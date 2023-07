Gute Reise!

Neapel, das Reich des Giuliano Sansevero (Ansichtskarte, 1930er-Jahre) (© Edizione Carcavallo)

Segeln im Mittelmeer: Ich bin jetzt knapp über der Hälfte der fünfteiligen "Autobiografie des Giuliano Sansevero" (Galiani Berlin). Andrea Giovenes in Ich-form gehaltener Entwicklungsroman erschien bereits 1975 und wurde nun von Moshe Kahn meisterlich ins Deutsche übersetzt. Er erzählt die Geschichte eines neapolitanischen Adeligen, der die Standesprivilegien verweigert und nach einem katholischen Internat in die Bohème abtaucht. Dieses Werk ist selbst wie ein guter Urlaub. Abenteuer folgen auf ruhige Landschaften, Dörfer auf Städte, Party auf Askese. Giovene zeichnet ein großes Panorama der italienischen Gesellschaft zwischen Aristokratie und Faschismus und stattet den Protagonisten mit der Gelassenheit eines Stoikers aus, der Freiheit durch Einsamkeit erkauft. Wer den Mezzogiorno verstehen will, sollte sich nicht nur in Giuseppe Tomasi di Lampedusas Fürsten von Salina vertiefen, sondern auch mit diesem mit seiner Existenz ringenden Sansevero spazieren gehen. Großes Kino.

Reiten in der Puszta: János Székelys Geschichte eines Dorfes während der deutschen Besatzung 1944 war lange Zeit verschwunden. Genau genommen existierte dieses unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs diktierte Manuskript überhaupt nur in einer englischen Fassung. Wie auch immer, "Eine Nacht, die vor 700 Jahren begann" (Diogenes) ist ein Roman mit allen Zutaten eines Pageturners: Liebe und Hass, Zerstörung und Rettung. Ein atemloser Plot voller zwielichtiger Überlebenskünstlerinnen, herzzerreißender Schlawiner am Abgrund des Holocaust.

Turne in, tune in, drop out! Die Autoren Paul-Philipp Hanske und Benedikt Sarreiter führen in die "Ekstasen der Gegenwart" (Matthes & Seitz Berlin) ein. Ausgehend vom Boom der neuen LSD-Forschung analysieren sie die Lust an der Grenzüberschreitung, die nicht nur Musikclubs, sondern auch Managerseminare erfasst. Mit großer Sachkenntnis und enthusiastischer Betroffenheit folgen Hanske und Sarreiter den Spuren des Rausches in medizinischen Labors und bei Ayahuasca-Zeremonien. Politisch wach, gehen die beiden auch der Frage nach, inwiefern Ekstase eher den Gemeinschaftssinn stärkt oder, wie im Fall rechter Gewaltexzesse, das Zusammenleben zerstört. Ein gedanklich bereicherndes Sachbuch über eine schillernde Nische der Gegenwartskultur.

Cruisen durch L.A.: Bret Easton Ellis' "The Shards" (Kiepenheuer & Witsch) breitet ein Panorama der kalifornischen Metropole Los Angeles in den frühen 1980er-Jahren aus. Endlose Autofahrten und Partys, die Langeweile von Upperclass-Kids und die Melancholie der Post-Hippie-Ära, in der Konsumrausch nahtlos in Paranoia übergeht. Andere Romane führen ihre Held:innen durch Prüfungen zur Läuterung. Ellis hingegen erzählt drogenindizierte "Verstumpfung" als Verweigerungshaltung, die den fröhlichen Aufstand der Sixties ablöst. Exzessive Gewalt- und Sexszenen sorgen dafür, dass in "The Shards" keine 80ies-Nostalgie aufkommt. This is hardcore!

Ist man erwachsen, wenn die eigenen Kinder ausziehen? Ist man ein schlechter Elternteil, wenn man nicht darunter leidet? In der neuen Folge des FALTER-Buchpodcasts spricht Petra Hartlieb mit der Autorin und FALTER-Kolumnistin Doris Knecht über ihr neues Buch "Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe". Es geht um eine Frau, die zwischen Tochter und Mutter, Punk und Verspießerung, Glamour und Geldproblemen hin und her springt.

Wie viel Sinn hat unsere Neutralität? Die Bereitschaft Österreichs, sich am Luftabwehrverbund "Sky Shield" in der NATO gegen Drohnen und Cruise-Missiles zu beteiligen, hat eine neue Debatte zur Neutralität ausgelöst. Mit Raimund Löw diskutieren die Nationalratsabgeordneten Petra Bayr (SPÖ) und Michael Reimon (Grüne), sowie die Politikwissenschaftlerinnen Velina Tchakarova und Heinz Gärtner.

Die legendäre FALTER Wuchtelwette besteht seit 1994. Seither haben Tausende EM- und WM-Auskenner:innen geschätzte 250.000 Flaschen Bier, jede Menge Unterhaltungselektronik und zahlreiche Reisen gewonnen. Und dann kam die WM in Katar. Da wollten wir nicht mitmachen. Und ließen die Wuchtelwette kurzerhand zur Frauen-EM stattfinden. Und weil uns das so gut gefallen hat, wird auch die aktuelle Weltmeisterschaft wuchtelwettenmäßig begleitet. Wenn Sie mit dabei sein wollen: Es ist noch nicht zu spät! Registrieren Sie sich jetzt, tippen Sie auf die Spielausgänge und gewinnen Sie 6er-Tragerl unseren köstlichen FALTER Wuchtel Bräu und viele andere Sachpreise.

FALTER-Sommergespräche im MQ

Diesen Sommer können Sie einige meiner Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von Live-Podcasts antreffen. Der FALTER veranstaltet eine ganze Reihe von Sommergesprächen im Wiener Museumsquartier. Kommenden Montag sprechen Raimund Löw und Eva Konzett mit dem Ersten Vizepräsident des Europaparlaments, Othmar Karas (ÖVP). Es wird unter anderem um den "Europäischen Grüne Deal" gehen und um das wild umstrittene Renaturierungsgesetz. Sie finden uns am Montag, den 31.7., im großen Hof des Museumsquartier. Beginn ist 19h (da liegt der Hof bereits im Schatten) und der Eintritt ist frei. Schauen Sie vorbei! Weitere Termine: 09. August: Raimund Löw und Soraya Pechtl im Gespräch mit Wiens Vizebürgermeister, Christoph Wiederkehr (Neos) 30. August: Barbara Tóth und Katharina Kropshofer im Gespräch mit Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne)