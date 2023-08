Mohammed und Kitty

Die Nordseite des K2, von China aus gesehen. (Kuno Lechner, CC BY-SA 3.0)

Mohammed Hassan erinnerte mich an Kitty Genovese.

Hassan, ein pakistanischer Bergträger, starb am 27. Juli am K2, dem zweithöchsten Berg der Welt. Drohnenaufnahmen zeigen, wie mehrere Dutzend Wanderer an ihm vorbeigingen, ohne ihm zu helfen. Hassan lag im sogenannten "Flaschenhals", einem engen Korridor rund 400 Meter unter dem Gipfel. Das Wegstück ist deshalb so gefährlich, weil es von Gletschereis überragt wird, das leicht einstürzen kann.

Dass dort niemand lange verweilen möchte, ist also einerseits einleuchtend. Andererseits, wie nun aus den Berichten hervorgeht, schien auch jeder davon ausgegangen zu sein, dass jemand anderer Hassan schon helfen würde.

Und so war es auch ein bisschen bei Kitty Genovese. Die 28-jährige Barfrau wurde 1964 vor ihrem New Yorker Wohnhaus von einem ihr unbekannten Angreifer mit einem Messer attackiert. Es war mitten in der Nacht. Sie schrie nach Hilfe, er rannte weg. Niemand kam, um der verwundeten Frau zu helfen. Zehn Minuten später kehrte der Angreifer wieder und erstach sie.

Zwei Wochen später veröffentlichte die New York Times einen Artikel: "37 sahen einen Mord und riefen nicht die Polizei". Tatsächlich stellte sich später heraus, dass diese Zahl stark übertrieben war. Die meisten Nachbarn hatten Genoveses Hilferufe nicht als solche erkannt; zudem hatten sehr wohl zwei Menschen die Polizei gerufen.

Die beiden US-amerikanischen Psychologen John Darley und Bibb Latané interessierten sich dennoch für den Fall. Was war da geschehen? War, wie damals öffentlich debattiert wurde, wirklich die verkommene Moral der Großstadt Schuld an der fehlenden Hilfeleistung?

Die beiden führten ein Experiment durch: College-Studierende wurden zu einer Diskussionsrunde eingeladen, bei der sie in getrennten Räumen entlang eines Korridors saßen und sich über eine Gegensprechanlage unterhielten. Mittendrin gab einer der Teilnehmenden, der eingeweiht war, vor, einen epileptischen Anfall zu haben. Wie schnell würden die anderen Hilfe holen?

Es zeigte sich: Je weniger Menschen sonst noch an der Gesprächsrunde teilnahmen, desto schneller schritt eine einzelne Person ein. Darley und Latanés Artikel zur "Diffusion von Verantwortung" (in dem sie übrigens den Mord an Kitty Genovese erwähnen) erschien 1968 – und ist bis heute ein Klassiker in den Psychologielehrbüchern.

Mittlerweile ist bekannt, dass allerhand Faktoren beeinflussen, ob man in einer solchen Situation eingreift oder nicht – beispielsweise die sozialen Normen. Wie das am Berg aussieht, hat sich allerdings meines Wissens noch niemand angesehen.

Vielleicht ändert das ja der Tod von Mohammed Hassan.

Ihre Anna Goldenberg

