Mittelgroßes Kino

Werbung für den richtigen Kurz-Film, die Dokumentation von Kurt Langbein (© Langbein & Partner Media)

Ach, was muss man oft von bösen Buben hören oder lesen! Dem gestrigen interessanten FALTER.maily, Sie haben es ja abonniert, entnehme ich die Auflösung eines Rätsels, das mich in diversen sozialen Medien bereits verblüfft hatte. Das riesengroße an einem Hochhaus bei der Donau affichierte Porträt des Altaltkanzlers (altalt, weil er es zweimal war) Sebastian Kurz wirbt für einen Film, der offenbar von ihm nahestehenden Personen fabriziert wurde und als Gegenfilm zu Kurt Langbeins langerwarteter Dokumentation "Projekt Ballhausplatz" über Sebastian Kurz gilt.

Von dieser dürfte sich Sebastian nichts besonders Gutes erwarten, und so hält er auf eigene Faust dagegen. Medientechnisch stellt ein vorauseilender "Gegenfilm" eine Merkwürdigkeit dar; in Zeiten digitaler Medien sehen Gegenoffensiven meist etwas anders aus. Trotz seines Arbeitsverhältnisses zum rechtslibertären, dem Silicon Valley und der Stanford University entsprungenen US-Tech-Milliardär Peter Thiel dürfte das Medienverständnis der Kurz-Kreise kein allzu avanciertes sein. Aber vielleicht ist der Film ja eine cinematografische Offenbarung.

Oder die Kurzfilmer gehen nicht zu Unrecht davon aus, dass in Österreich der Holzhammer reicht. Andererseits werden hierzulande sogar die Holzhämmer Opfer des Holzwurms, wie man am Verfall der Kolumne der Oberhammers Michael Jeannée erkennen kann. Klimawandel überall! Wer stoppt den geistigen Borkenkäfer?

In erster Linie ist "Kurz. Der Film" (das Buch hatten wir schon, ich glaube, es war besser) naturgemäß ein Fall von Litigation-P.R. Sein erstes Gerichtsverfahren steht an, weitere werden folgen. Sebastian Kurz war ja schon zu Zeiten, als er an der politischen Macht war, das Musterbeispiel dessen, was Karl Kraus die "verfolgende Unschuld" nannte, und so wird er den von ihm mitverursachten Medienwirbel naturgemäß dazu nutzen, um sich als Medien- und in der Folge als Justizopfer darzustellen.

Rechtlich dürfte es um seine Sache nicht allzu gut stehen, aber da wollen wir dem Gericht nicht vorgreifen. Auf keinen Fall soll folgendes ungesagt bleiben: Was immer das Ergebnis der Gerichtsverfahren sein wird, mit seiner Vorgeschichte der Machtergreifung und Charisma-Erschleichung ist Kurz für alle Zeiten politisch untragbar geworden. Wer die politische Öffentlichkeit derart manipuliert und hinters Licht geführt hat wie er, darf – ob es strafrechtliche Tatbestände erfüllt oder nicht – in einer solchen Öffentlichkeit keine Rolle mehr spielen. Das würde bedeuten, diese Öffentlichkeit hätte jede Selbstachtung verloren.

Ob gerichtlich verurteilt oder nicht, Sebastian Kurz stehen viele andere Berufe offen, die Kombination eines Middle-East Investors für sich und eines Global Strategists für Thiel wird ihn doch hoffentlich ausfüllen. Wir wünschen ihm dafür alles Gute. Den Streifen kann er nächstes Jahr bei Vienna Shorts einreichen. Wenn er nicht zu lang ist. Oder, was zu vermuten ist, bis dahin längst vergessen.

Haben Sie trotzdem eine schöne Woche

Ihr Armin Thurnher

Seuchenfall

In der morgigen Ausgabe wird der Kolumnist auf einen medialen Double-Header zurückkommen, der ihm deswegen nicht entgangen ist, weil er in Bregenz weilt und seine Mutter kochmäßig betreut (Spoiler: Ein Teil davon ist eine Doppelseite in der Wirtschaftskammer-Zeitung). Epidemiologe Robert Zangerle widmet sich derweil wieder mehr seiner Domäne HIV, wird aber bei Gelegenheit der Covid-Herbstsaison wieder das Wort ergreifen. Mit einem Gratis-Abo verpassen Sie nichts.

Demokratieverfall

Das interessante Interview von Florian Klenk mit Peter Gridling, dem langjährigen Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz (BVT) sollten Sie nicht verpassen. Gridling spricht über den "Überfall" durch den damaligen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl; pikant schildert er die Rolle von Karl Nehammer während des BVT-Skandals.

Studienfall

Die Neos fanden durch parlamentarische Anfragen heraus, dass Ministerien alleine von August 2022 bis Juni 2023 mehr als elf Millionen Euro für 167 Studien bezahlten. Eva Konzett schildert den Fall eines ÖVP-nahen Instituts, welcher der WKStA verdächtig erscheint.

Überfall