusche kühlt nicht mehr ab, der wachmachende Kaffee verbraucht zu viel Strom. In seinem Buch "Land Sickness" schreibt der Soziologe Nikolaj Schultz über das Leben im Zeitalter des Menschen. Landsick, also landkrank, sei der Mensch, ständig auf der Suche nach einem Ort, wo er noch leben könne. Sogar Slavoj Žižek empfiehlt dieses Werk!

Was sonst im FALTER steht

Eva Konzett und Florian Klenk legten gestern eine Nachtschicht ein. Kurz vor Druckschluss segelte noch ein Akt in unser Postfach. Ein Krone-Insider packt nun erstmals über die Dichands aus und beschreibt das System Kurz. Hier können Sie den FALTER vier Wochen kostenlos testen und sofort in die Geschichten reinlesen. Wer sonst noch am Trog der journalistischen Daseinsvorsorge schmaust, lesen Sie in Barbara Tóths Medienaufmacher-Geschichte. Diese Zahlen – natürlich feinstens grafisch aufbereitet – werden Sie überraschen!

Der Fall Teichtmeister

Florian Klenk hat sich für den aktuellen FALTER auch die Entwicklungen im Fall Teichtmeister angesehen. Innerhalb von fünf Monaten wurden nämlich zwei Gutachten und die Anklage geändert. Was ist da los? Das erfahren Sie hier.

Permanente Revolution

Das FALTER-Feuilleton startet diese Woche ihre Serie zu künstlicher Intelligenz. Sie ergründet, wie KI unser Leben – Arbeit, Medien, Alltag – verändern wird und bereits verändert. Los geht es mit einem Interview, das Matthias Dusini mit dem Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich geführt hat: Über den Tod des Künstlers und die Rückkehr des Genies.

Bruce in Wien

Heute spielt Bruce Springsteen im Wiener Ernst-Happel-Stadion. 73 Jahre ist die Legende alt, 1973 erschien sein Debüt. Gerhard Stöger wird nicht nur am Konzert abrocken, er schafft es, die 50 Jahre des Rock-Songwriters gekonnt in 25 Songs zusammenzufassen. Hier finden Sie die dazugehörige Playlist.

Kooperation mit Andererseits

Das Medium Andererseits hat bereits einige Male mit dem FALTER kooperiert. Eh klar, wenn die so gute Geschichten recherchieren. Diesmal haben sie sich gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Kropshofer angeschaut, wie sich Überschwemmungen oder andere Extremwetterereignisse auf Menschen mit Behinderung, Alte, Kranke und Kinder auswirken. Sehr lesenswert!

FALTER:WOCHE

Neun Wochen schulfrei sind super. Zumindest für Kids, die ihr Leben genießen können. Erziehungsberechtigten bereiten die Sommerferien dagegen vielfach Kopfzerbrechen. Was tun, wenn dem Nachwuchs fad wird? Die aktuelle Titelgeschichte unserer Kultur- und Programmbeilage bietet ausgewählte Veranstaltungstipps für Kids in Wien, viele davon kostenfrei nutzbar – vom Tanzen über virtuelle Realitätsfluchten und Theaterbesuche bis hin zum Gestalten einer eigenen Kinderstadt. Unterhaltung für Erwachsene bieten die diversen Opern-, Operetten- und Musical-Sommerbühnen in Niederösterreich und dem Burgenland. Ihre aktuellen Programme stellt Miriam Damev vor.

Pro-Tipp

Unser "Kind in Wien"-Newsletter ist angetreten, um allen, die mit Kindern zu tun haben, das Leben zu erleichtern. Nach einer kostenlosen Registrierung (hier entlang!) schicken wir Ihnen jeden Mittwoch Infos, Tipps, Empfehlungen rund um das Leben mit Kindern zu. Probieren Sie es aus, mehr Service geht nicht!