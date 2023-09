Die FPÖ und die Identitären – da wird niemand untreu

Paul Dürnberger (FPÖ) marschierte bei den Identitären mit und sorgte prompt für Rücktrittsforderungen (Foto: FPÖ Salzburg)

Es war in der Nacht vom 24. auf den 25. November 2002, als mir ein halbes Dutzend Jungfreiheitlicher in einem verrauchten Bierlokal ein Ständchen sangen. "Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu", lautete der Text des Liedchens, mit dem der blaue Nachwuchs die junge FALTER-Redakteurin provozieren wollte. Es war schließlich während der Nazizeit das sogenannte "Treulied" der Schutzstaffel (SS). Die damaligen Jungblauen transportierten mit ihrem Gesang eine klare Botschaft: Wir mögen uns zwar bemühen, in der Öffentlichkeit nicht als zu rechts aufzufallen. Aber innen drinnen wissen wir ganz genau, wie unsere politische Gesinnung ist. Und wer unsere tatsächlichen Freunde sind.

Damals war die Nationalratswahl gerade geschlagen. Die FPÖ hatte kurz zuvor die schwarz-blaue Regierung gesprengt und sich von 26,9 auf 10,01 Prozent dezimiert. Die jungen Blauen störte das damals gar nicht so sehr. Vielmehr waren sie froh, ihre wahre Gesinnung nicht mehr so verstecken zu müssen wie damals, als die FPÖ frisch in der Regierung war. Und halb Europa sich fragte, was los sei in Österreich, wo die Konservativen im Frühjahr 2000 eine rechtsextreme Partei in die Regierung holten.

Der Gesang der blauen Burschen von damals ist mir jetzt wieder eingefallen, als ich von den Rücktrittsforderungen an Paul Dürnberger, den FPÖ-Chef in der Stadt Salzburg las. Dürnberger war, wie kürzlich öffentlich wurde, vergangenen Juli auf einer Demonstration der rechtsextremen Splittergruppe "Identitäre" mitmarschiert. Was sich auf der gelben Fahne, die er dabei trug, befand, lässt sich nur erahnen. Gelb ist jedenfalls jene Farbe, auf der normalerweise das Zeichen der Identitären prangt.

Wird der FPÖ-Chef von Salzburg-Stadt deshalb zurücktreten? Unwahrscheinlich. Vielleicht wird Dürnberger sich von den Identitären distanzieren, um die Koalition zwischen FPÖ und ÖVP im Land Salzburg nicht zu gefährden. So wie der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sich im April 2019 von den Identitären distanzierte, weil der damalige Kanzler und FPÖ-Koalitionspartner Sebastian Kurz es so wollte. "Wer bei den Identitären aktiv ist, der kann bei uns keine Funktion und kein Mandat innehaben", erklärte Strache damals.

Vielleicht wird Dürnberger aber auch gar nichts machen. Im Jahr 2023 wäre es in den FPÖ-Parteilokalen nämlich ziemlich leer, würde die FPÖ sich an das Versprechen Straches von damals halten. Bereits im Jänner 2020 erklärte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in Bezug auf die Identitären: "Mit dieser Distanziererei ist es jetzt aber definitiv vorbei."

Damals verteidigte Schnedlitz einen jungen Blauen, der in der freiheitlichen Jugend aktiv war und Kontakte zu den Identitären hatte. In Linz teilte sich eine Burschenschaft, in der auch zahlreiche FPÖ-Politiker aktiv sind, über einen längeren Zeitraum bis 2019 mit den Identitären eine Villa. 2019 stellte sich heraus, dass ein FPÖ-Kandidat auch auf der Mitgliederliste der Identitären steht – wovon dieser aber laut eigener Angabe nichts gewusst habe. Im Juni 2021 nannte FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl die Identitäten ein "unterstützenswertes Projekt" und erst vor Kurzem verniedlichte Kickl die Rechtsextremen im ORF-Sommergespräch zu einer normalen NGO wie die Umwelt-NGO Global 2000.

Im niederösterreichischen Korneuburg gründete der bisher als Aktivist der Identitären bekannte Elias Schuch vor kurzem eine FPÖ-Jugendgruppe. Das Freiheitliche Bildungsinstitut, die Parteiakademie der FPÖ, bietet heuer erstmals eine "Metapolitik-Akademie" an, ein zentraler Begriff in jener rechtsextremen Strömung, der auch die Identitären angehören. In der FPÖ-Parteiakademie trat auch der österreichische Identitären-Ideologe Martin Semlitsch (Pseudonym Lichtmesz) auf.

Warum also soll der Salzburger FPÖ-Stadtpolitiker Dürnberger zurücktreten? Mit seinem Besuch einer Identitären-Demo befindet er sich doch längst im freiheitlichen Mainstream.

Ihre Nina Horaczek

