Ironie? 2023 schwierig

Die Ärzte, 1982 gegründet, zählen zu den beliebtesten Rockbands Deutschlands (Jörg Steinmetz / Die Ärzte)

Am 9. Juni meldete sich meine Tochter direkt aus der Maturavorbereitungslernstube. "Wie sind Ärzte live? Sollte man die mal gesehen haben? Ist das richtig cool?"

Ah, dachte ich, ihre leiwande und gut vernetzte Freundin M. hat offenbar eine Freikarte fürs Nova Rock Festival übrig, bei dem die Berliner Poppunkoldies tags als Headliner spielen. Also antwortete ich wahrheitsgemäß, dass es im deutschsprachigen Raum diverse gute und einige sehr gute Livebands gebe – und dass noch jene Sonderkategorie existiere, in der die Ärzte spielen, zumindest an guten Abenden.

"Alles klar", meinte sie. "Und wegen der Matura?" Die war nämlich für 12. Juni angesetzt. "Hallo?!?", gab ich zu bedenken. "Die Ärzte live – und du kriegst eine Karte geschenkt?!!" Sie bedankte sich für die zweckdienlichen Hinweise, plante die Anreise so, dass sie pünktlich zum Ärzte-Konzert vor der Bühne stehen würde – und kehrte derart begeistert zurück, dass ihre Augen noch am Vormittag danach leuchteten.

Sie schwärmte vom Konzert an sich; von der antirockistischen Art, mit der die drei Musiker auf der Bühne agierten; ihrem ganz speziellen Charme; dem Schmähführen – und davon, dass die Ärzte zwischendurch auch noch Rammstein verarscht hätten.

Dann checkte sie ihr Handy – und wunderte sich über Nachrichten von Friends. "Hast du schon gehört, die Ärzte solidarisieren sich mit Rammstein?", "Die Ärzte sind genau so schlimm wie Rammstein!", "Die Ärzte, einfach nur widerlich!" Meine Tochter verstand die Welt nicht mehr – und versuchte, ihren Friends den Begriff "Ironie" zu erklären.

Die Ärzte hatten – schon einige Tage vor dem Nova Rock und de facto leider ziemlich unlustig – über ihren fiktiven Umgang mit K.o.-Tropfen gewitzelt. Der eine Musiker verpasse sie dem anderen, was aber nur leidlich funktioniere, seien diese doch homöopathisch. Das Opfer dieser Geschichte: ein Bandmitglied. Der Täter: ebenfalls ein Bandmitglied, der obendrein zu blöd ist, K.o.-Tropfen "richtig" einzusetzen.

Ihren geschmacklosen Humor kultivieren die Ärzte seit 1982. Er hat sie zu einer der beliebtesten Rockgruppen im deutschsprachigen Raum gemacht – und blüht auf Basis ihrer absoluten Korrektheit. Die Ärzte sind deklarierte Antifaschisten, sie haben immer Wert gelegt auf vergleichsweise niedrige Eintrittspreise und ein möglichst antikapitalistisches Umfeld, sie haben bereits zu einer Zeit "Runter mit dem Männlichkeitswahn" gesungen, als "Feminismus" im deutschen Pop noch ein Fremdwort war, und sie streichen alte Hits gegen den Wunsch ihrer Fans aus dem Programm, wenn sie deren Inhalte in einem veränderten Kontext als problematisch erachten. Die Ärzte also anzupissen und zu Vertretern der Gattung "weißer alter Mann, gehört in die Tonne getreten" zu stilisieren, ist einfach nur eines: ärgerlich dumm.

Trotzdem löste diese Aufregung auch bei mir daheim angeregte Diskussionen aus. Meine Frau erzählte erschütternde Geschichten, die sie als Gynäkologin im Krankenhaus erlebt hatte; sie erzählte von Vergewaltigungsopfern, von K.o.-Tropfen, die teilweise im Spiel waren – und sie beharrte darauf, dass Männer niemals Gags in Zusammenhang mit K.o.-Tropfen machen dürfen. Nicht einmal die von unserer Tochter und mir verteidigten Ärzte.

Wir haben ihr letztendlich nicht widersprochen.

