Zentrumsverluste, Balanceprobleme

Als Publizist gerät man von einem Dilemma ins nächste. Ein gerade aktuelles Dilemma betrifft Uraltkanzler Sebastian Kurz. Dieser wird nun von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatanwaltschaft der falschen Zeugenaussage vor dem ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss bezichtigt. Weitere Anklagen stehen im Raum; die Staatsanwaltschaft arbeitet daran.

Das publizistische Dilemma? Man wird, ob man will oder nicht, von Kurz instrumentalisiert. Die WKStA enthielt sich, vermutlich auch mangels zur Verfügung stehender Mittel, jeder Publicity und veröffentlichte den dürren Fakt, dass sie den Strafantrag bei Gericht einbrachte.

Kurz aber kam ihr mit einer Mischung aus Wehleidigkeit und aggressiver Leberwurst zuvor und bezichtigte Medien und die WKStA, eine Sache bekanntzugeben, die sein eigener Anwalt vorab bekannt gemacht hatte. Ihm steht eine Maschinerie von Publicity zur Verfügung. Nicht nur, weil er auf befreundete Medien zählen kann, die für zu seinem juristischen Umfeld gehörige Einflüsterer offene Ohren haben (so wurde sofort die „Wahl“ des Richters für interessant befunden; dieser wird aber nicht gewählt, sondern aufgrund automatisierter Zuteilungsmechanismen innerhalb des Gerichts bestimmt. Dass es sich zufällig um jenen Richter handelt, der 2019 von der damals schwürkis geführten Justiz vom größten, bis dato nicht ansatzweise aufgeklärten Skandal der 2. Republik, der Eurofighter-Affäre, abgezogen wurde, kann ein gewisses Pech für Kurz bedeuten, aber die Selbstkontrollmechanismen der Justiz verhindern jedenfalls ein parteiisches Verfahren.

Worauf ich hinaus will? Darauf, dass beinahe alles, was man in nicht sachlich-juristischer Weise zu diesem Thema äußert, zu etwas wird, das man im angelsächsischen Raum „earned Publicity“ nennt. Diese Gratis-Werbung unterscheidet sich von der bezahlten Werbung dadurch, dass sie die Medien aus Eigeninteresse zur Verfügung stellen. Sie profitieren durch das entstandene Interesse, das sie in Werbegeld ummünzen können.

So entsteht ein Druck auf das Verfahren, der sich im Zweifel für den Angeklagten auswirken muss. Wir erinnern uns, dass Kurz schon, als noch niemand die Verbindungen zu den nun bekannten Verfahren ahnte, die WKStA als parteiisch hinstellte.

Man tut also, wenn man nur über den Fall berichtet, Kurz bereits etwas Gutes. Dagegen kann man sich nicht wehren (nicht zu berichten ist fast keine Option. Warum eigentlich nicht? Weil wir alle, aktiv und passiv, Gefangene des Öffentlichkeitsgetriebes sind). Man kann, man sollte jedoch seine Berichte mit dem unübersehbaren Zusatz versehenen: Der Mann ist politisch nicht mehr tragbar, er ist moralisch diskreditiert und soll uns als Akteur der Öffentlichkeit bitte erspart bleiben. Als Privatmann kann er tun, was er will, solange er sich im Rahmen der Gesetze bewegt.

Genau damit tun sich viele Medien schwer, denn sie hätten Kurz im Zweifel ganz gern weiterhin als Quoten- oder Reichweitenbringer. Es ist wie bei Donald Trump; die einen verrichten begeistert, die anderen mit zusammengebissenen Zähnen sein Geschäft. Aber sie, nein, wir alle verrichten sein Geschäft. Deswegen ist es notwendig, allen Spekulationen, Kurz könne politisch wiederkommen, stets ein „Das kann, das darf, das wird nicht sein“ entgegenzusetzen. Selbst ein gerichtlicher Freispruch kann daran nichts ändern.

Gehet hin und tuet desgleichen.

Ihr Armin Thurnher

