Das Elend mit Rammstein

Till Lindemann, Sänger von Rammstein (es gilt die Unschuldsvermutung) (© Paul Harries, Jens Koch)

Während Sie diese Zeilen lesen, fahre ich wahrscheinlich gerade vom Ernst-Happel-Stadion nach Hause. Die umstrittene deutsche Rockgruppe Rammstein spielt dort heute, Mittwoch, und morgen, Donnerstag, zwei ausverkaufte Konzerte.

Ich werde mir keines davon ansehen, aber mich interessiert, wie die Stimmung vor dem Stadion ist, wie die Fans drauf sind, die trotz massiver Vorwürfe an der Band festhalten – und wie sich die Demonstrant:innen verhalten, die eine Absage der Konzerte fordern (wovon ich persönlich nichts halte, wie sie hier und hier nachlesen können).

Es ist dieser Tage ein doppelter Eiertanz, über Rammstein, ihren Sänger Till Lindemann, und die von vielen Frauen erhobenen Vorwürfe sexueller Gewalt zu schreiben. Einerseits will jedes Wort auf die Waagschale gelegt und permanent die Unschuldsvermutung betont werden, ansonsten folgen umgehend Unterlassungsklagen von Rechtsvertretern des Sängers oder der Band.

Andererseits kommt der Versuch eines differenzierten Blicks bei Rammstein-Kritiker:innen nicht gut an. So teile ich etwa die allgemeine Empörung zum kolportierten Rekrutierungssystem bei Konzerten nicht: Sollen sich alte Rockstars doch mit jungen weiblichen Fans umgeben, wenn sie glauben, dieses Klischee ausleben zu müssen. Und sollen junge Frauen doch an diesen Partys teilnehmen, wenn sie Lust darauf haben.

Der entscheidende Punkt ist ein anderer: Auf diesen Partys hat, wie überall sonst, ein "Nein" ohne Wenn und Aber zu gelten. Sollte dem nicht so sein, liegt – ein weiterer wesentlicher Punkt – die Schuld nie beim Opfer, sondern immer beim Täter. So einfach ist das und doch so schwierig, denn die Debatten zum Thema drehen sich seit Ausbrechen des Skandals im Kreis: Hier die Fraktion "Unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils", "Hexenjagd" und "Na, was hams denn glaubt, dass hinter der Bühne passiert?", dort die Empörung in Verbindung mit Konzertabsage-Gelüsten sowie genereller Kritik an intimen Kontakten zwischen Fan und Star als Machtmissbrauch.

Im Fall Rammstein haben wir folgende Konstellation: Eine ganze Reihe von Frauen beschreibt unabhängig voneinander ganz ähnlich geartete Übergriffe durch Rammstein-Sänger Till Lindemann. Dieser lässt durch seine Anwälte all diese Anschuldigungen als unwahr zurückweisen. Beweise gibt es keine, "nur" Aussagen.

Und drei Möglichkeiten: Eine ganze Reihe von Frauen lügt. Till Lindemann lügt. Oder aber: Niemand lügt, und die jungen Fans und der alternde Rockstar haben dieselben Ereignisse jeweils völlig unterschiedlich wahrgenommen, aus welchen Gründen auch immer.

Beim Heimspiel in Berlin hat Lindemann auf der Bühne kürzlich eine Textzeile geändert. "Die Vögel singen nicht mehr", heißt es im Original, "Die Sänger vögeln nicht mehr" sang er stattdessen gut versteckt an einer Stelle mitten im Lied. Ein Schuldeingeständnis? Verhöhnung der mutmaßlichen Opfer? Sein Verständnis von Humor? Bitte beantworten Sie diese Frage selbst, ich möchte nicht schon wieder dünnes Eis betreten.

Wie wird es nach dem Ende der Rammstein-Tournee weitergehen? Meine Prognose: Die Band wird die Arbeit längerfristig ruhend stellen oder sich überhaupt auflösen und Lindemann wird seine einschlägig auffälligen Soloaktivitäten einschlägig auffällig fortsetzen.

Rechtlich dürfte vom ganzen Skandal nicht viel bleiben, der ungute Nachgeschmack freilich ist der Band dauerhaft gewiss. Sollten sich Rammstein nicht doch noch zu einem vernünftigen Statement aufschwingen, stehen sie künftig alleine aufgrund der Anschuldigungen und ihres Umgangs damit in der Ahnengalerie toxischer Männlichkeit – egal, wie viele Anwaltsbriefe noch geschrieben werden.

Ihr Gerhard Stöger

Anzeige mumok mittwoch: Abendöffnung, Kurzführungen, Aperitif –

plus Ermäßigung für alle unter 27 Mittwochs ist das mumok jetzt bis 20 Uhr geöffnet. Kostenlose Kurzführungen um 18.30 Uhr zu den aktuellen Ausstellungen. Im Bistro & Café food’amour gibt´s ab 18 Uhr zwei Aperitifs zum Preis von einem. Und nur 7,50 Euro Eintritt für alle unter 27

Zum Thema

Sibylle Kefer macht wunderbare Musik, das heuer erschienene Album "hoid" ist ihr bislang bestes; hier finden Sie das Video zum Titelstück. Die in Wien lebende Songwriterin schreibt auch einen lesenswerten Newsletter. Aus gegebenem Anlass hat sie sich über das Thema Machtmissbrauch und Grenzüberschreitungen in der Musikbranche Gedanken gemacht.

Humor ist …

… wenn man trotzdem lacht: Hier finden Sie eine hübsche und nebenbei auch noch hübsch mehrdeutige Illustration zum Thema Rammstein.

Aus dem FALTER

Von 27. bis 30. Juli feiert das Popfest Wien wieder das aktuelle österreichische Musikgeschehen. Diverse Rapperinnen sind prominent im Programm vertreten. Mein Kollege Sebastian Fasthuber stellt in der aktuellen Titelgeschichte Bex, Donna Savage, Nenda und Eli Preiss vor, vier grundverschiedene Protagonistinnen im gegenwärtigen Austro-Hip-Hop.

Aus der FALTER:Woche

Der Bariton Thomas Quasthoff singt seit Jahren am liebsten nur noch Jazz und Artverwandtes. Kommenden Montag tritt er in Wien auf, Klaus Nüchtern hat mit dem deutschen Klassik-Star ein so kluges wie unterhaltsames Gespräch geführt.

Pretty in Pink