Diktatoren und Samuraikämpfer - der Lesezirkel der blauen Nachwuchspolitiker

Bücher aus dem Lesekreis der jungen Freiheitlichen (Foto: Screenshot FPÖ TV)

Zeig' mir Deine Freunde und ich sage Dir, wer Du bist. Diesen Gedanken hatte ich, als ich vor Kurzem ein neues Video der FPÖ-Jugendorganisation "Freiheitliche Jugend" (früher: Ring Freiheitlicher Jugend) sah. Ihre Feindbilder zeigen die jungen Blauen ganz offen. Im Video sind es Migrantinnen und Migranten, Musliminnen und Muslime, LGBTIQ-Personen, aber auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD), ZiB 2-Anchorman Armin Wolf, die Politologin Natascha Strobl, der Rechtsextremismusexperte Andreas Peham sowie FALTER-Chefredakteur Florian Klenk. Und das in einem Video, das von FPÖ TV, dem offiziellen Medienkanal der FPÖ, verbreitet wird.

Etwas weniger mutig sind die jungen Blauen beim Bekenntnis zu ihren ideologischen Vorbildern. Im Video wird ein Bild der rachsüchtigen Kriemhild aus dem Stummfilm-Klassiker "Die Nibelungen" von Fritz Lang aus dem Jahr 1924 eingeblendet. Aber auch ein Bücherstapel sowie Porträts historischer und aktueller Vordenker (Denkerinnen sind keine dabei).

Ganz unten auf dem Stapel liegt "Nation: eine Begründung" von Karlheinz Weißmann, einem der Vordenker der Neuen Rechten. Gemeinsam mit Götz Kubitschek war er Gründer des Instituts für Staatspolitik (IfS), das der sächsische Verfassungsschutz als rechtsextrem und verfassungsfeindlich einstuft. Um 2014 trennte sich Weißmann vom IfS. "Uns geht es um geistigen Einfluß, nicht die intellektuelle Lufthoheit über Stammtische", umschrieb Weißmann 2001 die Zielrichtung des Projekts. Stattdessen interessierten "Hörsäle und Seminarräume […], es geht um Einfluß auf die Köpfe, und wenn die Köpfe auf den Schultern von Macht- und Mandatsträgern sitzen, umso besser."

Weißmann war Schüler von Armin Mohler, den die jungen Blauen in ihrem Video ebenfalls als Vorbild anführen. Mohler gilt als Begründer der "Konservativen Revolution" und ist eine Ikone der "Neuen Rechten". 1942 ging er illegal von seiner Heimat Schweiz nach Nazi-Deutschland, um sich der Waffen-SS anzuschließen. Allerdings wurde er von den Nazis als "unzuverlässig" eingestuft.

Nach 1945 war Mohler Kämpfer gegen den Liberalismus und sprach sich gegen ein Verbot der Holocaustleugnung aus. 1973 wäre er beinahe Professor an der Uni Innsbruck geworden, aber die damalige Wissenschaftsministerin Herta Firnberg (SPÖ) verhinderte seine Ernennung. Im November 1995 bezeichnete er sich in einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung selbst als "Faschist" im Sinne des spanischen Generals Miguel Primo de Rivera, der 1923 eine sechs Jahre währende Diktatur errichtete.

Das nächste Buch aus dem Lesezirkel der blauen Nachwuchspolitiker ist "Feindschaft. Eine Klärung" von Konstantin Fechter, erschienen im deutschen Kleinverlag Antaios. Der deutsche Verfassungsschutz hat den Verlag seit 2021 als "Verdachtsfall" unter Beobachtung: "Zur Autorenschaft zählen ehemalige und aktive Protagonisten der "Identitären Bewegung" in Deutschland und Österreich. (…) Im Verlagsprogramm fanden sich auch im Jahr 2022 Publikationen, in denen die auf Verschwörungstheorien basierende Idee des "Großen Austauschs" beziehungsweise das Ideologiemerkmal des Ethnopluralismus thematisiert wurden", analysieren die Verfassungsschützer.

Darauf folgt "Gegen den Liberalismus" von Alain de Benoist, ebenfalls ein zentraler Vordenker der Neuen Rechten. Unter dem Pseud­onym Fabrice Laroche gründet er 1960 die neo­fa­schis­ti­sche Stu­den­ten-Orga­ni­sa­tion FEN, die sich aus­gie­bige Stra­ßen­schlach­ten mit der Polizei lieferte, wie die deutsche Journalistin und Benoist-Expertin Ellen Daniel beschreibt. Benoist ist Vertreter des "Ethnopluralismus". Demnach gebe es über den Globus verteilt unterschiedliche Ethnien, deren Vermischung zerstörerisch wirke und deshalb zu bekämpfen sei. "Danach findet der Mensch nur auf dem ihm ange­stamm­ten Ter­ri­to­rium und in Ein­klang mit der ihm ein­ge­schrie­be­nen Kultur zu einem sinn­erfüll­ten Leben. "Misch­ehen" führen zum Ver­schwin­den der Rassen und kul­tu­rel­len Unter­schiede und werden deshalb abgelehnt", skizziert Daniel die Ideologie von Benoist.

Das Video der FPÖ-Jugend zeigt auch den französischen Schriftsteller und Dandy Pierre Drieu la Rochelle, einem führenden intellektuellen Apologeten der französischen Kollaboration mit Nazideutschland. 1945 nahm sich la Rochelle in Erwartung eines Gerichtsprozesses das Leben. Auch ein Bild des rechtsextremen französischen Publizisten Dominique Venner teilen die Jungfreiheitlichen. Venner sah sich als Kämpfer gegen eine vermeintliche Islamisierung und LGBTIQ-Diktatur. Er erschoss sich 2013 vor dem Altar der Kathedrale Notre-Dame. Kurz zuvor hatte er in seinem Blog geschrieben: "Wir kommen in eine Zeit, in der die Worte durch Taten beglaubigt werden müssen."

