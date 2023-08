Das Dokufest im Kosovo

Die Stadt Prizren liegt im Süden des Kosovo. (FALTER/Paulitsch)

Gerade bin ich aus dem Urlaub zurück und mir schwirrt der Kopf, die Rückkehr in den Alltag ist ein bisschen gach. Lebhaft hallen Erinnerungen meiner Reise nach, die mich nach Albanien und in den Kosovo führte. Aus letzterem Land möchte ich Ihnen heute erzählen. Und zwar von einem der entzückendsten Dokumentarfilmfestivals überhaupt.

Das Dokufest Anfang August gilt als Geheimtipp unter Cineast:innen. Alljährlich pilgert die gesamte Kulturszene Kosovos aus der Hauptstadt in das zwei Stunden entfernte Prizren, die Hotels sind ausgebucht, die Straßen voll. Als eines der „25 coolsten Filmfestivals der Welt“ bezeichnete es das US-Magazin Movie Maker. Very true.

Prizren ist ein malerisches Städtchen mit 30 Moscheen und mehreren orthodoxen Kirchen, die sich um den kleinen Fluss Lumbardhi drängen. Über dem Zentrum thront eine verfallene Burg. Während des Festivals sind dort oben zwei Freiluftkinos eingerichtet, von denen aus man die funkelnde Stadt überblickt. Albanischer Pop aus den Bars am Flussufer übertönt manchmal den Film, später ruft der Imam zum Gebet.

Der Kosovo ist der jüngste Staat Europas, das Durchschnittsalter beträgt 31 Jahre, die Jugendarbeitslosigkeit rund 50 Prozent. Nur 1,8 Millionen Einwohner zählt das Land, „aber eine Million lebt ja zudem im Ausland“, erklärte mir ein Taxifahrer. Tatsächlich horchte ich immer wieder auf, als sich plötzlich Deutsch in ein albanisches Gespräch am Nachbartisch mischte. Jedes zweite Auto trägt ein Kennzeichen aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Im Sommer reist die Diaspora zum Urlaub an.

Das Dokufest ist ein wirtschaftlicher Treiber Kosovos und bringt dem Land mehrere Millionen Euro ein. Die rund 200 Dokumentar- und Kurzfilme haben einen klaren Fokus: Menschenrechte. Weniger romantisch als der Spielort ist das Programm. Die meisten Filme, die ich eher zufällig auswählte, handelten von den großen Kriegsverbrechen dieser Welt, von Femiziden oder Schulmassakern. „Das Dokufest ist immer ein bisschen deprimierend“, erklärte mir ein italienischer UNO-Mitarbeiter, der mit einer Gruppe internationaler Kollegen angereist war, und lacht. Hunderte Entwicklungshelfer und Diplomaten leben in Pristina.

Die Stimmung ist wachsam, desillusioniert. Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, setzte bei den Kosovaren eine Schockstarre ein. „Es war gar nicht die Angst vor einer konkreten Situation“, erzählte mir eine kosovarische Freundin, „sondern es waren unsere Erinnerungen.“ Als sie zehn Jahre alt war, herrschte Krieg, mehrere Monate verbrachte sie 1999 eingebunkert in einem Haus am Land. Das Trauma ist frisch, das Misstrauen gegenüber dem Frieden groß.

Zwei Jahre, nachdem die Nato Serbien besiegt hatte, 2001, fand das Dokufest zum ersten Mal statt. Damit ist es älter als der Kosovo selbst, der 2008 seine Unabhängigkeit erklärte. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung sind muslimische Albaner, fünf Prozent sind Serben. Bis heute gibt es Spannungen zwischen den Ethnien, zuletzt im Norden des Landes. Untertitel für die serbischsprachige Minderheit findet man beim Dokufest nicht.

Den politischen Ernst des Filmprogramms vergaß ich nach Ende der Screenings spätnachts, bei der Partyschiene „Dokunights“. Zu Mitternacht marschierten Scharen von jungen Menschen zum Flussufer und feierten bis ins Morgengrauen. Sie tanzten in der Euphorie des Sommers, selbstvergessen und frei.

Verzeihen Sie, ich bleibe im Kopf noch ein bisschen dort.

Ihre Lina Paulitsch

Urlaubslektüre I

Wie erwähnt bereiste ich auch Albanien. Falls Sie das demnächst auch vorhaben, möchte ich Ihnen eine Reisebegleitung nahelegen: Das Buch "Free" der in London lehrenden Philosophin Lea Ypi. 1979 wurde sie in Durres in Albanien geboren und schildert ihre Kindheitserinnerungen der letzten Jahre des kommunistischen Regimes, der Wende und des gewalttätigen Lotterieaufstands 1997. Selten habe ich so eindringlich und schön ein Land über die Memoiren einer Frau erkunden können – große Empfehlung! Vorab können Sie auch dieses Gespräch auf Arte mit Ypi anschauen.

Urlaubslektüre II

Falls Sie in Österreich bleiben (jetzt, wo es wieder warm ist), können Sie ja zu einem der Orte fahren, die mein Kollege Matthias Dusini in diesem Buch für Sie zusammengestellt hat. "Hotel Paradiso" führt zu 13 Orten in Mitteleuropa, an denen sich kulturgeschichtlich Interessantes ereignet hat, nach Turin, an den Lago Maggiore oder ins Burgenland.

Urlaubslektüre III

In der neuesten Folge unseres Buchpodcasts "Besser lesen mit dem FALTER" spricht Autorian Bettina Baláka über ihr neues Buch mit dem geheimnisvollen Titel "Der Zauberer vom Cobenzl". Es geht um den schmalen Grad zwischen Magie und Wissenschaft, über Revolution und Aufbegehren und darüber welche Möglichkeiten eine Frau im 19. Jahrhundert hatte, wenn sie wissenschaftlich arbeiten wollte.

Urlaubslektüre IV