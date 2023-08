Die Anklage gegen Sebastian Kurz

Diese Illustration von Max Jurasch zierte das Cover des FALTER 20/2021. (Illustration: Max Jurasch)

Am 9. Oktober 2021 erklärte Sebastian Kurz seinen Rücktritt als Bundeskanzler. “Sie haben alle mitverfolgt, dass in den letzten Tagen strafrechtliche Vorwürfe gegen mich erhoben wurden. Diese Vorwürfe stammen aus dem Jahr 2016, sie sind falsch und ich werde das auch aufklären können. Davon bin ich zutiefst überzeugt".

Fast genau zwei Jahre später, am 18. Oktober 2023, wird Sebastian Kurz wegen dieser Vorwürfe vor Gericht stehen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) klagt den ehemaligen Bundeskanzler und ÖVP-Parteichef wegen Falschaussage vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss an. Auch sein früherer Kabinettschef Bernhard Bonelli und die Ex-Casinos Austria-Chefin Bettina Glatz-Kremsner, sie war stellvertretende ÖVP-Chefin, müssen sich wegen falscher Beweisaussage verantworten. Das hat die WKStA am Freitag via Presseaussendung bekannt gegeben. Die 108 Seiten umfassende Anklage liegt dem Falter vor. Sie wurde - wie in prominenten Fällen üblich - von der Oberstaatsanwaltschaft Wien, dem Justizministerium und dem Weisungsrat geprüft. Bei einer Verurteilung drohen Kurz bis zu drei Jahre Haft. Eine teilbedingte Haftstrafe, so Strafrechtler, wäre bei einem Schuldspruch also durchaus möglich.

Was wird Sebastian Kurz konkret vorgeworfen?

Kurz war am 24. Juni 2020 als Auskunftsperson im Ibiza-U-Ausschuss geladen. Dabei wurde er unter anderem dazu befragt, wie es zur Bestellung seines langjährigen Vertrauten Thomas Schmid zum Alleinvorstand der Staatsholding Öbag gekommen ist.

Trotz mehrfacher Nachfragen der Abgeordneten gab sich Kurz unwissend. Die WKStA fasst seine Aussage so zusammen: “Kurz habe nicht die Initiative zur Rolle von MMag. Schmid als Vorstand der ÖBAG ergriffen. Er sei von ihm informiert worden, dass er sich bewerben werde, habe aber davor nie darüber gesprochen, dass er Vorstand der ÖBAG werden könnte.” Die prägnante Einordnung der Korruptionsermittler: “Diese Aussage ist falsch.”

Auch zu zwei weiteren Fakten - seine Involvierung bei der Auswahl von Öbag-Aufsichtsräten und die Abstimmung von Postenbesetzungen mit der FPÖ - soll der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz den Untersuchungsausschuss wissentlich falsch informiert haben.

Was Kurz damals noch nicht wusste: Wie umfassend das Beweismaterial ist, über das die WKStA verfügt. Und mit welcher Akribie sie dieses auswertet. Alleine die Rolle von Sebastian Kurz bei der Bestellung von Thomas Schmid wird in der Anklage anhand von Chats, Mails und Protokollen von Kabinettsmitarbeitern haarklein auf 19 Seiten seziert. “Dass MMag. Schmid Kurz als den faktischen Entscheidungsträger seiner Vorstandsbesetzung sah, verdeutlicht seine Bitte an Kurz, er solle ihn „nicht zu einem Vorstand ohne Mandate“ machen, ebenso deutlich wie seine Danksagung an KURZ nach erfolgter Bestellung („Dass du mir diese Chance gibst mich zu beweisen ist so grenzgenial“ und „Danke für alles“). Mit der Antwort von Kurz („kriegst eh alles was du willst“) legt dieser offen, dass er selbst der maßgebliche Entscheidungsträger für die Umsetzung der Wünsche von MMag. SCHMID ist”, resümiert die Anklagebehörde.

Was Kurz bei seiner Aussage außerdem nicht wissen konnte: Dass sein langjähriger Vertrauter Thomas Schmid ein umfassendes Geständnis ablegen und den Kronzeugenstatus beantragen würde. Abgesehen von Schmid sollen 20 weitere Zeugen, darunter die Ex-Finanzminister Gernot Blümel und Hartwig Löger, beim Prozess gegen Sebastian Kurz geladen werden. Die WKStA verlässt sich aber nicht nur auf Zeugenaussagen: Mehr als zwei Dutzend Beweismittel von Aktenvermerken über Chatnachrichten bis hin zu Tonband-Transkripten und Medienberichten sind im Strafantrag aufgelistet.

Kurz bemühte sich noch am Freitag, die Anklage umzudeuten: „Die WKStA hat sich nun trotz 30 entlastender Zeugenaussagen dazu entschieden, einen Strafantrag wegen mutmaßlicher Falschaussage vor dem U-Ausschuss zu stellen. Darin wird wieder einmal versucht, meine Aussagen falsch zu interpretieren durch Spekulationen, ob ein ,Na‘ auf ein ,Nie‘ als doppelte Verneinung, Widerspruch oder Zustimmung zu werten ist oder die Frage, ob das Wort ,involviert‘ passender gewesen wäre als ,informiert‘. Wie bereits viele Vorwürfe der WKStA wird sich auch dieser als falsch herausstellen“, twitterte der Ex-Kanzler.

