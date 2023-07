Schluss mit dem Doomscrolling

Vor ein paar Stunden war der Vogel dann wirklich weg. Dabei war das rundliche blaue Vogel-Logo längst das sympathischste an Twitter. Ersetzt wurde der Zwitscherer durch ein schwarzes X, das in seiner nihilistischen Art gut zu meinem derzeitigen Erleben der Sozialen Medien passt. Seit der narzisstische Silicon Valley-Unternehmer Elon Musk Twitter vergangenes Jahr übernommen hat, bekommt man die negative Energie des Internets hier quasi ungefiltert serviert.

Keine Ahnung, ob es nur mir so geht, aber Medienkonsum ist momentan echt nichts für Trübsinnige. Das Inferno auf der Urlauberinsel Rhodos. Die Bilder vom verheerenden Unwetter über Mailand. Von den russischen Angriffen auf Odessa möchte ich gar nicht reden. Es ist zwar erst Montag, aber ich habe für mich beschlossen, dass ich schon mein Wochenpensum an bad news erreicht habe.

"Doomscrolling" nennt man den übermäßigen Online-Konsum von schlechten Nachrichten. Die Algorithmen der sozialen Netzwerke lassen uns die Welt als einen Ort erleben, der voll von Katastrophen ist. Pandemie, Gewalt, Zerstörung, Umweltverschmutzung. Studien legen nahe, dass das Doomscrolling bei Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen als Verstärker wirken kann. Fix ist: Die Katastrophensucht macht Stress. Und sie verengt den Blick auf die Welt. Man hört damit auf, optimistisch zu sein.

Zoran Barišić, Trainer von Fußball-Rekordmeister Rapid, hat kürzlich über die vielen mieselsüchtigen Online-Postings sinniert: "Ich bezeichne die sozialen Netzwerke als negative Psychologie." Seinen Spielern hat er deswegen geraten, sich von Online-Medien fernzuhalten.

Es scheint gewirkt zu haben: Seine Mannschaft hat gestern das erste Spiel im Cup mit 7:0 gewonnen. Der Gegner Donaufeld spielt zwar nur in der Regionalliga. Aber man kann daraus ja trotzdem das Positive mitnehmen: Handy weglegen und mit Freunden raus ins Grüne, das scheint mir in jedem Fall erfolgversprechend. Egal, wie Twitter jetzt heißt.

Ihr Josef Redl

Das Sommerloch ist da und gefüllt wird es ausgerechnet mit dieser leidigen "Normalitätsdebatte". Heidi List gibt der Sache in ihrer Kolumne aber einen interessanten Spin:

"Früher war’s normal, in Flugzeugen zu rauchen. Anfang des 20. Jahrhunderts haben sie in den USA Kinder mit der Post verschickt. Und jeder durfte Kinder schlagen. Es gab Menschenzoos in aller Welt. In den 50ern gab es Mini-Kinderlabore, so als Weihnachtsgeschenk, in denen echtes Plutonium und Uran beigepackt waren."

