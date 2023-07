Gendergrütze und Schnitzel

Ein traditionelles österreichisches Politikum: Das Schnitzel (Foto: traveljunction | WikiCommons | CC BY-SA 2.0)

Gestern hat die Volkspartei das Wiener Schnitzel wiederentdeckt. "Schnitzel essen muss erlaubt sein", zitiert die Gratiszeitung Österreich Bundeskanzler Karl Nehammer im Titel ihres Beitrags. Droht dem Land eine Anti-Schnitzel-Diktatur? Nein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte in seiner Rede zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele angesprochen, dass die Behauptung der ÖVP, die Stimme der "Normalen" im Land zu sein, wie auch die Inszenierung von FPÖ-Chef Herbert Kickl als politische Stimme des "Volkes" und das "unsre Leut'" der SPÖ unter dem neuen Parteichef Andreas Babler eine populistische Rhetorik sei. Nehammers Replik darauf war ein in die Titelspalte des Boulevards gepresstes: "Freiheit für das Schnitzel."

In der Langversion klang die Schnitzelsorge des Kanzlers um einiges banaler: Es sei "okay, wenn sich jemand entschließt, vegan zu leben. Aber es muss auch okay sein, wenn andere gerne Schnitzel essen", erklärte der Kanzler.

Warum eigentlich immer das Schnitzel? Im Beliebtheits-Ranking des Landes ist das dünn geklopfte und mit Mehl, Ei und Brösel überzogene Stück Fleisch zwar immer weit vorne. Aber nie Sieger. Schon vor 25 Jahren belegte das Schnitzel in einer Umfrage über das Selbstbild der Österreicher nur Platz drei hinter Stephansdom und Sängerknaben. 2016 fragte das IMAS-Institut wieder nach. Da gewann der Stephansdom vor den österreichischen Bergen und Seen und für das Schnitzel blieb wieder nur die Bronzemedaille.

Trotzdem ist das Schnitzel als Waffe im politischen Diskurs beliebt, besonders bei den Freiheitlichen. 2006 stellte die Wiener FPÖ im Gemeinderat einen Antrag auf eine Schweinefleisch-Garantie an Schulen und Kindergärten. Man dürfe dem angeblichen "Druck moslemischer Eltern" nicht nachgeben und deshalb Schnitzel, aber auch Leberkäse und Faschiertes für die Kleinsten gesetzlich garantieren.

Zwei Jahre später war der FPÖ-Parlamentsklub sogar noch kreativer und warnte in einer Aussendung zum Thema "angewandter Genderwahnsinn" davor, dass es in Wien bald "Gendergrütze statt Schnitzel" geben könnte. Im selben Jahr betrauerte der damalige FPÖ-Generalsekretär und heutige freiheitliche EU-Politiker Harald Vilimsky unter dem Jubel zahlreicher FPÖ-Fans in einer Rede, dass das alte Wien-Favoriten seiner Jugend verschwunden sei, wo ein Würstelstand noch keine Kebabbude war und Wiener Schnitzel statt "Falafel, Couscous oder wie das ganze Zeug heißt" serviert wurde.

Einige Jahre später, im April 2015, empörte sich der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache darüber, dass die Europäische Union ihm per EU-Verordnung die Panier vom Schnitzel nehmen wolle. Der Ex-FPÖ-Chef war damals auf einen Aprilscherz hineingefallen. Dies hinderte den damaligen FPÖ-Generalsekretär und heutigen Parteichef Herbert Kickl aber nicht daran, zwei Monate später in einer Aussendung zu behaupten, die "rot-schwarze Giftküche", gemeint war die damalige SPÖ-ÖVP-Regierung, plane, das Volk mit einer "Schnitzel-Steuer zu quälen.

Im EU-Wahlkampf 2019 schimpfte der damalige FPÖ-Kandidat Roman Haider, dass die EU sich einmische, "wie braun die Schnitzel" sein dürfen. Und einer hörte ganz besonders genau zu. Denn nur zwei Wochen später attackierte auch der damalige Bundeskanzler und ÖVP-Vorsitzende Sebastian Kurz die vermeintliche Attacke aus Brüssel auf Österreichs kulinarisches Nationalheiligtum: "Kein Mensch braucht EU-Vorgaben, etwa für die Zubereitung von Schnitzel und Pommes." Die ÖVP ist eben gut darin, von der FPÖ zu lernen.

