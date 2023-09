Ein unerwartetes Treffen am Grab von Süleyman I.

Wenn einer eine Reise tut ... so geschehen beim Urheber dieses Bildes (Foto: Martin Zinggl)

Ich möchte Ihnen heute von einer unwahrscheinlichen Begegnung berichten:

Alles hatte Ende Mai begonnen. Meine FALTER-Kollegin Stefanie Panzenböck erzählte mir von ihrem alten Freund Martin Zinggl, ich selbst kannte ihn nicht persönlich, unsere Wege haben sich nie gekreuzt. Zinggl ist ein Wiener Journalist, Fotograf und Filmemacher, er schrieb Bücher über den pazifischen Inselstaat Tuvalu, Nepal und Lissabon und lieferte Beiträge aus aller Welt für Spiegel oder Geo. Das Buchprojekt, für das er sich vergangenen Frühsommer vorbereitet hatte und von dem Stefanie erzählte, klang aber selbst für diesen neugierigen Reporter außergewöhnlich:

Martin Zinggl hatte den Plan gefasst, von Wien nach Istanbul zu reisen – besser gesagt zu gehen; zu Fuß, entlang des Sultans Trails, eines 2500 Kilometer langen Weitwanderwegs auf den Spuren des osmanischen Eroberers und Sultans Süleyman I., auch bekannt als Süleyman der Prächtige. Von 27. September bis 4. Oktober 1529 harrte er mit seinem Heer vor den Stadtmauern Wiens aus. Diese Tage gingen in die europäische Geschichte als Erste Wiener Türkenbelagerung ein.

Jedenfalls fragte Stefanie, ob ich Kollegen Zinggl mit einigen Kontakten aus Kroatien, Serbien, Bulgarien und der Türkei aushelfen könnte, und ich leitete einige E-Mail-Adressen, Namen und Kontakte weiter. Dort und da meldete er sich von seiner Expedition, schrieb ein paar Zeilen aus Serbien, schickte ein Foto aus dem bulgarischen Plovdiv, eine kurze Nachricht aus Svilengrad.

Und dann – ich hatte schon einige Zeit nichts mehr von ihm gehört und beinahe darauf vergessen – kam Zinggls Selfie aus Istanbul. Er hatte es geschafft! Er war tatsächlich in Istanbul eingetroffen! Und das, just einen Tag, bevor ich selbst ins Flugzeug nach Istanbul steigen sollte! Ein unglaublicher Zufall – aber die Geschichte geht weiter:

Ein Treffen in Istanbul muss sein, sagten wir prompt, machten uns aber noch nichts aus. Am zweiten Tag meines Istanbul-Aufenthalts besuchte ich die Süleymaniye, vielleicht die beeindruckendste Moschee Istanbuls. Hinter dem eigentlichen Gotteshaus beherbergt sie eine Art Mausoleum, in dem Süleymans Grab liegt. Flipflops ausziehen, Kopftuch überwerfen, ein kurzer Moment der Stille in der Türbe des Prächtigen, wieder raus, Kopftuch weg, Flipflops im Schuhberg suchen – und plötzlich steht er da, der Martin Zinggl. In dieser 16 Millionen Einwohner Stadt, genau da treffen wir aufeinander. Just am jahrhundertealten Grab jenes Mannes, unter dessen Zeichen Zinggls Reise gestanden war.

Der Kollege erzählte von tagelangen Märschen durch Ebenen, von Straßenhunden, die ihn anfielen, von serbischen Spitälern, von afghanischen Flüchtlingen im Wald, die ihn fragten, warum er in die falsche Richtung gehe. 102 Tage lang war er unterwegs, an den 73 Wandertagen legte er zwischen 20 und 56 Kilometer zurück. Nun ist er wieder in Österreich und in Schreibklausur. Martin Zinggls Buch soll bei Knesebeck (München) erscheinen, voraussichtlich im Herbst 2024 und ich glaube, es wird richtig gut.

Ihre Nina Brnada

