Von "Nur Ja heißt Ja" ist Österreich weit entfernt

Es ist heuer 20 Jahre her, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein bahnbrechendes Urteil fällte. Er hielt darin fest, dass Staaten, die die Menschenrechtskonvention ratifiziert haben, verpflichtet seien, alle nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen zu sanktionieren. Das gelte auch dann, wenn die betroffene Person sich nicht mit Händen und Füßen gegen den Täter wehrt. Es reiche aus, wenn sie "Nein" sagt.

Warum erzähle ich Ihnen von diesem Urteil? Weil es maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Staaten ihre Gesetzgebung gegen Vergewaltigungen nachschärften. Auch Österreich tat das, allerdings in abgeschwächter Version. Und auch weil gerade wieder zahlreiche MeToo-Fälle aufgetaucht sind (ich berichtete im FALTER hier darüber), lohnt es sich, diese österreichische Lösung genauer anzusehen.

Mit heutigem Stand müssen Betroffene in 14 europäischen Ländern nicht einmal nein sagen. Dort gilt "Nur Ja heißt Ja". Eine Auflistung dieser Staaten finden Sie hier. Spoiler: Nein, Österreich ist nicht darunter. In Österreich muss eine Betroffene mehr als nur "Nein" sagen, damit der Täter wegen Vergewaltigung verurteilt wird.

In Österreich ist Vergewaltigung im Strafgesetzbuch §201 geregelt. Unter Absatz 1 steht: "Wer eine Person mit Gewalt, durch Entziehung der persönlichen Freiheit oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zur Vornahme oder Duldung des Beischlafes oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren zu bestrafen."

In der Praxis heißt das meist: Eine Vergewaltigung ist es nur dann, wenn sich die betroffene Person körperlich gegen den Übergriff wehrt bzw. sich nicht wehren kann, weil sie etwa festgehalten oder mit einer Waffe bedroht wird.

Diese Vergewaltigungsdefinition widerspricht allerdings dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Deshalb und aufgrund der Istanbul-Konvention hat Österreich 2016 einen weiteren Paragraphen eingeführt: §205a im Strafgesetzbuch regelt die "Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung". Er verlangt den sogenannten Konsens einer Person, die Zustimmung zu sexuellen Handlungen. "Wer mit einer Person gegen deren Willen, unter Ausnutzung einer Zwangslage oder nach vorangegangener Einschüchterung den Beischlaf (...) vornimmt", heißt es in Absatz 1, ist zu bestrafen. Verurteilte müssen mit bis zu zwei Jahren Haft rechnen.

Wehrt sich die betroffene Person also nicht gegen den Sex oder kann die Gewaltanwendung durch den Täter mangels Verletzungsspuren nicht nachgewiesen werden, kann der Richter den Täter nicht aufgrund einer Vergewaltigung verurteilen, sondern nur wegen der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung.

Heißt für den Täter: eine deutlich kürzere Haftstrafe und die Möglichkeit auf eine bedingte Strafe. Maximal zwei Jahre anstelle von mindestens zwei bis zehn. Nur rund neun Prozent der Personen, die eine Vergewaltigung erlebt haben, zeigen diese an. In nur rund zehn Prozent davon fallen Schuldsprüche.

Soll das ein Ruf nach höheren Strafen sein? Nicht unbedingt. Überhaupt sollten wir erst einmal dahin kommen, dass Betroffenen geglaubt wird und sie mehr finanzielle Mittel zu Verfügung gestellt bekommen, damit sie ihre Anwaltskosten decken können.

Aber dieser Paragraph zeigt, dass auch die Gesetzgebung dazu beiträgt, wie eine Gesellschaft mit sexualisierter Gewalt umgeht - und eine Vergewaltigung eben nicht erst mit Gegenwehr beginnt, sondern schon bei fehlender Zustimmung.

Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen,

Ihre Daniela Krenn

Der britische Guardian hat eine sehr hörenswerte Podcast-Episode über die Hintergründe des spanischen "Nur Ja heißt Ja"-Gesetzes veröffentlicht. Er beschreibt den Fall einer 18-Jährigen, an der eine Gruppe Männer nicht-konsensualen Penetrationssex vornahmen (sie bezeichneten sich selbst als "Wolfsrudel", das Schlagwort bestimmte fortan die Berichterstattung). Die Gesetzeslage gab damals eine Verurteilung wegen Vergewaltigung nicht her, weil das Mädchen – in Schockstarre – sich nicht wehrte. Der Fall führte zu Massenprotesten und katapultierte den Feminismus in den politischen Mainstream, wie die Autorin Meaghan Beatley schreibt.