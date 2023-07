Herden, Heilige, Hotels

Der heilige Romedius verstand sich mit Tieren

Gastwirte bangen um ihre Buchungen und Ausflügler um ihr Leben. Seitdem im April ein Jogger von einem Bär getötet wurde, beschäftigt das Thema auch die Menschen im Trentino. Der 26-Jährige war von einer Laufrunde im Val di Sole nicht zurückgekehrt, Helfer fanden die verstümmelte Leiche.

Das tragische Ereignis hallte nach, als ich im Juni die Region besuchte. Befürworter eines Abschusses der Problembärin JJ4 diskutieren mit nicht minder radikalen Tierschützern, die eine Tötung verhindern und das Tier in die rumänischen Karpaten übersiedeln wollen. Die Aktivisten verweisen auch auf das manchmal sorglose Verhalten von Menschen. Hoteliers sollen im Tal, in dem das Unglück passierte, Bären mit Futter angelockt haben, um den Gästen ein Schauspiel zu bieten. Der pelzige Vierbeiner kommt auch ohne Einladung. Just während meines Aufenthalts im Trentino spazierte Meister Petz durch den Tourismusort Arco.

Am lohnendsten waren die Gespräche mit Einheimischen. Im Valle di Daone, einem zauberhaften Tal voller Seen und Wasserfälle, begegnete ich einem sardischen Schäfer, der mit 2000 Schafen aus der Poebene in die Berge zieht. Er errichtet provisorische Zäune, um die Herde mehrere Tage an einem Platz zu halten. Wegen der Raubtiere schaffte er sich einen zweiten Hund an, den er gerade noch zurückpfiff, ehe er den Eindringling ansprang. So genau unterscheiden Wachhunde nicht zwischen Mensch und Tier. "Wichtig ist es, die Schafe niemals allein zu lassen," sagt der Hirte. "Und nimm' immer einen Stock mit – wegen der Schlangen!"

Die Meere kochen und die Felder trocknen aus. Warum nehmen viele Menschen den Klimawandel einigermaßen cool zur Kenntnis – und lassen sich von Bären und Wölfen aus der Fassung bringen? Die Nachbarprovinz Südtirol schoss diesbezüglich den Vogel ab. Hitzköpfe missbrauchten die sogenannte Herz-Jesu-Nacht, um ihren Hass auf die Wildtiere zu ventilieren. Zu Sonnwend zünden einige Katholiken jährlich auf Tiroler Bergen Feuer an, um ihren Glauben zu bekunden. Gewöhnlich haben die Flammen die Form eines von einem Kreuz gekrönten Herzen, diesmal fiel eine Variante auf: Ein Gewehr zielt auf einen Wolf.

Die Beziehung zwischen Mensch und Natur hat indes auch eine entspannte Vergangenheit. Meine Rundreise brachte mich an den Wallfahrtsort San Romedio, der sich in einem wildromantischen Seitental des Nonstales befindet. Mehrere Kapellen türmen sich auf einem 70 Meter hohen Kreidefelsen übereinander, das auch architektonisch anspruchsvolle Beispiel einer mittelalterlichen Einsiedelei. Der heilige Romedius wird gewöhnlich in Kombination mit einem Bären dargestellt. Der Sage nach soll er einen sogar geritten haben, nachdem er ihn auf wundersame Weise zähmte.

In der katholischen Kirche hat der Umgang mit Wildtieren eine lange Tradition. Franz von Assisi, dessen Orden, die Franziskaner, San Romedio betreuen, sprach mit den Vögeln und freundete sich mit einem Wolf an. Die allegorische Botschaft: In einer Welt von Krieg und Gewalt strahlen Heilige eine Aura von Friedfertigkeit aus, die selbst wilden Tieren die Angst vor dem Menschen nimmt. Der Prophet Jesaja formuliert in der Bibel eine Verheißung: "Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander." Hallelujah!

Im nahegelegenen Städtchen Cles suchte ich nach meinen Vorfahren und wurde glatt fündig. In der Dorfchronik entdeckte ich zahlreiche Träger meines Nachnamens. Besonders fiel mir ein gewisser Bartolomeo Antonio Dusini ins Auge, der Anfang des 18. Jahrhunderts vom Nonsberg nach Wien zog und am Stephansdom als Domherr tätig war. Wegen Verletzung der Klausur und unzüchtiger Handlungen bekam er 14 Tage Arrest. Als er das Urteil in einem Privatdruck spöttisch kommentierte, fasste er lebenslange Haft auf Burg Greifenstein aus.

Mein Namensvetter fiel allerdings auch durch ein viel beachtetes Buch mit dem Titel "Pastor bonus" (guter Hirte) auf. Daher kommt also der spöttische Tierfreund in mir.

Ihr Matthias Dusini

