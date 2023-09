Eine zweite Kurz-Doku kommt ins Kino

Neben der Donaustadtbrücke prangt ein riesiges Plakat von Sebastian Kurz auf einem Werbeturm (Foto: Lina Paulitsch)

Als ich heute mit dem Rad zur Donauinsel fuhr, legte ich eine Vollbremsung hin. Direkt am Donauufer sprangen mir die vier Lettern „KURZ“ ins Gesicht. Auf einem Werbeturm neben der U2-Station Donaumarina war auf der einen Seitenwand eine Ikea-Werbung zu sehen, rechts daneben der Kopf von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Gestern Abend wurde die Nachricht bekannt, dass ein Dokumentarfilm zu Sebastian Kurz in die Kinos kommen soll. Und zwar sehr bald, am 8. September. Anders als das sonst üblich ist, gab es keine Vorankündigung, das Pressescreening findet erst zwei Tage vorher, am 6.9., statt. Das „Kurz“-Plakat, das ich vom Fahrradweg der Tangenten-Brücke bestaunte, ist offensichtlich eine Werbung für „Kurz – der Film“.

Vieles daran ist seltsam. Etwa die terminliche Koinzidenz mit dem Gerichtsprozess, den Kurz am 18. Oktober wegen des Verdachts auf Falschaussage im U-Ausschuss erwartet. Und auch, dass eine weitere Kurz-Doku ansteht: am 21.9. startet „Projekt Ballhausplatz“ des Regisseurs Kurt Langbein. Der Film setzt sich kritisch mit der Machtübernahme der Türkisen auseinander, auch FALTER-Journalistin Barbara Tóth kommt zu Wort.

Knapp vor der Premiere wurde also ein zweiter Streifen aus dem Hut gezaubert. Und die mediale Überraschung ist perfekt. Der Kurier kündigte ein „Kino-Duell“ an. Oe24 schrieb, der „Trailer im Stil eines Hollywood-Blockbusters“ habe es in sich. „ÖVP-Insider gehen davon aus, der der Kick (sic) für den Film aus dem ÖVP-Umfeld kam“. Ziel sei es, den Langbein-Film „alt aussehen zu lassen“, so der Boulevard.

So sehr das nach platter Litigation-PR klingen mag, so viele offene Fragen gibt es. Als Produzent tritt die deutsche Opus-R auf, gemeinsam mit der österreichischen Pongo Film. Bei beiden Firmen ist nicht mehr als ein Impressum im Internet zu finden. Opus-R trat bisher mit nur zwei eher unpolitischen Filmen in Erscheinung, zu den deutschen Bands Scooter und den Toten Hosen. Auf der Homepage von Pongo Film funkelt ein Logo, das aussieht, als hätte es eine KI im Eiltempo gebaut.

Für den Dokumentarfilm dürften keine Kosten gescheut worden sein. Sebastian Kurz selbst wird Stellung beziehen, für ein Interview mit Arnold Schwarzenegger reiste das Filmteam gar nach Los Angeles. Auch Michael Nikbaksh, früher Profil, kommt zu Wort, und Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Regisseur Sascha Köllnreitner, bisher primär in der Werbung und für Servus TV tätig, sagte in einem Interview mit Puls24, er hätte ein „differenziertes Porträt“ anfertigen wollen. Produzent Michael Reisch ist laut dem Sender Mitglied des Tiroler Wirtschaftsbundes, einer Teilorganisation der ÖVP.

Wie viel Budget sie zur Verfügung hatten, wollten die Produzenten nicht verraten. Und auch nicht, woher die Fördergelder stammen. Öffentliche Institutionen wie das Österreichische Filminstitut waren jedenfalls nicht beteiligt. Es bleibt die Frage: Wer kann es sich leisten, ein solches Projekt aus der Hüfte zu schießen? Und wer zahlt Mega-Werbeplakate am Donauufer? We will be back.

Einen schönen Abend wünscht Ihnen

Ihre Lina Paulitsch

KI-Serie

Im FALTER gibt es seit einigen Wochen eine Serie an Artikeln, die sich mit dem Thema KI befassen. Sehr lesenswert: dieses Interview mit dem Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich oder Eva Konzetts Überlegungen zur digitalen Apokalypse. Auch spannend nachzuhören ist dieser Podcast zu Potenzialen und Herausforderungen.

Retrospektive

Das Filmarchiv widmet aktuell dem Regisseur Sidney Lumet eine Retrospektive. Ein Porträt des Künstlers hat Michael Omasta hier aufgeschrieben.

Natur

Der Semmering wurde in den vergangenen Jahrzehnten touristisch vernachlässigt – jetzt liegen neue Konzepte am Tisch, die die Region zum Anziehungspunkt für Naturenthusiasten machen könnten. Matthias Dusini hat sich im FALTER.natur-Newsletter angesehen, was man sich davon erwarten darf.

Interview

Im neuen FALTER-Kinonewsletter lesen Sie ein Interview mit der jungen Theaterschauspielerin Rebecca Marder, die neben Nadia Tereszkiewicz und Isabelle Huppert in der feministischen Komödie "Mon Crime - Mein fabelhaftes Verbrechen" vor der Kamera stand. Für FALTER-Filmkritiker Michael Omasta übrigens der Film der Woche. Was Sie kinotechnisch außerdem nicht verpassen sollten, lesen Sie hier. Und hier können Sie sich für den kostenlosen Newsletter anmelden.

Meet & Greet

Wenn Sie die Menschen hinter dem FALTER auch einmal persönlich kennenlernen möchten, bieten unsere Buchpräsentationen eine gute Möglichkeit dazu. Was demnächst ansteht: Mittwoch, 5. September: Die Präsentation von "Famose Vögel" von Klaus Nüchtern; im Gespräch mit Ali Cem Deniz über Amüsantes und Skurriles aus der heimischen Vogelwelt. Ab 19h in der Buchhandlung analog, in 1060 Wien. Alle Details zur Veranstaltung gibts hier.