Weiters dabei ist der Deutsche Benedikt Kaiser, der laut einem Bericht der deutschen Welt früher im Umfeld der "Nationalen Sozialisten Chemnitz" sowie der Hooligangruppe "NS-Boys" unterwegs war und nun als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der AfD im deutschen Bundestag arbeitet.

Dann ist da noch der japanische Schriftsteller Yukio Mishima. Der rechtsnationale Monarchist gründete eine Privatmiliz und versuchte 1970 den Putsch gegen die Regierung, wollte das Parlament auflösen und den Kaiser als Machthaber einsetzen. Als dies misslang, beging er Harakiri, den rituellen Samurai-Selbstmord. Den jungen Freiheitlichen gefällt aber auch "Nationale Revolution und autoritärer Staat" des Diktators António de Oliveira Salazar. Er errichtete 1933 in Portugal mithilfe von Kirche und Armee den Estado Novo, eine autoritäre Diktatur, von der sich das Land erst durch die Nelkenrevolution des Jahres 1974 befreien konnte.

Das sind sie also, die politischen Freunde und Vorbilder der jungen FPÖ.

Ihre Nina Horaczek

Anzeige 1. September: Lange Nacht der Wiener Märkte Ein Fixtermin für Marktfans: Am letzten Freitag in den Ferien, am 1. September, laden Wiens Märkte zu langen Nacht. Bis 23 Uhr gibt es neben köstlicher Kulinarik ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie. Viel gute Musik, Lesungen, Kochshows und für die jungen BesucherInenn Kasperl, Zauberer und Hüpfburg. Dazu natürlich das tolle Angebot der StandlerInnen. Kommen Sie vorbei! Infos auf www.marktamt.wien.at

Aus dem FALTER

Im heute neu erschienenen FALTER lesen Sie unter anderem eine Analyse von Eva Konzett über das Ableben des russischen Warlords Jewgenij Prigoschin und einen Kommentar von Matthias Dusini über das enttäuschende Krisenmanagement der heimischen Politik während der gerade überstandenen Hitzeperiode.

Politik

Florian Klenk hat ein ausführliches Gespräch mit Peter Gridling geführt, dem ehemaligen Leiter des BVT (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung). Er stand im Mittelpunkt der sogenannten BVT-Affäre im Zuge derer unter FPÖ-Innenminister Kickl eine Razzia im Verfassungsschutz durchgeführt wurde und das Ansehen der Behörde schwer beschädigt wurde. Gridling hat nun ein Buch über die Affäre geschrieben und warnt im FALTER-Interview vor Herbert Kickl. Eva Konzett hat sich wiederum die "Operation Omnibus" angesehen: Neue Fälle, in denen ÖVP-geführte Ministerien mutmaßlich Steuergelder für parteipolitische Umfragen ausgegeben haben sollen. Und Josef Redl stellt Barbara Teiber vor, ihres Zeichens Chefin der größten österreichischen Teilgewerkschaft GPA. Sie kündigt einen heißen Herbst an und fordert weit mehr als gute Lohnabschlüsse. Hier lesen Sie, was.

Feuilleton

Spätestens seit Schülerinnen und Schüler Chat-Bots ihre Hausaufgaben erledigen lassen, ist das Thema Künstliche Intelligenz in den Klassenzimmern angekommen. Einige Lehrerinnen und Leher versuchen, die Technologie für ihren Unterricht – und zugunsten ihrer Schülerinnen und Schüler – einzusetzen. Lina Paulitsch hat nachgefragt, wie das geht.

Zeitgeschichte

Karl Seitz war als Wiener Bürgermeister der Zwischenkriegszeit ein Verfechter der Demokratie. Der Autor Alexander Spritzendorfer hat nun ein Buch über den "roten Humanisten" im Falter Verlag veröffentlicht. Klaus Nüchtern hat es schon gelesen. Hier finden Sie acht Dinge, die Sie unbedingt über Karl Seitz wissen sollten.

Medien

Nachdem er seinen "Mugshot", also sein Polizeifoto, veröffentlichte, konnte Donald Trump 7,1 Millionen Dollar an Spendengeldern lukrieren. Tessa Szyszkowitz über den wahnwitzigen Start des US-Präsidentschaftswahlkampfes und die hitzig diskutierte Frage, ob Live-TV-Berichterstattung aus dem Gerichtssaal der Demokratie schadet oder nützt.

FALTER:WOCHE

Die Wiener Herbstheatersaison startet dieser Tage. Sara Schausberger beschreibt in einem so kundigen wie kompakten Überblick, welche Premieren und Wiederaufnahmen in den kommenden Wochen einen Besuch lohnen. Matthias Dusini würdigt die Berliner Schauspielerin und Tänzerin Anita Berber als "Riot Girl der 1920er", Anlass dafür ist eine Fotoausstellung. Apropos Fotos: Für die Bildstrecke Leuchtkasten machte FALTER-Grafikerin Marion Großschädl einen Ausflug in die Seestadt Aspern und fing das sommerliche Treiben dort ein. Im hinteren Teil unserer Kultur- und Programmbeilage finden Sie unter anderem zweckdienliche Hinweise zum Volksstimmefest, dem Start der Konzerthaus-Saison und dem Festival Waves Vienna; zu Kunstmessen, Kinopremieren und den Lesungen der Woche.

Nicht verpassen!