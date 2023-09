It's a Scheich's World

Neymar JR wurde in Saudi-Arabien königlich empfangen; eingeflogen wurde er in einer Boeing 747–400 mit goldenem Thron darin (Foto: Saudi Pro League / AFP)

Der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo, der fünffache Champions-League-Gewinner Karim Benzema, der fünffache englische Meister Aymeric Laporte. Der teuerste Spieler der Geschichte, Neymar, der Weltmeister N’Golo Kanté, der Liverpool-Kapitän Jordan Henderson – und das ist nur ein kleines Digest.

Was vor sehr wenigen Jahren als bestes Fußballteam der Welt durchgegangen wäre, wird nach der abgelaufenen Sommertransferzeit in der saudi-arabischen Pro League auflaufen. Auch die Trainerstars Roberto Mancini, Steven Gerrard und Nuno Espírito Santo wurden mit Geld in die arabische Wüste geschickt. Europas Sport-Feuilletonisten verblieben nach dieser Shoppingtour perplex: Ein Land wirft die Ordnung im Weltfußball um, Saudi-Arabien – Gefährliche Konkurrenz für Europa?, Die saudische Maßlosigkeit erschüttert den Fußball.

Doch was wirklich verwundert, ist die allgemeine Verwunderung. Den heiligen Fußball mögen viele persönlich nehmen, aber die echte Welt hat schon lange eine neue Ordnung eingenommen.

Seitdem der US-amerikanische Geologe Max Steineke am 3. März 1938 unter dem saudi-arabischen Fischerdorf Dammam Öl fand, überschüttet die Welt den Schariastaat mit Billionen. Wir haben Saudi Arabien zum größten Ölexporteur des Planeten gemacht und der staatlichen Öl-AG Aramco zu 151 Milliarden Euro Nettogewinn 2022 verholfen.

Dieses Geld fehlt jetzt vielleicht anderswo, die Saudis aber wissen kaum mehr, wohin damit. Also lassen sie die weltbesten Architekten und die ärmsten Arbeitsmigranten ihren Staat neu bauen. Derzeit entsteht eine 170 Kilometer lange und neun Millionen Menschen fassende Wolkenkratzerstadt, deren Projektvorstellung wie ein Science-Fiction-Trailer aussieht. Dann ein Entertainmentpark, dreimal so groß wie Disney World Florida, mit einer Formel-1-Strecke und einer Skihalle, im Roten Meer werden 22 Inseln zum wahnwitzigsten Tourismusprojekt des Planeten, die Hauptstadt Riad bekommt einen Stadtgarten, fünfmal so groß wie der New Yorker Central Park.

Der Kronprinz Mohammed bin Salman denkt auch berechnend an die Zeit nach dem Öl. Ein einzelner der nun angelegten Solarparks soll 200.000 Haushalten Strom bringen, und eine gigantische Wasserstofffabrik jeden Tag 650 Tonnen grünen Wasserstoff und 3000 Tonnen grünen Ammoniak ausliefern.

Wenn noch Geld bleibt, leisten die Saudis dem verarmten Westen ein wenig Entwicklungshilfe. Die staatliche Schatztruhe Public Investment Fund (PIF) finanzierte mit Milliarden Infrastruktur in den USA und Europa. Und steckte etwa 3,5 Milliarden Dollar in Uber, zwei Milliarden in Tesla, 1,5 Milliarden in die Credit Suisse, 700 Millionen in Boeing, je knapp 500 Millionen in Facebook, Disney, die Bank of America – und das ist nur ein kleines Digest.

Seit Juni dieses Jahres gehören dem Fond eben auch 75 Prozent der saudischen Fußballvereine Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Nassr und Al-Ittihad. Die angekauften Weltstars sollen Touristen für die absolute Monarchie begeistern und den Wirtschaftszweig Unterhaltung kultivieren. Die 700 Millionen Ablösen sind natürlich Krümel im Staatshaushalt, und die paar Fußballer vielleicht der Firnis auf dem Bild, das die fundamentalistischen Saudis gerade von sich zeichnen.

Das Entsetzen darüber ist nur mit blinder Fußballromantik zu erklären – die Golfstaaten sind schon längst mehr als "gefährliche Konkurrenz für Europa" und haben nicht nur den Weltfußball "umgeworfen." Die husten uns seit Jahren was, wir wollten es nur nicht hören.

Ihr Lukas Matzinger

Schnitt nach Österreich

Wie sehr Österreich von Zukunftsvisionen getragen ist, wollte ich kürzlich bei einer Nationalratssitzung im Parlament erspüren. Im Rohen Haus suchte ich das Hochamt der Demokratie, und lernte, wie man Redner niederschimpft und unentdeckt am Handy spielt.

Japanische Chansons

Eine echt ungewöhnliche Popmusikerin ist die Japanerin Ichiko Aoba. Sie spielt Gitarre, Klavier, Klarinette, Akkordeon und Flöte und hat in meinem Alter schon harmonische Weisheiten von Jahrhunderten intus. Ihr jüngstes Lied ist faszinierende, in einem Stück aufgenommene Kammermusik.

Podcast

Im FALTER-Podcast hören Sie dieses Wochenende einen Disput über Gedankenfreiheit. Es diskutieren miteinander: der tschechische Autor Jaroslav Rudiš, der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk und die Theatermacherin Anna-Maria Krassnigg. Aufgezeichnet wurde die Diskussion im Rahmen der Veranstaltungsreihe Salon Europa. Hier gehts zur Sendung.