Warum hätte Kurz im U-Ausschuss die Unwahrheit sagen sollen? Die WKStA unterstellt diesen Beweggrund: “Motiv von Kurz für die Falschaussagen war ausschließlich, politische Nachteile für sich persönlich und die „neue ÖVP“ abzuwenden, weil eine wahrheitsgemäße Aussage zu den in Rede stehenden Postenbesetzungen politische Postenbesetzungen und „Postenschacher“ offenbart hätte und dies mit der von KURZ ab seiner Wahl zum Bundesparteiobmann der ÖVP propagierten Marke „neuer Stil“ in diametralem Widerspruch stand. Die Falschaussage zielte ausschließlich darauf ab, sich der politischen Verantwortlichkeit zu entziehen und die öffentliche Wahrnehmung seiner Politik nicht zu beschädigen”.

Und die anderen beiden Angeklagten?

“Mag. Bonelli handelte aus demselben Motiv und sagte ausschließlich deshalb falsch aus, um (seinen „Chef“, langjährigen Freund und Trauzeugen) Kurz und die ÖVP vor den dargestellten politischen Nachteilen zu schützen. Gleiches gilt für Mag. Glatz-Kremsner, wobei sie darüber hinaus insbesondere im Zusammenhang mit ihrer eigenen Bewerbung zur CEO auch deshalb falsch aussagte, um die öffentliche Wahrnehmung ihrer Person durch den Verdacht einer eigenen Begünstigung durch (strafrechtlich nicht relevanten) Postenschacher nicht zu gefährden”, heißt es in der Anklageschrift.

Bettina Glatz-Kremsner war von Juli 2017 bis April 2019 Bundesparteiobmann-Stellvertreterin von Sebastian Kurz in der ÖVP (und war federführend an den Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ beteiligt). Am ersten Mai 2019 wurde sie zur Generaldirektorin der Casinos Austria bestellt, wo sie seit 2010 im Vorstand saß.

Glatz-Kremsner werden insgesamt sechs verschiedene Falschaussagen (als Zeugin und im U-Ausschuss) zur Last gelegt. „Die Entscheidung der WKStA, den nunmehr vorliegenden Strafantrag zu erheben, ist zur Kenntnis zu nehmen. Meine Mandantin ist jedoch zuversichtlich, dass sie ihren Standpunkt gegenüber dem Gericht umfassend darlegen wird können und geht von einem positiven Verfahrensausgang aus“, sagt Lukas Kollmann, Anwalt von Bettina Glatz-Kremsner. Bernhard Bonelli wollte sich auf Falter-Anfrage nicht äußern.

Was war der Auslöser für die Ermittlungen?

Erinnern Sie sich noch, was Sie am 17. Mai 2019 gemacht haben? So gegen 18 Uhr? Kleine Gedächtnishilfe: An diesem Tag wurde das Ibiza-Video mit Heinz-Christian Strache in der Hauptrolle veröffentlicht. Straches Ausführungen über verdeckte Parteienfinanzierung, Medienzensur nach dem Vorbild von Viktor Orban und das Zuschanzen öffentlicher Aufträge an befreundete Unternehmer sprengten die türkis-blaue Regierung in die Luft.

Strache war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Vizekanzler, Sebastian Kurz Bundeskanzler. Zur selben Zeit, im Mai 2019, ging eine Sachverhaltsdarstellung bei der WKStA ein. Darin schilderte ein anonymer Informant die angeblichen Hintergründe, warum der damalige FPÖ-Bezirksrat Peter Sidlo trotz mangelnder Qualifikationen einen Top-Job im Vorstand der teilstaatlichen Casinos Austria AG (Casag) bekommen hat.

Der Posten sei Teil eines politischen Deals im Zuge der Regierungsverhandlungen von FPÖ und ÖVP gewesen. Im Gegenzug für die Zustimmung hätte die Koalition Gesetze im Sinne des Glücksspielkonzerns Novomatic geändert. Novomatic war damals neben der Republik Österreich und der tschechischen Sazka-Gruppe einer der größten Casag-Aktionäre. Die WKStA nahm Ermittlungen auf und führte schließlich mehrere Hausdurchsuchungen durch, unter anderem bei Heinz-Christian Strache, Mitgliedern des Casinos-Aufsichtsrat und bei Thomas Schmid, zu diesem Zeitpunkt Alleinvorstand der Staatsholding Öbag.

Die Ermittler stellten damals unzählige Dokumente wie Chatnachrichten, Mails oder Kalendereinträge sicher. Dabei wurde ein ganzes System aus Postenschacher und Medienkorruption aufgedeckt - aber das würde hier den Rahmen sprengen. Durch die sichergestellte Kommunikation weiß die WKStA allerdings mittlerweile sehr genau, wer wann was wusste.

Ihr Josef Redl

