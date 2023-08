Brennende Wälder, lodernde Debatten

Dieses Foto ist knapp zwei Jahre alt und zeigt einen Waldbrand im Rax-Gebiet. (FOTO: APA/BARBARA BUCHEGGER)

Autokolonnen, die aus den Gebieten der kanadischen Nordwest-Territorien führen. Menschen, die sich in letzter Sekunde ins Wasser vor Lahaina retten, während der Wald Feuer gen Meer spuckt. Szenen eines Sommers der Extreme.

Während die hawaiianischen Behörden noch dabei sind, die Toten und die Verwüstung nach den Bränden auf Maui zu rekonstruieren, brennt es in Kanada schon wieder. 20.000 Einwohner:innen wurden dazu angehalten, ihre Häuser zu verlassen.

Kaum sind die ersten Flammen gelöscht, ertönen die Rufe vom anderen Ufer: Keine Sorge! Global gesehen würden Waldbrände immer weniger CO2 emittieren, seit 2021 sinke die Fläche, die jährlich abbrennt sogar, und Medien würden schlichtweg nicht darüber berichten – so schreibt es zumindest Bjorn Lomborg im Wall Street Journal.

Wenn ihnen der Name ein Begriff ist, dann haben sie vermutlich nicht nur positive Konnotationen: Der dänische Autor hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Beruhiger zu spielen. In seinen Büchern und Artikel vertritt er gerne die Meinung, dass das mit dem Klimawandel alles nicht so schlimm, die Warnungen übertrieben seien, die wärmeren Temperaturen sogar Leben retten könnten! Immer und immer wieder weisen Expert:innen (also Leute, die sich im Gegensatz zu Lomborg naturwissenschaftlich mit der Materie befassen) darauf hin, dass er mit den zitierten Zahlen “cherry-picking” betreibe, viele Fakten nach seinem Belieben verdrehe (zum Beispiel hier).

Aber all das beiseite stellt sich trotzdem die Frage: Brennen weltweit wirklich weniger Flächen? Die überraschende Antwort: Ja und Nein. Das geht zumindest aus den Datensätzen und Fachbeiträgen hervor, durch die ich mich gewühlt habe.

Die größten Flächen brennen nicht in nördlichen Wäldern, sondern in den Savannen Afrikas und Australiens. Und siehe da: Die Brandfläche nimmt hier tatsächlich ab - jedoch nicht, weil steigende Temperaturen nicht auch gleichzeitig für größere Gefahr stehen, sondern weil mehr und mehr menschliche Infrastruktur wie Straßen die Ausbreitung des Feuers unterbrechen. Das fasst Thomas Smith, Professor für Environmental Geography an der London School of Economics, hier gut zusammen.

In Teilen Europas, den USA, Kanadas, Chinas, Indien, Brasiliens und Südafrikas sieht das Ganze ziemlich anders aus: Hier steigt die Häufigkeit von Waldbränden, sowie ihre Intensität. Es sind auch dort nicht automatisch größere Flächen die brennen, jedoch solche, die umso gefährlicher für Mensch und Ökosysteme sind: Im Gegensatz zu den Flächen in Afrika liegen sie oft näher an dicht besiedelten Gebieten und betreffen (im Unterschied zu oft recht mageren Grasland) artenreiche Wälder. Dazu mehr hier.

In Österreich werden 85 Prozent aller Waldbrände durch den Menschen verursacht – eine arglos weggeworfene Zigarette zur falschen Zeit, Glutreste eines unerlaubten Feuers. “Einen Anstieg der Zahl der Waldbrände können wir momentan für Österreich statistisch nicht zeigen. Aber sehr wohl, dass die Gefahr dafür zunimmt", sagte mir Waldbrand-Experte Harald Vacik der Boku vor zwei Jahren. Dass es mittlerweile Trockenheits-Warnungen im Dezember gebe, die Feuer wie vor zwei Jahren auf der Rax so nah ans Siedlungsgebiet kommen, beunruhigt auch die Forscher.

Und bei einem ist sich ein überzeugend großer Teil der Wissenschaftler:innen einig: Durch die Erderhitzung werden Dürreperioden länger, vor allem in Wäldern. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit und Anzahl der “ignitions”, also Brandentzündungen – etwa in Ländern wie Sibirien, wie Forscher:innen in diesem Fachartikel beschreiben. Und je mehr es dort brennt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Wälder zu Steppen verwandeln - Verlust von Artenvielfalt und gespeichertem CO2 inklusive. Die Folgen sind hier gut beschrieben, oder falls sie es lieber als Video mögen, hier.

Gerade in einer brennenden Welt sehnen wir uns sehr nach einfachen Antworten, die uns das bestätigen, was wir hören wollen: Dass es doch nicht so schlimm ist, wie wir glauben (ich habe vor kurzem auch hier dazu geschrieben). Menschen wie Bjorn Lomborg verdienen in der Zwischenzeit gut daran, Öl in dieses Feuer zu gießen. Ich lade uns alle dazu ein, uns einen Schutzschild zu basteln – am besten, indem wir Komplexität zulassen.

Ihre Katharina Kropshofer

