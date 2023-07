Kulinarische Souvenirs

Traditioneller Feigenkuchen in dickem, leicht süßlichem Sirup: Das ist Smokvara

Nehmen Sie von Ihren Reisen Magneten und Nippes als Souvenirs mit, oder gehören Sie so wie ich zu jener Sorte Mensch, die stets Erinnerungen an besonders tolles Essen kumuliert? Urlaubsspeisen, die so fantastisch schmecken, dass sie für einen persönlich Standards setzen, mit denen man fortan alles vergleicht, auch wenn bereits Jahre vergangen sind?

Meine Gedanken wandern immer wieder zu einem Imbiss in der Jerusalemer Altstadt zurück, es muss nahe der Westmauer gewesen sein, auf einem kleinen Platz im Schatten eines alten Baumes. Dort saß ich vor mehr als zehn Jahren und aß den Thunfischbagel meines Lebens. Bis heute frage ich mich, ob das Dressing Mayonnaise oder Joghurt war.

Oder in ein Lokal in Palermo, in einer Seitengasse der Via Dante. Dort gab es einen herrlichen Orangensalat mit Sardinen und Minze. Ich habe versucht, diesen zu Hause nachzumachen: Das Ergebnis war okay – aber ein trauriges okay. Was sollte die Reproduktion von Magie auch anderes sein als eine einzige Enttäuschung?

Auch deshalb habe ich seit Jahren kein Lavendeleis mehr gegessen, nachdem ich es in einem kleinen Salon in Nizza gekostet hatte. Selbst wenn ich diese seltene Eissorte seither einmal angeboten bekam, ließ ich sie aus. Ich will mir den Geschmack nicht verderben, denn ich hege die Hoffnung, irgendwann wieder an die Côte d’Azur zu gelangen.

Meine persönliche Tripadvisor-Sammlung würde ich ja gerne mit Ihnen teilen, aber die Namen der Restaurants oder genaue Adressen sind wie ausgelöscht. Falls Sie in diesen Gegenden unterwegs sind, halten Sie Ausschau, vielleicht stolpern Sie über die eine oder andere dieser Köstlichkeiten. Lassen Sie mich wissen!

Einen Adresstipp allerdings habe ich, er ist ganz frisch von vergangener Woche: Das Restaurant Mlinica, gelegen an den Wasserfällen der Bregava, ein Seitenfluss der Neretva im herzegowinischen Städtchen Stolac. Dort wird eine herrliche Smokvara serviert. Das ist ein traditioneller Feigenkuchen in dickem, aber leicht süßlichem Sirup.

Falls Sie in Dalmatien unterwegs sind, wagen Sie auch einen Abstecher in die weniger touristische, dafür weitaus günstigere Herzegowina. Da gibt es viel zu entdecken. Und wenn Sie schon dabei sind, vergessen Sie nicht, sich ein paar Flaschen Wein aus dem orthodoxen Kloster Tvrdoš mitzunehmen.

Ihre Nina Brnada

