Land der Erben - zukunftsarm

1993 vom Verfassungsgerichtshof gekippt, seither nicht repariert: Die Erbschaftssteuer (Foto: Mathieu Stern | Unsplash)

Persönliche Erfahrungen prägen: Der Vater meines Vaters, Erbe nach Tuchfabrikanten und verheiratet mit der Miterbin zweier Stahlkonzerne, galt als reichster Mann Düsseldorfs. Weder er noch mein Vater konnten mit Geld umgehen, sodass fast nichts von diesem Reichtum blieb.

Das hat meinen Respekt vor "Erben" stark reduziert. Umso mehr respektiere ich Menschen, die Vermögen schaffen: Bernhard Wiesenfeld, ein Freund meiner Eltern, der sich in Wien über Wasser hielt, indem er als Schmalspuringenieur alles Kaputte reparieren konnte, emigrierte 1938 in die USA und fand dort einen Job in einer Metallwarenfirma. Deren Eigentümer entdeckte bald sein extremes Geschick und reagierte amerikanisch. "Willst du nicht Miteigentümer werden?", fragte er Wiesenfeld, der da schon seinen Nachnamen in Wessen amerikanisiert hatte, "ich borge dir das Geld und du zahlst es mir aus den Gewinnen zurück."

Das Unternehmen erzeugte Federn für Panzer und die Rückzahlung war bald erledigt. Als der Krieg vorbei war, baute Wessen die Maschinen so um, dass sie statt Panzerfedern Metallschmuck erzeugten, der sich ähnlich gut verkaufte. "Bei deinem Talent wirst du doch eine eigene Firma haben wollen", sagte sein Partner. "Ich gebe dir wieder das Kapital und du beteiligst mich zur Hälfte."

Wenig später erfand Wessen die mechanischen Tiere, auf denen Kinder nach dem Einwurf einer Münze reiten können, und beide Männer wurden vielfache Milliardäre. Als ich Wessen 1958 fragte, ob seine Kinder das Unternehmen übernehmen, verneinte er: "Die haben etwas ganz anderes studiert und außerdem wäre die Erbschaftssteuer viel zu hoch. Die Firma geht zu begünstigten steuerlichen Bedingungen an meine besten Ingenieure. Für meine Kinder gibt es eine Stiftung, die ihr Leben absichert, – das reicht. In den USA steht man auf dem Standpunkt, dass man großen Reichtum selber schaffen soll, und den teile ich."

Ich auch. Nach dem Krieg lagen die Erbschaftssteuern in den USA bei 80 Prozent – dafür lagen die Einkommenssteuern weit unter den unseren. Das zur Information jener VP-Politiker, die meinen, Erbschaftssteuern wären blanker Kommunismus.

Sicher nicht zu ihrem ökonomischen Vorteil hat so viel Umverteilung in den USA mittlerweile ein Ende gefunden, obwohl der Anteil vermögensbezogener Steuern dort immer noch fast acht Mal höher ist als in Österreich. Die SPÖ geht längst nicht so weit: Sie fordert nur, wie übrigens auch der Internationale Währungsfonds, die OECD und so gut wie alle Wirtschaftsforscher uns dringend empfehlen, die Steuern auf Vermögen in einem Ausmaß zu erhöhen, das es ermöglicht, die Steuern auf Arbeit signifikant zu senken.

Eine "Vermögenssteuer", die alle Werte von Bargeld über Immobilien bis zu Gemälden betrifft, hat sich freilich nur in der Schweiz bewährt, weil sich deren Bürger so stolz wie ehrlich zu ihrem Reichtum bekennen – überall sonst wurde sie als nicht administrierbar abgeschafft; in Österreich im Jahr 1993 durch den damaligen SP-Finanzminister Ferdinand Lacina, der freilich davon ausging, die ÖVP würde sich mit der SPÖ darauf einigen, die damals ausgesetzte Erbschaftssteuer zu reparieren.

Diese war damals nämlich vom Verfassungsgerichtshof als gleichheitswidrig aufgehoben worden, weil jemand, der Immobilien erbte, wegen deren grotesk niedriger Einheitswerte ungleich weniger Steuer zahlte als jemand, der Geld erbte. Doch Lacina irrte: Die ÖVP verweigerte die Reparatur. Seither gibt es keine Erbschaftssteuer und die grotesk niedrigen Einheitswerte für Immobilien wurden nie ernsthaft korrigiert. Die Grundsteuer, in allen anderen Ländern neben der Erbschaftssteuer die wichtigste vermögensbezogene Steuer, bringt bei uns fast nichts ein, und wären die Einheitswerte adäquat, könnte man weder Wohnungen noch Grundstücke horten, sondern müsste sie vermieten beziehungsweise verbauen.

Der Betrag, um den sich die Lohnsteuern senken ließen, wenn man die vermögensbezogenen Steuern erhöhte, wäre beträchtlich: Derzeit liegt er bei nur 0,6 Prozent des BIP und damit bei 2,68 Milliarden Euro. Passte man ihn dem Durchschnitt der EU von 2,1 Prozent an, so würden daraus 9,4 Milliarden Euro, also um 6,2 Milliarden mehr. Das ist der Betrag, um den man die Steuern auf Arbeit mindestens senken könnte, und natürlich wäre auch mehr möglich und ökonomisch vorteilhaft.

Dass die FPÖ Erbschaftssteuern und adäquate Einheitswerte ablehnt, ist reine Berechnung: Sie hält es für populär. Aber wenn die Stimmung bei der Bevölkerung dank Aufklärung kippt – und das passiert gerade –, so kippt auch die freiheitliche Ablehnung. Anders bei der ÖVP: Sie ist gegen Erbschaftssteuern, weil sie sich als politische Vertretung der immer gleichen reichen Familien dieses Landes sieht. Dass dies zulasten von Wohlstand durch Leistung geht, ficht sie nicht an.

Verwundert hat mich, dass auch die Neos Erbschaftssteuern vehement ablehnen. Insbesondere Neos-Parteichefin

Beate Meinl-Reisingers Anstand und ihre Eloquenz sowie ihre Bereitschaft, Mythen wie die Neutralität zu hinterfragen, haben mich immer wieder daran denken lassen, bei der nächsten Wahl Neos zu wählen – wenn sie ökonomisch nicht derart danebenlägen:

Ihre Zustimmung zur "Staatsschuldenbremse" geht damit einher, dass sich der Abstand zwischen dem realen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der EU zu dem der USA im Zuge des Sparpakts verdreifacht hat. Und ihre Ablehnung von Vermögenssteuern steht einer Senkung der Lohnsteuern massiv entgegen.

Ihr Peter Michael Lingens

