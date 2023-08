Rage Against The Machine

Eindeutig ein Geschirrspüler. Oder doch ein TV? (Foto: Unsplash)

Mein Geschirrspüler und ich haben nicht das beste Verhältnis. Auf der professionellen Ebene läuft alles normal. Er macht seinen Job, ich meinen (also in dem Fall Ein- und Ausräumen). Es ist eher das Zwischenmenschliche, wenn man das in der Beziehung von Mensch zu Maschine so sagen kann. Es ist ihm zum Beispiel nicht abzugewöhnen, nach jedem Waschgang ein Triumphgeheul aus acht langgezogenen Piepstönen anzustimmen. Und: Er ist nicht ehrlich zu mir. Wähle ich das normale Waschprogramm P1, erscheint auf dem Display die Zeitangabe 1:30. Tatsächlich braucht er aber mindestens zwei Stunden. Wenn er schon so dreist lügt, soll er doch wenigstens den Mund halten, wenn er fertig ist.

Das Schlimme ist: Der Geschirrspüler ist noch das zuverlässigste Stück in meinem Haushalt.

Der Luftauslass der Klimaanlage steht seit Wochen einen Spalt breit offen, als wollte sie noch etwas sagen. Sie hat mittendrin einfach aufgehört. Vier Jahre, kaum benutzt und schon kaputt. Jacky vom Kundendienst des Herstellers schreibt mir: “Ich bedauere, dass Ihr TV einen Defekt außerhalb der Garantie aufweist und kann Ihren Unmut darüber verstehen. Eine Reparatur im Rahmen der Kulanz müssen wir bedauerlicherweise ablehnen.” Ich bin mir sicher, dass Jacky nicht ihr richtiger Name ist, aber die Klimaanlage ist ja auch kein TV-Gerät. Es könnte mir egal sein, ich habe die Klimaanlage kaum je angedreht. Aber: Vier Jahre?! In mir regt sich Wut.

Eine Erfrischung gefällig? Ich öffne die Kühlschranktür und mir weht warme Luft entgegen. Das ist kein gutes Zeichen. Der Käse rinnt aus der Lade. Die Milchpackung steht sichtlich unter Druck. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen.

Und wieder denke ich: Vier Jahre?! Oida! Kaum läuft die Garantie ab, stellt das Ding die Arbeit ein.

Was vom Kühlschrankinhalt noch zu retten ist, bringe ich zur nahen Verwandtschaft. Es geht auf Mitternacht zu. Nur noch den Mist runterbringen, der Käse hat in dieser Wohnung schon zu viel Aroma verströmt. Als sich die Tür mit einem leisen Seufzen hinter mir schließt, wird mir klar, dass ich mich ausgesperrt habe.

Im Mistsack herrscht Tauwetter, es tropft mir auf die Füße. Das Licht am Gang geht aus.

Und von drinnen höre ich es acht Mal höhnisch piepsen.

Ihr Josef Redl

Lausiger Tag, guter Soundtrack

Als ich mich auf den Weg gemacht habe, mir einen Ersatzschlüssel zu organisieren, bin ich auf der Frequenz 94.0 hängengeblieben. Dort, auf Radio Orange, spielt jeden Donnerstag ab 23 Uhr Kojo Oduro-Kwateng in seiner Urban Show Hip Hop, R&B, Dancehall und das hat mich wieder ein bisschen mit der Welt versöhnt.

Käse oder kein Käse

Apropos zerrinnender Käse: Schmilzt Mozzarella, werden die Fäden länger und länger; dass er diese typische elastische Struktur entwickelt, liegt am Milchprotein Kasein. Es ist ein tierisches Eiweiß und stammt aus Kuhmilch. In Wien-Floridsdorf arbeitet Eva Sommer an Mozzarella, der ohne tierische Stoffe auskommt. Genau genommen ist es also kein Mozzarella - das Kasein entsteht in einem Bioreaktor und wächst aus genmanipulierten Mikroorganismen. Eva Sommer gründete vor zwei Jahren das Start-up Fermify, Anna Goldenberg hat sie besucht. Ihren Bericht lesen Sie hier. Wie sich veganer Mozzarella in unzureichend funktionierenden Kühlschränken verhält? Eine Frage für einen anderen Tag.