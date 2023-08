Ein Licht ging aus

Daria Filipieva in einer auf YouTube abrufbaren Video-Reportage der Washington Post, wir haben es weiter unten verlinkt. (Screenshot: YouTube)

Es geht so schnell auf Twitter. Die Nachrichten rasen an mir vorbei, da bleibt mein Auge an einem Bild hängen. Eine junge Frau blinzelt forsch in die Kamera. Ihre Stirnfransen sind etwas wirr, rosa Haargummis halten die langen, blonden Zöpfe zusammen. Sie trägt Uniform.

Jetzt ist sie tot. Am Mittwoch kursierte im Internet die Nachricht, dass Daria Filipieva im Kampf gegen russische Truppen getötet wurde. Die 34-jährige Sanitäterin aus Kiew diente seit 2019 in der ukrainischen Armee. Bis zum 24. Februar 2022 waren 32.000 Frauen im Heer. Seit Kriegsbeginn sind noch Tausende weitere eingetreten. Filipieva, das hat sie in Interviews gerne erzählt, war am 24. Februar 2022 gerade auf Urlaub zu Hause. Bei Ikea hatte sie eine neue Küchenausstattung gekauft. Auf den Boden hatte sie weiche, rosa Teppiche gelegt. Sie war damals in Luhansk im Osten des Landes eingesetzt, wo schon seit 2014 zwischen russischen Separatisten und ukrainischer Armee gekämpft wurde. Als Putin seine Armee Richtung Kiew schickte, kehrte Filipieva sofort an die Front zurück.

„Vielleicht setze ich damit mein Leben aufs Spiel“, sagte sie im Sommer 2022 in einem Videointerview mit der „Washington Post“, „aber ich kann nicht zu Hause sitzen, ich will meinem Land helfen“. Und sie tat es. Ihr Freund war auch an der Front, sie hatte um ihn mehr Angst als um sich selbst: „Frauen sind viel stärker als Männer.“ Sie lachte und sagte: „Meine Träume, die alle von diesem Krieg ruiniert wurden, werde ich später verwirklichen. Nach unserem Sieg.“

Daraus wird jetzt nichts mehr. Daria Filipieva wollte „ein Licht sein in dieser Dunkelheit“. Das war sie bis zum 7. August auch. Aber trotz ihres Einsatzes ist der Sieg der Ukraine über Russland in weiter Ferne. Die ukrainische Zeitung „Kyiv Independent“ zählt jeden Tag die Opfer. 78 medizinische Nothelfer und Nothelferinnen sind seit Beginn des Krieges schon getötet worden. Morgen ist wieder ein Tag. Der 533. Tag dieses Krieges.

Ihre Tessa Szyszkowitz

Licht und Leid

Handelt es sich bei der Künstlichen Intelligenz um eine Art von „außerirdischer Intelligenz“, wie der israelische Autor Yuval Noah Harari fürchtet? Eva Konzett fragt sich in ihrem lesenswerten Essay im neuen Falter, ob die Künstliche Intelligenz schon bald den menschlichen Geist überflügeln könnte. Und ob die Ängste davor berechtigt sind.

Hell und Dunkel

Oppenheimer – der Film über den „Vater der Atombombe“ – ist jetzt schon der erfolgreichste Film über den zweiten Weltkrieg aller Zeiten, er hat in den ersten drei Wochen in den Kinos mehr als 500 Millionen Dollar eingebracht. Barbie, der Film über die Puppe, die nicht auf den eigenen Füßen stehen kann, hat schon eine Milliarde eingespielt. Ich kann beide Filme empfehlen – Oppenheimer ist ein exzellent erzählter Film und man macht sich nachher Sorgen um die Welt. Barbie ist ein toller feministischer Versuch über unsere fake new world – und ein herrliches Feel-good movie. Zur Kritik von Sabina Zeithammer geht es hier.

Licht ins Dunkel

Wenn Sie für medizinische Hilfe in der Ukraine spenden wollen, geht das zum Beispiel hier bei den "Ärzten ohne Grenzen".