Von morgen, Donnerstag, bis Samstag findet in St. Pölten das Frequency statt, das neben Nova Rock zweite sommerliche Musik-Großfestival des Landes. Die Ärzte spielen zum Auftakt als Headliner. K.o.-Tropfen-Gags werden sie diesmal stecken lassen, alles andere würde mich sehr wundern.

Meine Frau und meine Tochter reisen derweil als Nesterval-Fans nach Hamburg, um sich dort "Die Namenlosen" noch einmal anzusehen, ihr eindrucksvolles Stück über die Verfolgung von Homosexuellen und Transmenschen in der Nazizeit. Und ich werde am Donnerstagabend daheim sitzen und mir nach all den Jahren wieder einmal "Nach uns die Sintflut" auflegen, das Dreifach-Livealbum der Ärzte, das ich als 13-Jähriger einst auswendig konnte.

Ihr Gerhard Stöger

Gegen die Wand

Heute ist Mittwoch, das bedeutet: ein neuer FALTER im Briefkasten! Auf dem Cover sehen Sie eine großartige Illustration von PM Hoffmann mit Herbert Kickl und Karl Nehammer in einem gecrashten Auto. Das steht sinnbildlich für die Wand, gegen die ÖVP-Chef Karl Nehammer seine Partei fährt. Denn mit dem Abarbeiten der ÖVP an den Themen der FPÖ geben die Konservativen die Rolle des Vermittlers im demokratischen Gefüge auf. Das ist gefährlich – vor allem für die Republik, kommt Politik-Chefin Eva Konzett zum Schluss. Ihre Analyse lesen Sie hier. Heute ist Mittwoch und der FALTER lag nicht im Briefkasten? Das liegt vermutlich daran, dass Sie noch kein Abo haben (ja, auch solche Menschen soll es geben). Hier können Sie diesem Abo-losen Zustand entfliehen.

Der Nase nach

Die Kulturwissenschaftlerin Stephanie Weismann zeichnet Riechkarten der Stadt und will so Geruchsgeschichte schreiben. Ein Spaziergang durch Wien – immer der Nase nach, schreibt Katharina Kropshofer. Ein wirklich faszinierender Einblick.

Im Dunkeln tappen

Für ihr Doktorat lief die Evolutionsbiologin Sophia Kimmig nachts draußen in Berliner Gstätten herum, um Stadtfüchsen Sendern anzulegen, um mehr über ihre Wege herauszufinden. Als sie dann mit dem Doktorat fertig war, schrieb sie nicht nur einen Bestseller ("Von Füchsen und Menschen", jetzt als Taschenbuch erhältlich), sondern sie streunte weiter durch die Dunkelheit. Gerlinde Pölsler hat sie interviewt.

Geht ins Ohr

Der legendäre Schlagzeuger Günter "Baby" Sommer begeht dieser Tage seinen 80er. Klaus Nüchtern führte mit ihm ein Gespräch über Jazz in der DDR, Sommers Stasi-Akte und seine legendären Solo-Konzerte mit Sichtbeschränkung. "Wir Free Jazzer waren die Alibi-Idioten", sagt Sommer.

FALTER:Woche

Im Hochsommer ist kaum was los? Von wegen. In der Titelgeschichte unserer Kultur- und Programmbeilage finden Sie allerlei Tipps für die Abendgestaltung, von Fado-Konzert bis Lesung, von Grätzelfest bis Schallplattenbörse und von Open-Air-Kino bis zum Klassikfestival. Julia Pühringer hat den Ex-Marine, Fotograf und Regisseur Elegance Bratton zu seinem autobiografischen Film "The Inspection" befragt, und der Leuchtkasten gedenkt des kürzlich verstorbenen Wiener Fotografen und Szenemenschen Mahir Jahmal.

Kein Spaziergang

Im Maily vom Montag schrieben wir von mehreren Dutzend Wanderern auf dem K2. Ein Leser hat uns richtigerweise darauf hingewiesen, dass in der Welt der 8000er keine Wanderer unterwegs sind, sondern "zumindest Bergsteiger, manche sogar Extrembergsteiger". Das stimmt natürlich, danke für den Hinweis!