Überraschungseffekte

Totgesagte leben länger: Über vergessene Freuden des linearen Fernsehens (Foto: Diego González | Unsplash)

Sollten wir einander demnächst irgendwo begegnen, sprechen Sie bitte etwas lauter. Ich habe gerade eine ungute Ohrenentzündung hinter mir und bin noch immer etwas schwerhörig. Wahrscheinlich haben die ganzen Ohrentropfen meine Gehörgänge plombiert, ich will gar nicht darüber nachdenken.

Ich habe also die letzte Woche im Wesentlichen so verbracht: Alleine, grantig und antriebslos. Einmal haben mich zwei kräftige Ungarn besucht und einen neuen Kühlschrank gebracht. Dass der alte kaputtgegangen ist, wissen Sie vielleicht noch. Ich habe vor einem Monat über die Unzuverlässigkeit meiner Haushaltsgeräte geschrieben. Der neue Kühlschrank funktioniert zwar, ich möchte dem Designer aber nicht alleine im Dunklen begegnen. Das muss nämlich ein ziemlich fester Trottel sein. Von außen betrachtet, ist der Kühlschrank zwar genau so groß wie der alte, innen aber viel kleiner. Wie schafft man das?

Nur, dass Sie es wissen: Ich hatte kein Mitspracherecht bei der Auswahl des Modells, es war ein Garantiefall. Mit der Beleuchtung hat sich der Strolch von einem Kühlschrankkonstrukteur aber ein Denkmal gesetzt. Die Lampe ist in Augenhöhe angebracht und beleuchtet nicht etwa den Inhalt, sondern jagt ein paar Hundert Lumen in Richtung Kühlschranktüröffner. Es ist, als ob Sie an der Gefängnismauer vom Suchscheinwerfer erfasst werden. Und das ist erst der Anfang. Nach wenigen Augenblicken fängt das Licht an, angriffslustig zu blinken. Auf einem kleinen Display erscheint im Stroboskop-Rhythmus “do-do-do-do”. Halten Sie mich ruhig für etwas verschroben, aber warum kann dieses verdammte Teil nicht das Wort "door" zu Ende schreiben!? Wie komme ich dazu, mir den Rest selbst zu denken?

Wie ich so alleine zuhause bin, beleidigt an Augen und Ohren, habe ich ein bisschen kapituliert. Ich bin auf die Couch gesunken und habe ferngesehen. Und zwar so, wie ich es schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe: Ich habe wahllos zwischen den Kanälen herumgeschaltet. Das ist normalerweise ein besonders stupides und frustrierendes Erlebnis, aber diesmal wurde ich belohnt.

Auf ORF III lief gerade der Western "Die glorreichen Sieben". Ich mag diesen Film aus dem Jahr 1960, nicht nur wegen der All-Star-Besetzung (Horst Buchholz, Yul Brunner, James Coburn, Steve McQueen, Eli Wallach!). Aber es war gar nicht so sehr der Film selbst. Es war das Gefühl, das er ausgelöst hat. Ein freudiges Kribbeln im Bauch, gemischt mit einem Hauch Déjà-vu.

Es war die Erinnerung an die Nachtfilme, die in meiner Jugend oft im Fernsehen gelaufen sind. In die man bei einem Mitternachtssnack nach dem Fortgehen reingestolpert ist. Schwarz-Weiß-Gangsterfilme aus dem Chicago der 1920er, durchgedrehte Sixties-Krimikomödien mit psychedelischen Spezialeffekten, oder eben ein guter Western. Dieses kurze Schaudern, wenn man ohne jede Vorwarnung für einen Moment ganz in die Atmosphäre eines unbekannten Films eintaucht, das habe ich an diesem Abend zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gespürt. Vielleicht ist diese Form des Überraschungseffektes einer der letzten großen Zaubertricks, die nur das lineare Fernsehen draufhat.

Ihr Josef Redl

